Doğar doğmaz yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti… Ünlü çiftin mucize bebeği 2 yaşında!

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O günlerin üzerinden 2 yıl geçti, o yaşama tutunmaya çalışırken anne ve babasının yaşadığı kâbuslarsa çoktan sona erdi. Ünlü çiftin hayranları bu tatlı bebeğin yüzünü görebilmek için aylarca bekledi.

En sonunda her şey yoluna girince Priyanka Chopra ve Nick Jonas küçük kızları Malti Marie'yle çok özel bir günde ortaya çıktı ve onu dünyayla kavuşturdu.

6 yıldır büyük bir aşk yaşayan Priyanka Chopra ve Nick Jonas küçük kızları Malti Marie'nin 2. yaş gününü kutladı

Dünya küçük Malti'nin yüzünü ilk kez Jonas Brothers grubu Los Angeles'taki Hollywood Walk of Fame'deki (Ünlüler Kaldırımı) yıldızına kavuştuğu gün görmüştü.

Priyanka Chopra ve Nick Jonas küçük kızlarının doğum gününde bir Hindu tapınağını ziyaret edip dua ettiler sonra da Malti Marie'ye bir doğum günü pertisi düzenlediler

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Eski dünya güzellik kraliçesi ve Hollywood yıldızı Priyanka Chopra ve Jonas Brothers grubunun solisti Nick Jonas 2018’de büyük bir aşk yaşamaya başlamış, aynı yıl içinde hem nişanlanıp hem de biri Hindistan’da biri Amerika’da iki muhteşem düğün yaparak evlenmişti.

Priyanka Chopra, ileride anne olmak için 30'lu yaşlarının başında yumurtalarını dondurmuştu. Ünlü oyuncu hem kariyerinde ilerlemek hem de karşısına doğru erkeğin çıkmasını beklemek için bunu yaptığını anlatmıştı.

Ünlü çiftin kızları doğar doğmaz büyük bir sağlık problemi yaşamış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı... Hastanede 110 gün savaş veren Malti Marie artık mutlu ve sağlıklı bir bebek

2000’de Miss World seçilen Priyanka Chopra önce ülkesi Hindistan’da büyük bir film yıldızı oldu. Sonra Bollywood’dan Hollywood’a transfer oldu. Bir Hint oyuncunun Amerika’da gösterdiği en büyük başarılardan birini yakalayarak dünya yıldızı olmayı başardı.

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Kadın doğum uzmanı annesinin tavsiyesi ve yardımıyla dondurduğu yumurtalarını kullanabilmek ve annelik hayalini gerçekleştirmek için beklediği doğru adam ise Nick Jonas olacaktı.

31 yaşındaki Jonas ve 41 yaşındaki Priyanka Chopra, Ocak 2022'de taşıyıcı anne yoluyla kavuştukları kızları Malti Marie'nin ikinci yaş gününü Chopra’nın memleketi Hindistan’da kutladı.

Priyanka Chopra, bu özel günden sevgi dolu fotoğraflar paylaşırken kızı Malti Marie'ye “O bizim mucizemiz. Ve artık 2 yaşında” diye seslendi. Priyanka Chopra, kızının doğumuyla hep hayalini kurduğu aileye kavuşmuş ama aynı anda hayatının en zor günlerini de geçirmişti.

Priyanka Chopra anne olmanın kendisini çok hassas ve kırılgan yaptığını, bunu beklemediğini itiraf ediyor

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Malti Marie, doğar doğmaz yaşadığı sağlık sorunları yüzünden yoğun bakıma kaldırılmış, hastanede tam 110 gün geçirip yaşam savaşı verdikten sonra dünyayla tanışabilmişti. Bu korkulu günler son buldu, mutlu ve sağlıklı bir bebek olarak büyüyen Malti Marie 2. yaş gününü kutladı.

Priyanka Chopra ve Nick Jonas, yanlarına Chopra’nın annesi Madhu’yu da alarak bir Hindu tapınağını ziyaret ettiler. Olan biteni pek de anlamayan minik Malti anne ve babasıyla birlikte boynuna çiçeklerden oluşan bir çelenk takmış mutlulukla etrafta geziniyordu.

Dünya küçük Malti'nin yüzünü ilk kez Jonas Brothers grubu Los Angeles'taki Hollywood Walk of Fame'deki (Ünlüler Kaldırımı) yıldızına kavuştuğu gün görmüştü

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Kızı yaşam mücadelesini kazanıp mutlu ve sağlıklı bir bebek olarak büyümeye başladığından beri onun fotoğraflarını ve videolarını Instagram’dan hayranlarıyla paylaşan Priyanka Chopra, anne olmaktan ne kadar mutlu olduğunu anlatıyor ancak bir yandan da kalbinin artık hep biraz endişeyle çarptığını kabul ediyor.

Kızlarını hastaneden çıkarıp evlerine döndükten sonra geceleri onun nefes alıp almadığını görebilmek için geceleri hiç uyumadığını itiraf eden güzel yıldız anneliğin son derece korkutucu olduğunu kabul etse de ebeveyn olmanın şimdiye kadar yaptığı en harika şey olduğunu söylüyor.

Priyanka Chopra evlenmek ve bir aile kurmak için yıllarca hem kariyerinde ilerlemeyi hem de doğru adamı bulmayı beklemişti... Güzel yıldız tüm hayallerine Nick Jonas'la kavuştu

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“Annelik çok korkutucu çünkü her gün neyi yanlış yapabileceğiniz ve çocuğunuzu büyütürken hangi hatayı yapabileceğiniz konusunda endişeleniyorsunuz” diyen Priyanka Chopra yine de kendini böyle kaygılara kaptırdığında kızının gülümsemesine bakarak kendini rahatlattığını ve tarifsiz bir mutluluk yaşadığını söylüyor.