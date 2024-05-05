Estetik bağımlısı yıldız bu uğurda servetinden oldu… Onu kimse durduramıyor: Oyuncak bebek gibi olana kadar devam!

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Tıptaki gelişmelerle birlikte çoğu zaman ünlü isimlerin yaptırdıkları bu işlemler fark edilmeyecek kadar ince dokunuşlar içerebiliyor.

Ancak bir ünlü var ki uzun yıllardır abartılı işlemlerle, bu işlemler için doktorlara döktüğü çuval dolusu parayla ve artık tanınmayacak hale gelen yüzüyle anılıyor. Katie Price estetik bağımlılığı yüzünden tanınmayacak hale gelmesi bir yana maddi anlamda da sıkıntıya düştü ve borçları yüzünden evini kaybetmek üzere

GEÇİRDİĞİ OPERASYONLAR ONU BAMBAŞKA BİR YAPTI... ESKİ HALİNİ HATIRLAYAN YOK!

İngiliz televizyon yıldızı Katie Price gençlik yıllarından beri ekranların önünde ancak onun eski halini hatırlayan bile kalmadı.

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Hatta belki ünlü isim kendisi bile gençlik yıllarında nasıl bir görüntüsü olduğunu sadece fotoğraflara bakınca hatırlayabiliyor… Katie Price'ın 20 yıl önceki haliyle şimdiki görüntüsü arasında dağlar kadar fark var

ADI "ESTETİK BAĞIMLISI" OLDU

Adı yıllardır “estetik bağımlısı” olarak anılan Katie Price dolgularla daha da büyüttüğü yeni dudaklarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Artık kimseye öpücük bile atamayacak hale geldiği söyleyen ünlü oyuncu “Bu bir başlangıç!” demeyi de ihmal etmedi.

45 yaşındaki 5 çocuk annesi Katie Price yıllar içinde sadece yüzünde değil vücudunun her bölgesinde yaptırdığı estetiklerle adeta tanınmaz hale geldi.

Katie Price bir Bratz bebeğine benzeyene kadar estetik yaptırmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor

Price burun estetiği, siluet yüz germe, 3D, kaplamalar, dudak dolguları ve Botoks işlemlerin dışında göğüslerini de tam 16 kez büyüttü!

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PARASI TÜKENDİ, BORCA BATTI, EVİ DE ELİNDEN GİTMEK ÜZERE

Artık eski popülerliğini yitiren ve televizyon işleri alamayan Katie Price uzun süredir estetikleri kadar gırtlağına kadar borca batmış ve iflasın eşiğine gelmiş olmasıyla gündemde.

Ünlü ismin milyonluk evi borçları yüzünden hacizli ve mahkemenin uyarılarını da dikkate almadığı, borçlarını ödemek ya da en azından yapılandırmak için hamle yapmaması İngiliz basınında sık sık manşet oluyor.

Katie Price'ın estetik bağımlısı haline gelmesinin altında beden dismorfik bozukluğu var

Katie Price buna rağmen estetiklere para dökmeye devam etmesiyle de eleştiri oklarının hedefinde. Ünlü oyuncunun estetik operasyonlar için 130 bin pounddan fazla para harcadığı biliniyor.

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TEK HEDEFİ BİR OYUNCAK BEBEĞE BENZEMEK

Price amacının Barbie bebeklere rakip olarak üretilen “Bratz” bebeklere benzemek olduğunu ve tıpa tıp bir oyuncak bebek gibi görünene kadar durmayacağını söylüyor.

Şubat ayında “Britanya'nın en büyük göğüslerine” sahip olmak amacıyla 16. göğüs büyütme operasyonunu yaptıran Katie Price kalça ve dudak dolgusu yaptırmaya da devam edeceğini söylüyor.

Katie Price 21 yaşında Harvey, 18 yaşında Junior, 16 yaşında Princess, 9 yaşında Jett ve 8 yaşında Bunny adında 5 çocuk annesi.

Ünlü oyuncu uzun yıllardır beden dismorfisi yaşadığını, görüntüsünü kabullenemedi için çok sayıda operasyon yaptırdığını itiraf etmişti. Katie Price 2 sene önceki halinden bile çok farklı görünüyor...

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Beden dismorfik bozukluğu, kişinin görünüşünde algıladığı kusurları saplantı hâline getirmesidir. Bu bozukluğu sergileyen insanlar, biçimsiz veya çirkin olduklarına inanırlar ve görünüşlerinde algıladıkları ya da hayal ettikleri kusurları takıntı hâline getirirler.

ANNESİ: KIZIM BUNLARI MUTSUZLUKTAN YAPIYOR

“Bazen ne zaman çok ileri gittiğimi biliyorum. Uzaylı gibi görünüyorum” diyen Katie Price bunu düşündüğünde estetik yaptırmaya ara verdiğini sonra kaldığı yerden devam ettiğini söylüyor.

Price’ın annesi geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yayında kızının ameliyat sevdasının mutsuzluktan kaynaklandığını söylemişti. Katie Price’ın annesi kızının birkaç operasyonunu onunla konuşarak iptal ettirdiğini itiraf etti.

Ancak ünlü oyuncu annesine önce söz vermiş olmasına rağmen sonradan yalan söyleyip operasyonlarını ondan saklayarak yaptırmaya başlamış…