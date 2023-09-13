Estetik bağımlısı yıldız en sonunda iflas etti: Milyonluk evi elinden gidecek!

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Hatta bu durum öyle bir boyuta geldi ki İngiliz yıldız Katie Price en sonunda “estetik bağımlısı” olarak anılmaya başladı. Aslında 90’lardan beri sektörde yer alsa da ortada pek de kayda değer kariyer başarısı olmayan ünlü isim bu estetik operasyonları neredeyse bir meslek haline getirdi.

Modellik kariyerine başladığında gencecik ve çok güzel bir genç kız olan Katie Price'ı bu haliyle hatırlayanın artık görünce tanıma şansı yok!

Uzun yıllardır İngiliz bulvar gazetelerinin gedikli ünlüsü olan Katie Price, artık estetik operasyonları için dünyanın dört bir yanına yolculuk yapıyor. Yolu da ara sıra yeni ameliyatlar için Türkiye’ye düşüyor. 3 kez evlenip boşanan ve 5 de çocuğu olan 45 yaşındaki yıldız isim kariyeri süresince 6 biyografi, 11 roman ve iki ayrı seri çocuk kitabı yazdı.

Ünlendikçe estetik operasyon yaptıran, estetik oldukça da ününe ün katan Katie Price bir noktadan sonra bu operasyonlara adeta bağımlı hale geldi

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İlk estetik ameliyatını 17 yaşındayken geçiren ünlü isim daha sonra kendisinin bile sayısını hatırlayamadığı kadar çok bıçak altına yattı. Sürekli olarak dudak dolgusu, yüz gerdirme, kaş kaldırma, gözlerini büyütme gibi çeşit çeşit operasyonlar geçiren Katie Price, kimi zaman yaptırdıkları müdahalelerden memnun kalmayıp aynı işlemi arka arkaya da yaptırdı.

2019'dan beri büyük maddi sıkıntılar yaşayan ünlü isim buna rağmen estetik yaptırmaktan vazgeçmemişti, hatta pandemi döneminde ülkemize gelip burada da operasyon geçiren Price değeri yüksek saray gibi evine güveniyordu

Kariyerinin başındaki haliyle bugünkü görüntüsü arasında dağlar kadar fark olan Katie Price, bu “tutkusu” yüzünden yoğun eleştirilere de maruz kaldı. Geçirdiği her bir operasyon 10 binlerce pound tutan Katie Price’ın bu kadar büyük harcamaları nasıl yaptığı da merak konusu oluyordu.

Katie Price'ı sürekli geçirdiği operasyonlar nedeniyle neredeyse hiç yüzü gözü sargılı olmayan bir halde göremiyoruz

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Katie Price birkaç yıl önce geçirdiği yüz gerdirme operasyonu sırasında çekilen videosunu sansürsüz olarak yayınlamış ve meraklılarının belli bir miktar ödeme yapmasını isteyerek o anları izletmişti. Herkes ünlü ismin en sonunda bağımlısı olduğu bu durumu kazanç kapısına çevirdiği yorumlarını yapmıştı.

Ancak estetik bağımlılığından vazgeçemeyen Katie Price en sonunda iflas etti. Bir zamanlar 45 milyon sterlinlik bir serveti olan Katie Price, 3 milyon 200 bin sterlinlik borcu yüzünden büyük bir sıkıntının içine girdi. 2019’dan beri kazandığının kat kat fazlasını kaybedip her şeyini kaybeden yıldız isim en sonunda tam anlamıyla “battı”.

Geçtiğimiz gün TikTok yayını yapan ve iflas ettiği için kendisini eleştirenlere seslenen ünlü isim "Bir gün herkes benim durumuma düşebilir" demiş ve "İflas etsem de benim çok kıymetli bir evim var" diye övünmüştü

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2020’den beri iflas davalarıyla uğraşan Katie Price, mahkemede “başıma gelenleri anlayacak ruhsal sağlığa sahip değildim” savunması yapmıştı. Alacaklıları kapısına dayanan ünlü model ayda 12 bin sterlinlik borç ödemesi yapmayı kabul etti. Ancak bu sözü de tutamadı ve ödemeleri aksattı.

Borçları 3 milyon 200 bin sterline ulaşan Katie Price'ın evine alacaklıları göz koydu... Aylı borç ödemelerini aksatan ünlü issim evi satışa çıkarılmak zorunda kalacak: Evin değerinin 2 milyon sterlin olduğu ve borçların ödenmesine yetmeyeceği de ortaya çıktı

Katie Price dün TikTok Live'da yaptığı konuşmada takipçilerinden gelen soruları yanıtlayarak internet zorbalarını 'kimseyi eleştirmemeye' çağırdı. “İflas ettim, evet, ama hala 2,5 milyon sterlinlik evim var ve burada mutfakta oturmuş size TikTok'umu çekiyorum” dedi ama durum onun anlattığı gibi değil.

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Katie Price’ın dokuz yıl önce 1,3 milyon sterlin vererek aldığı Sussex’teki muhteşem villası da elinden gitmek üzere. “Bana bir şey olmaz, kocaman evim var” diyerek durumunu hafifletmeye çalışan Katie Price’ın alacaklıları borçlarına karşılık evini satmaya yetkilendirildi. Evin 2 milyon sterlinden fazlaya satılacağı belirtiliyor.

Ünlü modelin bir zamanlar 45 milyon sterlinlik bir serveti vardı... Şimdi evi bile elinden gidecek

Ancak bu rakam bile Katie Price’ın borçlarını ödeyip kurtulmasına yetmeyecek. Katie Price, düştüğü durumu diline dolayanlara “İflas eden birini asla eleştirmeyin, hepimiz o noktaya gelebiliriz ama bu her şeyin kötü olduğu anlamına gelmez. Beni eleştirmeyin, aynısı başınıza gelebilir” dedi. Evi satılsa bile borçlarını kapatamayacak olan yıldız ismin estetik operasyonlarına hangi parayla, ne şekilde devam edeceği de merak konusu oldu.