Eşofmanları çekti, kendini mutfağa attı... Ünlü oyuncunun mütevazi evi…

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Hatta serveti milyon dolarlarla ölçülen Drew Barrymore'un evinin son derece sıradan, sade ve gösterişten uzak bulunan evi hayranlarının şaşkına düşüp sürekli paylaşım yapmasıyla sosyal medyada viral oldu.
Drew Barrymore, bir gece eğlenirken çekilmiş bir TikTok videosunu yayınladı ve videonun son 15 saniyesinde hayranlarına "Evimi, evde kalmayı seviyorum" diye seslendi.
Çocuk yaşından beri kameraların önünde olan yıldız oyuncu başkaları evde kalmanın ne kadar sıkıcı olduğunu söylese de kendisinin evinde çok vakit geçirdiğini ve bundan hiç sıkılmadığını anlattı.
Rahat, bol bir tişört ve gri eşofman giyen Barrymore, mutfağına giderek ocakta yumurta pişirdi, küçük gömme dolabındaki kıyafetler denedi ve hayranları için adeta mütevazi bir ev turu düzenledi.
Video, şimdilerde sunduğu kendi adını taşıyan talk-show’la revaçta olan Barrymore’un yemek masasına oturup yemeğini yemesi ve televizyon izlemesiyle sona erdi.
Hayranları bir Hollywood yıldızı olan Drew Barrymore'un ev hayatının, kendi hayatlarıyla bu kadar bağdaştırılabilir görünmesine hem şaşırdı hem de sevindi.
Bir hayranı yıldız isme "Sanki ilk evinizi satın almış ve hâlâ orada yaşıyorsunuz. Çok sağlıklı ve tatlısınız" yazarken bir diğeri de onu "Yaşanınız hem çok basit hem de sofistike görünüyor” diyerek övdü.
Bu haftanın başlarında da Instagram hesabından banyosunun bir fotoğrafını paylaşan Barrymore, duvarlarında düzinelerce resim çerçevesi dizmiş ve aynaların kenarına da kızlarının yaptığı resimleri iliştirmişti.
TEPETAKLAK OLAN HAYATI ELİNDEN KAYIP GİTMEK ÜZEREYDİ
Yıllarca madde bağımlılığıyla ve alkol problemleriyle boğuşan ve kariyeri neredeyse sona ermek üzereyken adeta “direkten dönen” Drew Barrymore, şubat ayındaki doğum gününü geleceğe dair umutlarla dolu olarak kutlamıştı.
Drew Barrymore hayranlarına, 49. doğum gününü, bu yaşına kadar hayatta olduğuna şaşırmasına yol açan olan “bozuk” özel hayatının üstesinden gelmenin sevinciyle kutladığını itiraf etmişti.