Eşofmanları çekti, kendini mutfağa attı... Ünlü oyuncunun mütevazi evi…

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Hatta serveti milyon dolarlarla ölçülen Drew Barrymore'un evinin son derece sıradan, sade ve gösterişten uzak bulunan evi hayranlarının şaşkına düşüp sürekli paylaşım yapmasıyla sosyal medyada viral oldu.

Drew Barrymore, bir gece eğlenirken çekilmiş bir TikTok videosunu yayınladı ve videonun son 15 saniyesinde hayranlarına "Evimi, evde kalmayı seviyorum" diye seslendi.

Dünya onu Steven Spielberg'in bilim kurgu filmi, artık bir sinema efsanesi haline gelmiş ET filmiyle tanıdığında Drew Barrymore henüz küçücük bir çocuktu

Çocuk yaşından beri kameraların önünde olan yıldız oyuncu başkaları evde kalmanın ne kadar sıkıcı olduğunu söylese de kendisinin evinde çok vakit geçirdiğini ve bundan hiç sıkılmadığını anlattı.

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Rahat, bol bir tişört ve gri eşofman giyen Barrymore, mutfağına giderek ocakta yumurta pişirdi, küçük gömme dolabındaki kıyafetler denedi ve hayranları için adeta mütevazi bir ev turu düzenledi.

Erken gelen şöhretle bir dönem bağımlılıkların pençesine düşen ve kariyeri de tepetaklak olan ünlü oyuncu son yıllarda kendi adını taşıyan televizyon şovu, iki kızı ve mütavazi hayatıyla huzuru yeniden buldu

Video, şimdilerde sunduğu kendi adını taşıyan talk-show’la revaçta olan Barrymore’un yemek masasına oturup yemeğini yemesi ve televizyon izlemesiyle sona erdi.

New York'ta yaşadığı apartman dairesini çektiği TikTok videosuyla hayranlarına gösteren Drew Barrymore mütevaziliğiyle hem şaşırttı hem de takdir topladı

Hayranları bir Hollywood yıldızı olan Drew Barrymore'un ev hayatının, kendi hayatlarıyla bu kadar bağdaştırılabilir görünmesine hem şaşırdı hem de sevindi.

Hayranlarının karşısına ev kıyafetleriyle çıkan ünlü oyuncu çoğu gösteri dünyası ünlüsünün sadece giyinme odaları bir ev büyüklüğündeyken sade döşenmiş küçük bir aprtman dairesine yaşamayı seçti

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Bir hayranı yıldız isme "Sanki ilk evinizi satın almış ve hâlâ orada yaşıyorsunuz. Çok sağlıklı ve tatlısınız" yazarken bir diğeri de onu "Yaşanınız hem çok basit hem de sofistike görünüyor” diyerek övdü.

Güzel yıldız banyosundaki aynanın kenarlarını da iki kızının yaptığı resimlerle süslemişti

Bu haftanın başlarında da Instagram hesabından banyosunun bir fotoğrafını paylaşan Barrymore, duvarlarında düzinelerce resim çerçevesi dizmiş ve aynaların kenarına da kızlarının yaptığı resimleri iliştirmişti.

TEPETAKLAK OLAN HAYATI ELİNDEN KAYIP GİTMEK ÜZEREYDİ

Yıllarca madde bağımlılığıyla ve alkol problemleriyle boğuşan ve kariyeri neredeyse sona ermek üzereyken adeta “direkten dönen” Drew Barrymore, şubat ayındaki doğum gününü geleceğe dair umutlarla dolu olarak kutlamıştı.

Drew Barrymore genç kızlık döneminde başlayan kötü gidişini ve en verimli çağlarında kariyerinden uzak kalmış olmasını geride bıraktı, iki kızıyla adeta kendi hikâyesini baştan yazdı

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Drew Barrymore hayranlarına, 49. doğum gününü, bu yaşına kadar hayatta olduğuna şaşırmasına yol açan olan “bozuk” özel hayatının üstesinden gelmenin sevinciyle kutladığını itiraf etmişti.