Ünlü yıldızın giyinme odası bile normal bir ev kadar… Zenginliğini göstermek istedi ama kirli çoraplarıyla yakalandı

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20’li yaşlarının başında sosyetik güzel Paris Hilton’un yakın arkadaşı ve stilisti olarak başladığı “ünlenme” hamlesi, anneleri Kris Jenner’ın öncülüğüyle 4 Kardashian kardeşinin hayatlarını anlatan bir reality şovla birlikte dev bir imparatorluğun yolunu açtı.





SERVETİNİN HADDİ HESABI YOK

Kazandığı büyük ünle bütün sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçi edinen Kim Kardashian bu gücü sürekli yaptığı paylaşımlardan yüksek miktarda kazanç elde etmek için kullandı.

Buna akıllı iş girişimleri ve kendi adını taşıyan sayısız markayı da ekleyince milyonerlikten milyarderliğe yükselmesi de hiç zor olmadı. Toplam serveti 1 milyar 800 bin doları aşan Kim Kardashian hayatını da bu servete yaraşır şekilde büyük bir lüks içinde yaşamaya devam ediyor.

Kim Kardashian dört çocuğuyla yaşadığı 60 milyon dolarlık evinden sık sık paylaşım yapıyor... Bu devasa büyüklükteki malikaneyi çok az eşyayla döşeyen yıldız isim pahalı hiysileri, çanta ve ayakkabıları için ise her biri küçük birer ev kadar büyük giyinme odalarını kullanıyor

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ONA “GÖRGÜSÜZ” DİYORLAR AMA UMURUNDA DEĞİL…

Bunu da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor. Hatta zaman zaman bu paylaşımları yüzünden görgüsüzlükle ve müsriflikle de suçlanıyor. Her gün manşetlere çıkmasını biraz da bu davranışlarına borçlu olan Kim Kardashian bu türden eleştirileri de hiç umursamıyormuş gibi görünüyor.

Kim Kardashian önce sadece çantalarını tuttuğu odayı sonra da paha biçilmez giysilerini koyduğu giyinme odasını takipçilerine gösterdi

Özel hayatını, 4 çocuğunu, kız kardeşleriyle eğlencelerini ve yataktan yeni kalktığı halinden tutun da yoğun filtre kullanımından tanınmayacak hale geldiği fotoğraflarını sürekli paylaşan Kim Kardashian son zamanlarda sıkça adeta bir saray yavrusunu andıran 60 milyonluk evinden de paylaşımlar yapıyor.

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60 MİLYONLUK EVİN GİYİNME ODASI BİLE NORMAL BİR EV KADAR BÜYÜK

Dünyanın çeşitli yerlerinde birçok mülkü bulunan Kim Kardashian şu anda Kanye West’ten olan dört küçük çocuğuyla Los Angeles’ta bulunan 60 milyon dolar değerindeki malikanesinde yaşıyor. Bu büyüklüğüyle dudak uçuklatan her türlü lükse sahip evin giyinme odaları bile ortalama bir ev büyüklüğünde…

Kardashian giysilerin renklerine göre asıldığı odada ayna selfie'leri çekerken hem büyük servetini hem de yine en mahremini milyonlarca takipçisine sergilemiş oldu

Önce sadece çok pahalı çantalarının bulunduğu dev gibi odadan paylaşımlar yapan Kardashian sonra da bir sürü ayna selfie’si paylaştığı ana giyinme odasının kapılarını sosyal medyadaki takipçilerine açtı. Üzerinde özel tasarımlı biri şortlu biri uzun altlı pembe pijama takımlarıyla poz veren Kim Kardashian görkemli hayatını paylaşırken bir kez daha eleştirilerin hedefi oldu.

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BİR SÜRÜ ÇALIŞANI VAR AMA BURUŞUK KIYAFETLERİ YERDE DURUYOR

Bir giydiğini bir daha giymeyen ünlü yıldız poz verirken ucu bucağı görünmeyen askılardaki sayısız giysisini gösterirken kocaman giyinme odasının da rahat koltuklarla donatılmış olduğu ortaya çıktı. Video çekip odayı gezerek poz veren Kardashian bu arada etrafa saçılmış, yere atılmış kıyafetleriyle yakalandı. Ayağından çıkan çorapları bile etrafa atan Kim Kardashian takipçilerinden pasaklı damgası yedi

KİRLİ ÇORAPLARLA YAKALANDI!

Evinde muhtemelen sayısız hizmetçi bulunan Kim Kardashian’ın bu dağınıklığı sosyal medyada pasaklı damgası yemesine neden oldu. Üstelik kocaman giyinme odasında sadece yerdeki buruşturulup atılmış kıyafetler değil koltuğun üzerine bırakılmış kirli çoraplar bile vardı…

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Kim Kardashian bu giyinme odası şovundan bir gün önce de sadece pahalı çantalarına ayrılmış odasını takipçilerine göstermişti. Odayı çevreleyen sıra sıra raflarda en az 130 çantasının olduğunu söyleyen Kardashian eline de pahalı bir çanta almış, çekim yapan ekiplere odayı gösteriyordu.

SADECE ÇANTALARI BİLE BİR EV PARASI EDİYOR

Hepsi son derece lüks markalardan alına çantaların her birinin üç bin dolar, bir kısmının da çok daha pahalı olduğunu söyleyen ünlü yıldızın kabaca bir hesapla sadece çantaları bile 400 bin doların üzerinde bir değere sahip. Kardashian’ın takipçileri bu paylaşım üzerine 400 bin doların ABD’de ortalama bir evin satış fiyatı olduğunu belirttiler…