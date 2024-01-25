Düğününde kapısına 45 ayrı tasarım sermişlerdi… Artık doğum günlerine bile gelinlikle gidiyor

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Birlikte sürekli yüzlerce milyon değerinde lüks yatlarıyla gezip tatil yapan, her yerde el ele göz göze samimi pozlar veren, planladıkları büyük düğün merakla beklenen çift henüz evlilik yolunda bir adım atmadı.

Hatta Bezos ve Sanchez için gezmekten bir türlü evlenmeye fırsat bulamadılar bile denmeye başladı.

Lauren Sanchez, kendisi de zaten oldukça zengin ve ünlü olan ve gerek estetikleri gerekse abartılı ve rüküş giyimiyle yıllardır bir televizyoncudan çok bir magazin figürü olarak anılıyor.

Katy Perry ve Orlando Bloom partiye uzaylı makyajı yapıp geldiler... Perry partide Jeff Bezos'a doğum günü şarkısı söyledi... Geceye katılan Usher ve Black Eyed Peas de milyarder iş adamı için sahne aldı

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Ve henüz düğününü yapamamış olsa da dünyanın en zengin adamlarından birinin nişanlısı olarak yaşadığı tatlı hayattan oldukça memnun görünüyor. Lauren Sanchez’in hafta sonu nişanlısı Bezos için düzenlendiği doğum günü partisi de hala konuşuluyor.

Aslında 12 Ocak’ta 60. yaşını kutlayan Jeff Bezos için su gibi para harcadığı doğum günü partisini zamanında yetiştiremeyen Lauren Sanchez ona hafta sonu birçok ünlünün katıldığı rüya gibi bir doğum günü partisi düzenledi.

Sıkı güvenlik önlemleriyle düzenlenen partide Lauren Sanchez, Bezos’un Beverly Hills'teki 165 milyon dolarlık malikanesinde onun Amazon’daki ilk odasını baştan yarattığı temayla bir parti düzenledi.

Doğum günü partisine düğününde giydiği gelinliklerden biriyle giden Paris Hilton gecenin yıldızı oldu

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Jay-Z, Beyonce, Kim Kardashian, Kris Jenner, Oprah, Katy Perry, Orlando Bloom, Heidi Klum, Ivanka Trump ve Hilton ailesinin katıldığı partinin yankısı hala sürüyor.

Gözden Kaçmasın Sosyetik güzelin rüya gibi düğünü günlerce konuşulmuştu: Tam 45 gelinliği olunca hangisini giyeceğini şaşırmış Haberi görüntüle

Katy Perry’nin Jeff Bezos için doğum günü şarkısı söylediği partinin en dikkat çekici konuğuysa Paris Hilton oldu. Paris Hilton’un elbette gittiği yerde dikkat çekmemesi mümkün değil…

Paris Hilton günlerce konuşulan düğünü için tam 45 tasarımcının kendisine gelinlik yolladığını 2 sene sonra anlatmıştı... Sosyetik güzel bu 45 tasarımdan ancak 6 tanesini giyme fırsatı bulabildi

Ancak bu kez bu dikkati çeken şey sosyetik güzelin bu partiye gelinlik giyerek gitmesi oldu. Evet yanlış okumadınız: Paris Hilton yakın dostları Bezos ve Sanchez’in partisine gelinlik giyerek gitti.

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42 yaşındaki ünlü güzel 2021’in kasım ayında Carter Reum’la evlenmişti. Çiftin düğünü üç gün üç gece sürdü ve günlerce konuşuldu. Bu günler süren düğün büyük merakla beklenmiş, bir gün evleneceğine kimselerin pek inanmadığı Paris Hilton’un giyeceği gelinlik merakla beklenmişti.

"Gittiği her yere ışıltılar bırakır"

Günler süren düğünde Paris Hilton bir değil tam 6 tane gelinlik giydi. Sosyetik güzel düğünün başında, evet dediği anda, sonraki eğlencede, dans partisinde her biri bir başka ünlü modacı tarafından tasarlanan farklı gelinlikler giymişti.

İşte o geceden kalan bu göz alıcı gelinliklerden biri Paris Hilton için Bezos’un doğum günü partisinde parti elbisesi oldu. Ünlü modacı Oscar de la Renta’nın tasarımı olan uzun kollu, derin göğüs dekolteli, gümüş pırıltılı desenli kumaştan gelinlik zaten klasik bir gelinlikten çok bir gece elbisesine benziyordu.

Nişanlısının 60. doğum günü için çok hazırlık yapan Lauren Sanchez derin dekolteli kırmızı elbisesiyle adeta nefes kesti... Sanchez'in uzay turizmi çalışmaları da yapan Bezos için seçtiği çanta da minik bir uzay mekiği şeklindeydi

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Özel gece için hazırlandıktan sonra çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Paris Hilton görünümü için “Gittiği her yere ışıltılar bırakır” yazıp kendi giysi seçimini ve parti görünümünü kendi kendine övmüş oldu. Sosyetik güzel saçlarını da tıpkı düğünündeki gibi kabarık bir topuzla toplamıştı.

Lauren Sanchez ve karısından olaylı şekilde boşanan Kevin Costner'la aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Jewel gecenin kırmızı giyinen iki ismiydi

Görkemli doğum günü için Bezos ve Sanchez’e yakın kaynaklar “Konukların sayısına rağmen her şey çok gizli tutuldu ve etkinlikte fotoğraf çekmek yasak olduğu için telefonlarını poşetlere koymak zorunda kaldılar” açıklamasını yaptılar.

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Lauren Sanchez, nişanlısı Jeff Bezos için onun Amazon'daki ilk ofisini orijinal sandalyesiyle birlikte eve kurdu. Bezos henüz 16 yaşındayken hamburgercide çalıştığı için lüks partide konuklara havyarın yanında isterlerse hamburger de servis edildi.

Bezos ve Sanchez’in bütün gece ellerini birbirlerinden zorlukla ayırabildikleri söylenen partide Lauren Sanchez derin dekolteli parlak kırmızı elbisesiyle, gelinlik giyen Paris Hilton dahil herkesi gölgede bırakmayı başardı.