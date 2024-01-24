Ünlü şarkıcı çok konuşulan sahne kıyafetini anlattı ’58 yıllık kocam bile beni kıskandı’

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Zaten sesi ve şarkıları kadar onu herkesten farklı kılan bu tarzıyla da gündemden hiç düşmedi. Geçen hafta 78. yaşını kutlayan Country müziğin yaşayan efsanesi Dolly Parton her zaman samimiyeti ve kendisiyle ilgili açık sözlü tavrıyla hayranlarını büyülemeyi bildi.

GÖSTERİ DÜNYASININ YAŞLANMAYAN YÜZÜ

Hem görüntüsü hem de giydikleriyle yıllardır çok konuşulan Dolly Parton, bu konudaki samimi açıklamalarıyla bir başka ünlüde abartılı ve beğenilmeyecek olan bu tarzı kendisiyle özdeşleştirmeyi hep başardı.

Birkaç ay önce hayat hikayesini anlatan bir kitap yazan Dolly Parton her zaman gündem olan bu tarzının, giysi seçimlerinin ilham kaynağını anlatmış, geçmişte bu yüzden yaşadığı sıkıntıları da açıkça dile getirmişti.

Dolly Parton geçen kasım ayında sahneye bu kostümle çıktığında adeta fırtınalar estirdi

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GENÇ KIZKEN DAYAK YİYORDU: 77 YAŞINDA AMİGO KIZ OLDU

Parton, gençlik yıllarındaki stil ilhamının büyüdüğü kasabadaki “kötü şöhretli” bir kadından geldiğini söyledi. Dar etekler ve yüksek topuklu ayakkabılar giyen bu özel bir kadına özendiği genç kızlık dönemlerinde onun tarzını taklit etmeye başlamış, bu yüzden bir vaiz olan büyükbabasından ok dayak yediğini de yıllar sonra itiraf etmişti.

Şükran Günü’nde oynanan memleketi Dallas’ın futbol kulübü Dallas Cowboys maçında amigo kıyafetiyle sahneye çıkıp konser veren Dolly Parton’ın burada giydiği amigo kız sahne kıyafeti aylardır konuşulmaya devam ediyor. Dolly Parton verdiği son röportajda o günkü görünümü yüzünden eşiyle yaşadığı tatlı atışmayı anlattı.

Dolly Parton çok konuşulan bu giysisinin 58 yıllık kocasını bile kıskandırdığını söyledi

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ÇOK KONUŞULAN KOSTÜMÜ KOCASINI KISKANDIRMIŞ

"Kostümüm oldukça güzel oldu ve kocamın da hoşuna gitti. 'O şort biraz fazla kısaydı' dedi. Ben de 'Kıskandın mı?' dedim" diyerek gülen yıldız şarkıcı 58 yıllık evliliğinin mutluluk sırları arasında eşiyle aralarındaki bitmeyen tutkuyu ve böyle ufak tefek tatlı kıskançlıkları gösteriyor.

Dolly Parton yıllara meydan okuyan enerjisi, onu herkesten ayıran tarzı ve samimiyetiyle hayranlarını yıllardır kendine hayran bırakmaya devam ediyor

BİR YASTIKTA 58 YIL GEÇİRDİLER

Dolly Parton’ı sahnede bu baş döndürücü kötümle görünce kıskanan eşi Carl Thomas Dean onun uzun müzik kariyerinin en büyük destekçisi olmakla ve eşine duyduğu aşk hiç azalmayan sadakatiyle tanınıyor. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük müzik yaldızlarından birinin eşi olan Carl Thomas Dean çiftin yaşadığı Nashville'de asfalt yol kaplayan bir şirkette çalışıp emekli olmuştu.

Dolly Parton'ın 58 yıllık eşi Carl Thomas Dean utangaçlığıyla ve hiçbir zaman ortalarda görünmemesiyle ünlü... Parton bu durum zaman zaman dedikodulara yol açsa da eşiyle çok mutlu bir evlilikleri olduğunu söylüyor

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DÜNYANIN EN UTANGAÇ KOCASI: ONU ÜNLÜ ŞARKICININ YANINDA GÖRMEK MÜMKÜN OLMUYOR

Utangaçlığıyla tanınan Carl Thomas Dean her zaman kaçınmış ve Dolly Parton’a da herhangi bir etkinlikte nadiren eşlik ediyor. Parton şakayla karışık, eşinin kendisini konser verirken sadece bir kez gördüğünü söylemişti.

Kocası hiç ortalarda görünmediği için birlikte hiç zaman geçirmedikleri dedikoduları çıkan Dolly Parton bunun asla doğru olmadığını, utangaç kocasının aynı zamanda son derece de romantik bir erkek olduğunu söylemişti. Carl Thomas Dean, karısını sevindirmek için ona şiirler yazıp sürekli tatlı sürprizlerle gönlünü almaktan 58 yıldır hiç vazgeçmemiş.

1966'da evlenen Dolly Parton ve Carl Thomas Dean birbirlerinin ilk eşleri. Parton evliliğini "Ve bu son olacak... Evliliğimizle gurur duyuyoruz" diyerek anlatıyor... Ancak eşiyle ne konserlerde, ne ödül törenlerinde ne de kırmızı halılarda fotoğrafı olmayan Parton röportaj yaptığı zaman gereken fotoğrafları (yukarıdaki gibi) gazetelere kendisi veriyor

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"İKİMİZİN DE İLK EVLİLİĞİ... VE SON OLACAK"

"Evliliğimizle gerçekten çok gurur duyuyoruz. Bu ikimiz için de bir ilkti. Ve sonuncusu olacak" diyen Dolly Parton ve Carl Thomas Dean’in hiç çocukları olmadı. Gençlik yıllarında kariyeri için çocuk yapmayı düşünmeyen Parton ilerleyen yıllarda da çocuk fikrinden iyice uzaklaştığını itiraf etmişti.

Dolly Parton yıllardır geceleri yatarken bile makyajını çıkarmadığını söylemişti... Her an ekrana çıkacak gibi görnmek istediği için bunu yaptığını söylese de "Kocama çirkin görünemem bu yüzden yatağa bile makyajımla girerim" demişti

Çocukları çok seven, hayır işleri ve vakıflar aracılığıyla büyük servetini dünya çocukları için harcayan Dolly Parton dünyanın geldiği noktadan korktuğunu, çocukları olsaydı sürekli olarak onlar için endişelenmekten hayatını yaşamaz hale geleceğini söylüyor. Zaten Dolly Parton kardeşleri ve onların çocukları için bir anneden fazlası olmayı başarmıştı.

58 yıldır mutlu mesut yaşayan çiftin hiç çocukları olmadı... Carl Thomas Dean bunu hiç sorun etmedi ve Dolly Parton'la birlikte onun kardeşlerini ve yeğenlerini büyüttü

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ÇOCUKLARI YOK AMA KARDEŞLERİNİ VE YEĞENLERİNİ BÜYÜTTÜ

12 çocuklu bir ailede doğan Dolly Parton küçük kardeşlerini kendisi büyüttü. Sonra onların çocuklarına yani çok sayıdaki yeğenlerine bir anne özeniyle baktı. Eşinin çocuk istememesine saygı duyan 58 yaşındaki eşi Carl Thomas Dean de Parton’ın kardeşleri ve yeğenlerinin kardeşlerini ve yeğenlerini büyütmesine yıllar boyunca destek oldu.