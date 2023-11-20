Eski kocası tecavüzden 30 yıl hapis yatacak… 18 yılı bir çırpıda sildi: Yüzüğü çıkarınca yeniden doğmuş gibi oldu

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Hollywood’u sarsan bu suçlamalar ilk olarak 2106 yılında ortaya atılmıştı. 47 yaşındaki Masterson, 2003 yılında isimleri Jen B ve N Truot olarak ifade edilen iki kadına tecavüz etmekten ve şiddet uygulamaktan suçlu bulundu. Masterson, her iki suç için de ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası aldı.

Danny Masterson'ın taciz ve tecavüz suçlarından ömür boyu hapis cezası alması ve bunun en az 30 yılını hapiste geçirecek olması Hollywood'da büyük bir şok dalgası yaratmıştı

ELİNİ HİÇ BIRAKMAMIŞTI

Büyük bir şöhrete ve servete sahip oyuncunun kâğıt üzerinde ideal olarak görünen 12 yıllık evliliği de bu davanın sonuçlanmasından sonra sona erdi. Danny Masterson kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Bijou Phillips’le 2011’de evlenmişti.

Danny Masterson'la 12 yıllık evliliği ve 18 yıllık uzun bir birlikteliği olan ünlü oyuncu Bijou Phillips dava süreci boyunca kocasının en büyük destekçisi olarak görünmüştü ve gözyaşı dökmüştü

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Ancak çiftin birliktelikleri bundan 6 yıl öncesine dayanıyordu. 9 yaşında bir kızları olan çift, Bijou Phillips’in dava bitip, kocası 30 yıl cezaevinde kalacağı belli olur olmaz boşanma davası açtı. Dava çabucak sonuçlandı ve Bijou Phillips, kızlarının velayetini de alarak Danny Masterson’la olan tüm bağını bir çırpıda kopardı.

Masterson'ın en az 30 yıl cezasını çekeceği belli olduktan sonra hemen döktüğü gözyaşlarını unutan ve boşanma davası açan Bijou Phillips 9 yaşındaki kızlarının velayetini de aldı

DAVA BİTER BİTMEZ BOŞANDI

Aslında eşinin tecavüz suçunun kesinleşmesi ve hapis cezası almasıyla birlikte bu boşanma hamlesinin gelmesi ünlü aktris için belki de kaçınılmazdı. Ancak Bijou Phillips, yıllar süren dava sürecinde özellikle de mahkemenin karar duruşmaları sırasında bambaşka bir profil çizmişti.

Mahkeme boyunca gözyaşı döken ve hakime eski kocasının affetsin diye mektup bile yazan ünlü oyuncu o günleri çok çabuk unuttu

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Mahkemelere sürekli olarak Danny Masterson’la el ele gelen ve ona olan desteğini hiç eksik etmeyen Bijou Phillips, sürekli gözyaşı döküyordu. Hatta ünlü oyuncu davanın hakimine karardan önce duygu dolu bir mektup yazmıştı. Kocasının suçlarının ve alacağı cezanın hafifletilmesini isteyen Bijou Phillips, Danny Masterson’ın çok iyi bir insan ve baba olduğunu söylüyordu.

Dava bitip boşandıktan sonra hem sosyla medyaya hem de dış dünyadaki hayatına hızlı bir dönüş yapan Bijou Phillips oldukça neşeli ve rahat halleriyle dikkat çekiyor

ÇOK GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Bu gözyaşları ve yalvarışların son buluşu ise oldukça ilginç bir sürece sahne oldu. Dava bittikten sonra hemen boşanan ve kızının velayetini alan Phillips, bu hareketli günlerde kullanmadığı sosyal medyaya döndü ve paylaşımlarına başladı. Gece gezmelerine de geri dönen ünlü oyuncu oldukça mutlu ve huzurlu görünüyordu.

Paris ve Nicky Hilton kardeşlerle yakın dost olan Bijou Phillips onlarla birlikte gece hayatına da dönüş yaptı

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Danny Masterson davasıyla ilgili ateşli tartışmalar bitene kadar oldukça sıkıntılı görünen ve medyadan saklanan eski eş boşandıktan sonra adeta yeniden doğmuş gibi davranmaya başladı. Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton Rothschild’la yakın arkadaş olan Bijou Phillips, onlarla birlikte gece eğlencelerine döndü.

Danny Masterson ve Bijou Phillips’in Scientology tarikatına üye oldukları ve Phillips'e Scientology tarafından eski kocasıyla olan tüm bağını kesmesi emri verildiği de iddia edilmişti

SANKİ O BÜYÜK AŞK HİÇ YAŞANMAMIŞ GİBİ

Oldukça neşeli görünen ve sadece birkaç ay önce uğruna gözyaşı döktüğü eski kocasını geride bırakan yıldız oyuncu için “Sanki 12 yıllık evliliği ve 18 yıllık aşkı hiç yaşamamış gibi” yorumları yapıldı. 9 yaşındaki kızı Fianna'nın velayetini alan Bijou Phillips bundan böyle onu tek başına büyütecek. Kimi dedikodu sitelerine göre Bijou Phillips’in çarçabuk cemiyet hayatına geri dönüşünün ardında başka sebepler de olabilir…

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Ünlü müzik grubu Mamas & the Papas’ın solisti John Phillips'in kızı olan Bijou Phillips, zaten şöhret ve servetin içine doğmuş bir isim. Ancak uzun zamandır oyunculuk konusunda çalışması olmayan ünlü aktrisin boşandıktan sonra maddi durumunun sıkıntılı olduğu dedikoduları dolaşıyor. Bu sosyal medyaya ve gece hayatına dönüşün ardında da aslında Phillips’in yeni işler ve yeni kazanç kapıları bulma ihtiyacından kaynaklandığı iddia ediliyor…