Büyüyen karnını saklayamıyordu… Bebek müjdesini sonunda verdi

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Alacakanlık (Twilight) serisiyle adını dünyaya duyuran, bir süredir de usta yönetmenlerin filmlerinde rol alarak kariyerini iyice parlatan Robert Pattinson ve hem oyunculuk hem de müzik kariyerindebüyük başarılar elde eden Suki Waterhouse, hayranlarını sevindiren bir haberle gündemde.

Bir süredir sürekli olarak bedeninden büyük giysilerle görünen, giydiği şeylerin karın kısmını açarak gezen yıldız oyuncu hakkında sürekli hamilelik söylentileri çıkıyordu. Suki Waterhouse dün Meksika’da sahne aldığı bir müzik festivalinde bu bebek müjdesini doğruladı.

Aylardır süren hamilelik spekülasyonlarının ardından Waterhouse, sahnede karnını işaret ederek "Bugün özellikle ışıltılı bir şey giymeye karar verdim çünkü bunun sizi olan biten başka bir şeyden uzaklaştırabileceğini düşündüm” dedi ve gülerek bunun işe yaramadığının farkında olduğunu söyledi.

Epeydir büyümeye başlayan karnını açıkta bırakarak dolaşan Suki Waterhouse sonunda hamilelik haberini duyurdu

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İngiliz aktrisin büyüyen karnı, sahne performansı için seçtiği ışıltılı, pembe mini bir elbise ve tüylü bir palto giydiğinde tam olarak sergilendi. Suki Waterhouse konserinde hamileliğini duyurmadan önce basına sızan haberlere göre 31 yaşındaki Waterhouse ve 37 yaşındaki Pattinson'ın aile kuracakları için "heyecanlı" olduklarını söylemişti.

Yıldız oyuncu hamilelik haberini dün sahne aldığı konserde duyurdu

Hamilelik söylentileri ilk olarak ekim ayında başlamış; güzel yıldızın daha sonra çekilen bütün fotoğraflarında bol şeyler giydiği ve karın kısmını açıkta bıraktığı görülmüştü. Çift beş yıldır büyük bir aşk yaşıyor ancak bu ilişkiyi çoğunlukla spot ışıklarının dışında tutmaya çalışıyorlar.

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Robert Pattinson’dan önce Bradley Cooper’la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Suki Waterhouse Pattinson için "Neredeyse beş yıldır biriyle bu kadar mutlu olduğum için şok oldum" diye konuşuyor. İkisi de son derece yoğun çalışan aşıklar iki haftadan fazla ayrı kalmamaya gayret ediyorlar.

Waterhouse, ilk çocuğunun babası olacak Pattinson için “Onun adını telefonumda ya da bir mesajda gördüğümde her zaman inanılmaz heyecanlanıyorum ve sanırım o da benim için aynı şeyi hissediyor. Her zaman söyleyecek çok şeyimiz var ve onu çok komik buluyorum" diyor.

Çift 2023’ün başından beri birlikte yaşamaya başladılar. Suki Waterhouse ilişkileri konusunda biraz daha açık sözlü konuşsa da 5 sene geçmesine rağmen Robert Pattinson bu konuda oldukça ketum davranmaya devam ediyor.

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Nisan 2019'da Sunday Times'a verdiği bir röportajda Waterhouse sorulduğunda "Batman" yıldızı aktör "Zorunda mıyım?" diye cevap vermişti. "İnsanların içeri girmesine izin verirseniz, bu aşkın değerini düşürür. Sokakta bir yabancı size ilişkiniz hakkında soru sorsa, bunun son derece kaba olduğunu düşünürsünüz” diyen aktör ilişkisi konusunda oldukça korumacı bir tavır sergiliyor.

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Robert Pattinson'dan, Alacakanlık filmindeki rol arkadaşı Kristen Stewart ile büyük bir aşk yaşamış ve sonrasında da ihanete uğramıştı. Stewart, rol aldığı Snow White and the Huntsman'ın yönetmeni Rupert Sanders ile yasak bir aşk yaşamıştı. O dönemde evli olan Sanders da Kristen Stewart tarafından aldatılan Robert Pattinson da bu skandaldan nasibini aldılar. Pattinson, bu yıllarca dile dolanan ihanetin ardından özel hayatı konusunda çok daha ketumlaştı.

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