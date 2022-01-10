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Esat Yontunç ve Hande Gülşen'in oğlu Esathan Dominik’te okula gidecek

#Esat Yontunç#Hande Gülşen#Esathan Yontunç
Esat Yontunç ve Hande Gülşenin oğlu Esathan Dominik’te okula gidecek
Mehmet Üstündağ

Esat Yontunç ve Hande Gülşen çifti, oğulları Esathan’ı, “Survivor”ın çekimleri için yılın büyük bölümünü geçirdikleri Dominik’te okula yazdırıyor.

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2017 yılında dünya evine giren Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile modacı Hande Gülşen, iki yıl sonra oğulları Esathan’ı kucaklarına almıştı. Kanalın en büyük yapımlarından olan “Survivor”un çekimleri için yılın yarısını Dominik Cumhuriyet’inde geçiren çift, oğulları Esathan’ın yuvaya gitme yaşı gelince onu İstanbul’da bir okula yazdırmışlardı.

Esat Yontunç ve Hande Gülşenin oğlu Esathan Dominik’te okula gidecek

Ancak çift şimdi oğullarıyla birlikte Dominik’e gitme kararı aldı. Esathan’ı burada bir okula yazdıracak olan Hande Gülşen Yontunç, kendi işleri için arada bir İstanbul’a gelecek. İkizi Duygu Gülşen Tarablus ile sahibi olduğu “2wins” markasıyla yeni atılımlar yapan Yontunç, Esathan yeni okuluna başlamadan önce buradaki işlerini tamamlamaya çalışıyor. Duyduğuma göre başarılı kardeşler, “2wins” markasıyla çok yakında bir kozmetik koleksiyonu da çıkarmayı planlıyormuş.

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Hamile stili ilgi çekecek

Malum, Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olacağı haberi geçtiğimiz kasım ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Beş aylık hamile olan eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün ilk kez büyüyen karnıyla paylaşım yaparak takipçilerini sevindirdi.

Esat Yontunç ve Hande Gülşenin oğlu Esathan Dominik’te okula gidecek

Stil danışmanı olan ve kendi giyim tarzıyla da kadınlara ilham veren Tatlıtuğ’un hamile stili de yakından takip edilecek diye düşünüyorum. Önceki gün Mavi’nin hamilelik serisinden beli lastikli pantolonunu, Damat Tween’in oversize ceketiyle kombinleyen Başak Hanım, yine zevkini konuşturdu.

Yeni projeye başladı

Sevilen oyuncu Berna Keskin, yeni projesi için ünlü fotoğrafçı Burak Bulut’un objektifinin karşına geçti. Sadri Alışık Kültür Merkezi Akademi 35.5 Sanat Merkezi’nde eğitimi aldıktan sonra birçok tiyatro oyunda sahne alan başarılı oyuncu, “Elif” dizisinde canlandırdığı Hümeyra karakteriyle şöhrete kavuşmuştu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan Keskin’in yeni pozları da takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Yeni projesiyle ilgili bilgi vermeyen güzel oyuncu, “Yeni projemi açıklamak için çok erken, fotoğraf çekimlerini tamamlandık, yakında gelişmeleri hayranlarımla paylaşacağım” dedi.

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Esat Yontunç ve Hande Gülşenin oğlu Esathan Dominik’te okula gidecek

NFT koleksiyonu sanatseverleri buluşturdu

Türkiye’nin önde gelen sanat galerilerinden, Art On İstanbul, artSümer, PG Art, Pilevneli, Pilot, Sanatorium galerilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen “The Future Begins Today: Carny Genesis NFT Collection” başlıklı sergide çağdaş sanat, geleceğin teknolojisi ile bir araya geldi.

Esat Yontunç ve Hande Gülşenin oğlu Esathan Dominik’te okula gidecek

Carny.io kurucu ortakları Elyo Elvaşvili ve Nuri Sayraç’ın ev sahipliğinde Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda düzenlenen sergi davetinde sanatseverler buluştu. Dijital sanata odaklanan ve merkezine kripto sanatı alan Carny.io, Türkiye’den galerileri ve sanatçıları uluslararası koleksiyoner ve yatırımcılar ile buluşturduğu gibi, uluslararası sanatçılar ve galerileri de Türkiye’den platforma taşıyarak birikimleri paylaşmayı hedefliyor.

 

 

 

 

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