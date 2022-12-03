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Emina Jahovic'ten 'nafaka' sorusuna yanıt: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı

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#Emina Jahovic#Ahu Yağtu#Cem Yılmaz
Emina Jahovicten nafaka sorusuna yanıt: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 08:07

2018 yılında boşandığı Mustafa Sandal’la daha sonra nafaka yüzünden davalık olan Emina Jahovic, eski eşler Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz arasındaki nafaka krizi hakkında konuştu.

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'ÇOCUKLARININ NAFAKASINI ÖDEMELİ'

Önceki akşam Bebek Lucca’dan çıkarken görüntülenen Jahovic, “Anne eğer çalışıyorsa, boşandığı eşinden nafaka almalı mı” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Çok karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım. Ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli.” (Sayit DURMAZ)

Emina Jahovicten nafaka sorusuna yanıt: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

SONRAKİ BOŞANMANIN TARİHİNİ VERDİ

1997 yılında evlendiği Gülyar Balcı ile 2004’te yollarını ayıran ünlü piyanist Fazıl Say, 2019’da İtalya’da nikâh masasına oturduğu Ece Dağıstan’dan da 30 Kasım’da boşandı.

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Emina Jahovicten nafaka sorusuna yanıt: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı

52 yaşındaki sanatçı, üçüncü evlilik ihtimaline dair esprili bir paylaşımda bulundu: “Beykoz’a hayatımda iki kere gittim. Daha doğrusu Beykoz Adliye’ye gittim. 2004’te Gülyar ile
boşandık, 2022’de Ece ile. İkisinde de sevgi dolu, iyilikle boşandık. Yani 18 yılda bir Beykoz’a gidiyorum. Takvime baktım, bir sonraki 2040. Artık bekleyelim görelim.”

 SEVDASI GÖNLÜME DÜŞTÜ

Ali Şen’in küçük gelini, Metin Şen’in eşi Aslı Şen kutsal toprakları ziyaret etti.

Emina Jahovicten nafaka sorusuna yanıt: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı

Aslı Şen, Kâbe’de çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada şu notla paylaştı: “Allah her isteyene nasip etsin inşallah. İnsanın gönlüne buranın sevdası düşünce, ne iş dinliyor ne başka bir şey.

80'LERE DÖNÜŞ

Ünlü komedyen Ata Demirer’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül’ün oturduğu “Bursa Bülbülü” filminden ilk kareler yayınlandı.

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Emina Jahovicten nafaka sorusuna yanıt: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı

Kadrosunda Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Tarık Papuççuoğlu ve Melek Baykal’ın da yer aldığı BKM yapımı film, çok yakında seyirciyle buluşacak. Hikâyesi 1980’lerde geçen yapım, Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve kaset çıkarma hayalleri kuran Cengiz’in öyküsünü konu alıyor.

Emina Jahovicten nafaka sorusuna yanıt: Ben de aynı sorunu yaşadım... Erkek, adam gibi davranmalı

 

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#Emina Jahovic#Ahu Yağtu#Cem Yılmaz

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