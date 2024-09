Emekliliğin tadını bahçede çıkarıyor… Yetiştirdiği ürünleri gururla sergiledi

Haberin Devamı

Bunda elbette daha gencecik bir yıldızken evlendiği bir dönemin ünlü şarkıcısı, şimdinin ise stil ikonu modacısı olan güzel karısı Victoria’nın da payı büyük.

25 yıldır süren ve tüm şöhretlerine, haklarında çıkan söylentilere ve çok konuşulan ihanet iddialarına rağmen dimdik ayakta olan evlilikleri ve dört çocuklarıyla Beckham çifti gösteri dünyasının en büyük ikilisi oldular.

Victoria Beckham Spice Girls grubu üyesi olduğu günlerden gelen şöhretini David Beckham’la yaptığı evlilikle iyice perçinledi, sahneleri bıraktıktan sonra modaya el attı ve bu alanda da başarı kazanarak kendi markasını yarattı.

ÖMÜRLERİ YOLDA GEÇİYOR, STRESİNİ BAHÇESİNDE ATIYOR

David Beckham da profesyonel futbolculuğuna genç sayılacak bir yaşta veda etmiş, ardından ABD'de satın aldığı futbol kulübüyle iş insanlığına soyunmuştu. Ünlü çiftin en küçük çocukları olan kızları Harper yanlarında kaldı; üç yetişkin oğulları ise yuvadan uçup kendi hayatlarını kurdu.

Beckham’lar ABD’deki işleri yüzünden sürekli memleketleri İngiltere ve Los Angeles arasında mekik dokusalar da aslında zamanlarının büyük çoğunluğunu Cotswolds bölgesindeki saray yavrusuna benzeyen geniş kır evlerinde geçirmeye çalışıyorlar.

David Beckham artık işlerinden arda kalan vaktini evinin bahçesinde sebze meyve yetiştirerek ve sonra da bunlardan yemekler yapıp ailesine güzel sofralar hazırlayarak geçiriyor

Ve gösteri dünyasındaki birçok ünlü çift gibi onlar da bu gösterişli evlerinin bahçesini bir çiftliğe dönüştürerek şehir hayatının karmaşasından ve büyük şöhretlerinin yarattığı baskıdan bu şekilde kaçıyorlar.

AŞÇILIK YETENEĞİNİ SERGİLEDİĞİ YEMEKLERİNİN MALZEMELERİNİ KENDİ YETİŞTİRMEYE BAŞLADI

Aile hayatına düşkünlüğüyle bilinen David Beckam’ın sık sık mutfağa girip eşi Victoria ve dört çocukları için aşçılık marifetlerini ortaya koyarak ziyafet sofraları hazırladığı hem kendisinin hem de Victoria Beckham’ın yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla epeydir biliniyor.

Birkaç gündür sosyal medyada büyük ses getiren Instagram paylaşımlarına bakılırsa evinin bahçesinde kimi zaman dinlenen kimi zaman eşi ve kızı için gül toplayan David Beckham çiftçilik yeteneklerini epey geliştirmişe benziyor.

Beckham'ların çiftliğinde tavukları ve arı kovanları da var

Yıldız isim ailesine ve sevdiklerine kurduğu sofralarda kullandığı malzemeleri de belli ki çiftliğe dönüştürdüğü bu bahçeden topluyor.

David Beckham, yaptığı paylaşımla hayranlarına bahçesini gösterirken yetiştirdiği birçok sebzeyi de göstererek adeta hava attı. 49 yaşındaki ünlü futbolcu geniş sebze tarlalarında gezinirken evde yetiştirdiği ürünlerini toplayıp sergilediği kasaları da Instagram takipçilerine gösterdi David Beckham bahçesinde yetişen kocaman kabağı paylaşarak onun şutlarından esinlenen filme de gönderme yaptı

ADINI ONDAN ALAN FİLME GÖNDERME YAPTI

Bir noktada, Beckham kocaman bir kabağı havaya kaldırdı ve gülme emojisinin yanı sıra üst tarafı bükülmüş dev sebzeyi “Beckham gibi bük” (Bend it like Beckham) alıntısıyla paylaştı. Futbolculuk döneminde kullandığı serbest vuruşları hep gole çeviren yıldız futbolcu topa falsolu vuruşlarıyla ünlenmiş ve Bend it Like Beckham (Hayatımın Çalımı) adında bir de spor filmine ilham olmuştu.

David Beckham'ın bahçede çalışırken bile şıklığından ödün vermediği dikkatlerden kaçmadı

Karısına yaptığı şakalarla da sık sık gündeme gelen David Beckham bir başka devasa kabağında daha fotoğrafını paylaşıp bu sefer de Victoria Beckham’ı etiketleyerek “Victoria, artık akşama bir çorba yaparsın” yazıp hayranlarını güldürdü.

SADECE SEBZELER DEĞİL YUMURTALAR VE BAL DA BAHÇEDEN

David Beckham çiftçileri kıskandıran bahçesinde lahana, taze soğan, patates gibi neredeyse her sebzeyi ve meyveyi yetiştiriyor.

Bu çiftliğin elbette bir kümesi ve bu kümeste yaşayan birçok tavuk ve horozu da var. Beckham’lar bahçelerinde arıcılık da yapmaya başlamıştı.

Emekli futbolcu bahçesinde pazara götürüp satabileceği kadar çok ürün yetiştiriyor