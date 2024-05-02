Onu sırtında taşıyan kocasının doğum gününü kutladı: Sen benim her şeyimsin!

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Just ve Heailey Bieber, Beyonce ve Jay-Z, Blake Lively ve Ryan Reynolds, Ben Affleck ve Jennifer Lopez gibi çiftler buna en iyi örneklerden.

ONLAR ÜNLÜ ÇİFTLER ARASINDA EN “GÜÇLÜSÜ”

Ancak bu deyimin belki de en eski zamanlardan beri kullanıldığı ve deyimin de tam karşılığını veren en iyi örnek muhtemelen David ve Victoria Beckham çifti.

David ve Victoria Beckham 25 yıllık evlilikleri boyunca gösteri dünyasının en güçlü ve sarsılmaz çifti haline geldi

Evliliklerinde çeyrek asrı deviren çift hem şöhretleri hem tarzları hem de yıllardır her şeye direnen aşklarıyla yıldızlar dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında.

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“SEN BENİM HER ŞEYİMSİN!”

23 Nisan’da 50. yaşını kutlayan eski Spice Girls üyesi ve şimdinin ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham şimdi de sevgili eşi David’in 49. yaş gününü kutluyor.

Instagram hesabından muhteşem evinin balonlarla süslenmiş bir fotoğrafını paylaşan Victoria Beckham eşine de seslenmeyi ihmal etmedi.

Birlikte çekilmiş tatlı bir çift fotoğraf paylaşan Victoria Beckham David Beckham’a onunla birlikte yaşlanmayı çok sevdiğini yazarken “Sen benim her şeyimsin!” diye seslendi. Kocasının 49. yaş gününü kutlayan Victoria Beckham ona "Sen benim her şeyimsin, birlite yaşlandığımız için çok mutluyum diye seslendi"

KENDİSİ DE 50. YAŞI İÇİN GÖRKEMLİ BİR PARTİ VERMİŞTİ

Victoria Bekham da geçtiğimiz günlerde 50’nci yaşını görkemli bir partiyle kutlamıştı. Londra’daki partiye Tom Cruise, Eva Longoria, Marc Anthony gibi dünyaca ünlü yıldızların yanı sıra dağılan Spice Girls grubundan Mel C, Melanie Brown, Geri Halliwell ve Emma Bunton da katıldı.

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Parti çıkışı çekilen fotoğraflarsa günlerce manşetlerden inmedi. Victoria Beckham, geçen şubat ayında spor salonunda ayağını kırmış olmasına rağmen gecede topuklu ayakkabı giydi.

Ünlü çiftin Brooklyn, Cruz, Romeo ve Harper adında dört çocuğu var

Partiye iki baston kullanarak gelen Beckham, eğlencenin sonunda mekândan 25 yıllık eşi David Beckham’ın sırtında ayrıldı. Eski futbolcu, eşini paparazzi ordusunun patlayan flaşları arasında aracına kadar taşıdı.

KARISINI SIRTINDA TAŞIYAN BİR CENTİLMEN…

Ünlü çiftin fotoğrafları ertesi gün manşetlere taşındı ve David Beckham’ın bu davranışı “karısını sırtında taşıyor” başlıklarıyla övgülere boğuldu. Kendi doğum günü için görkemli bir parti hazırlayan Victoria Beckham’ın eşi David için nasıl bir hazırlık yaptığı ise önümüzdeki saatlerde ortaya çıkacak gibi.

Kendisi de 17 Nisan'da 50. doğum gününü kutlayan Victoria Beckham şubat ayında ayağını kırmıştı... Özel geceye topuklu ayakkabılarıyla gelip zorlanan güzel yıldızı kocası David sırtında taşıdı

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Uzun yıllardır dört çocuklarıyla mutlu bir evliliği sürdüren ünlü çiftin geçmiş yıllarda adlarının karıştığı ve evliliklerini bir hayli sarsan ihanet iddiaları geçen yılın sonlarında gösterilen David Beckham belgeselinde ortaya dökülmüştü.

EVLİLİKLERİNİN ÜSTÜNE İHANETİN GÖLGESİ DÜŞTÜ

Beckham’lar evliliklerinin ilk yıllarında David Beckham Real Madrid’e transfer olunca İngiltere’den İspanya’ya taşınmışlar, ünlü futbolcunun adı o günlerde özel asistanlığını yapan Rebecca Loos'la yasak bir ilişki yaşadığı söylentilerine karışmıştı.

Yaşananların ardından yıllar geçmiş olsa da bu ihanet iddiası belgeselle birlikte yeniden gündeme geldi. Üstelik o dönemde kendisi de evli olan Rebecca Loos David Beckham’ın sadece kendisiyle birlikte olmadığını, Victoria Beckham’ı modellerle de aldattığını belgesel gündeme gelince anlattı. David Beckham'ın Victoria'yı aldattığı söylentileri yıllar önce gündeme gelmiş, geçen yıl yayınlanan belgeselle de yeniden su yüzüne çıkmıştı... Ünlü çift nice badire gibi bunu da sarsılmadan aştı

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YAŞADIĞI KÂBUSU GÖZYAŞLARIYLA ANLATMIŞTI

Tüm bu korkunç iddiaların yıllar sonra bir kez daha gündeme gelmesiyle sarsılan Victoria Beckham ya buna inanmamış ya da iddialar gerçekse bile David Beckham’ı affetmeyi seçmişti. Çift daha çocukları küçücükken yaşanan bu zorlu engeli bir şekilde aşıp evliliklerinde 25 yılı devirdi.

Ancak Victoria Beckham belgesel için kendisine mikrofon uzatıldığında gözyaşlarına yine de hakim olamamış ve bu ihanet söylentilerinin gündemde olduğu günlerin hayatında geçirdiği en kötü zaman olduğunu ve büyük acılar çektiğini itiraf etmişti…