Tek kızı büyüdü, yüreğini korku saldı… Üç oğluna görevi verdi: Kardeşiniz size emanet!

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Ünlü çift nikah masasına oturduktan sonra arka arkaya üç oğulları oldu. Çocuklarını büyütürken David Beckham’ın transferleri nedeniyle önce İspanya’ya sonra da ABD’ye giden çift evliliklerinde sıkıntılar, aldatma iddiaları ve basına yansıyan birçok başka sıkıntıyla sınandı.
Ancak David ve Victoria -Beckham çifti geçen 25 yılda tüm bu sınavlardan çıkıp gösteri dünyasının en sağlam ve güçlü evliliklerinden birine sahip çifti olarak hep parmakla gösterilir hale geldi.
ÜÇ ERKEK ÇOCUKTAN SONRA BEKLEDİKLERİ PRENSESE KAVUŞTULAR
Beckham’ların 25 yaşında Brooklyn, 21 yaşında Romeo ve 19 yaşında Cruz adında üç oğlu var. Peş peşe doğan oğullarının ardından bir kız çocuk özlemi çektiklerini itiraf eden David ve Victoria Beckham’ın bu özlemi kızları Harper’ın doğumuyla son bulmuştu.
David Beckham üç geçtiğimiz gün Instagram'da paylaştığı duygusal bir gönderide büyüdükçe gözlerini küçük kız kardeşlerinden ayırmamaları gerektiğini söyledi.
KÜÇÜK KIZINI KORUMA GÖREVİNİ ÜÇ OĞLUNA VERDİ
David Beckham üç oğlunu, 12 yaşındaki küçük kız kardeşleri Harper'ı büyürken korumaları için görevlendirdi ve onlara "Küçük kızım büyüyor… Çocuklar hazır olun” diye seslendi.
Artık bir genç kız olan Harper Beckham sadece anne babasının değil gerçekten de üç ağabeyinin de gözbebeği.
Harper, en büyük ağabeyi Brooklyn'in eşi Nicola Peltz Beckham’la da çok iyi anlaşıyor hatta ikili birlikte gezmeye çıkıyor ve Harper onların evinde de sık sık misafir oluyor.
David Beckham daha önce, kendi yetiştirilme tarzı ve Harper nedeniyle oğullarını bilinçli olarak kadınlara saygı duyacak ve feminizmi destekleyecek şekilde yetiştirdiğini açıklamıştı.
OĞULLARINI KADINLARA SAYGI DUYMALARINI ÖĞRETEREK YETİŞTİRDİ
2017'de verdiği bir röportajında Beckham "Annem ve babam beni her zaman kız kardeşlerime, anneme ve büyükanneme saygı duyacak şekilde yetiştirdi. Bu benim hayatımın önemli bir parçası. Aynı şeyi çocuklarım için de yapmak istiyorum. Oğullarım için" demişti.