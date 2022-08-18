KepÃ§e kulak ameliyatÄ±na eski sevgiliden onay Ã§Ä±kmadÄ±

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HEM KULAKLARINI HEM DÄ°ÅžLERÄ°NÄ° DÃœZELTTÄ°RMEK Ä°STÄ°YOR

Bunun nedeni de gerÃ§ek adÄ± Claire Elise Boucher olan KanadalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±, ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarÄ± Grimes'Ä±n, kulaklarÄ± ve diÅŸlerinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek istemesi. Fakat her ne kadar artÄ±k eski sevgilisi olsa da Elon Musk onun bu giriÅŸimini onaylamÄ±yor.

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Grimes, kulaklarÄ±nÄ±n ve diÅŸlerinin gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek istediÄŸini Twitter'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dizi mesajla dile getirdi. 34 yaÅŸÄ±ndaki Grimes, iki yÄ±l Ã¶nce harika bir estetik cerrahtan kulaklarÄ± Ã¼zerinde yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikleri konuÅŸmak Ã¼zere randevu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n ortalarÄ±na kadar gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da satÄ±rlarÄ±na ekledi. Grimes daha sonra takipÃ§ilerine "YÃ¼zÃ¼mde yaptÄ±racaÄŸÄ±m herhangi bir deÄŸiÅŸikliÄŸin bana yakÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musunuz?" diye sordu.

'BÃœTÃœN HAYATIM BOYUNCA BUNU Ä°STEDÄ°M'

Grimes baÅŸka bir mesajÄ±nda da takipÃ§ilerine kulak dÃ¼zelttirme operasyonu geÃ§iren olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonucu hakkÄ±ndami dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini sordu. Grimes, kulak operasyonundan sonra iyileÅŸme sÃ¼resi konusunda korkularÄ± olduÄŸunu da ekledi. Grimes "Bir mÃ¼zisyen olarak bu operasyon bana riskli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ama bunu bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±m boyunca istedim. Ä°nsanlarÄ±n bu konudaki deneyimlerini merak ediyorum" diye devam etti mesajÄ±na.

'DEZAVANTAJI, OLUMLU GETÄ°RÄ°SÄ°NDEN DAHA FAZLA'

Grimes'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum geldi. Bunlardan biri de dÃ¼nyaya getirdiÄŸi iki Ã§ocuÄŸunun babasÄ± ve eski sevgilisi Elon Musk oldu. Musk, Grimes'Ä±n keÃ§e kulaklarÄ±nÄ± dÃ¼zelttirme isteÄŸine yanÄ±t olarak "bunun dezavantajÄ± muhtemelen olumlu getirisinden daha aÄŸÄ±r basÄ±yor" diye yanÄ±t verdi.

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Ä°KÄ° TANE ÇOCUKLARI VAR: Elon Musk ile Grimes, ilk olarak 2018 yÄ±lÄ±nda bir araya geldiler. Ä°ki sevgili olarak kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmalarÄ± ise 2020 yÄ±lÄ±ndaki MET Gala'da gerçekleÅŸti. 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda X Æ A-12 adÄ±nÄ± verdikleri bir erkek bebeklerinin dünyaya geldiÄŸini duyurdular. 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda da geçen yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yöntemiyle bu kez Exa Dark Sideræl adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±z bebeklerinin doÄŸumunu açÄ±kladÄ±lar.

Grimes, Elon Musk ile ikinci bir bebek sahibi olduklarÄ±nÄ± bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda Vanity Fair dergisine aÃ§Ä±kladÄ±. Her ne kadar bir bebekleri daha olsa da Musk ve Grimes, tekrar bir araya gelmiÅŸ deÄŸiller. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Musk, son zamanlarda AvustralyalÄ± oyuncu Natasha Bassett ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Zaten Grimes da Musk ile iliÅŸkilerini tanÄ±mlayacak bir sÃ¶zcÃ¼k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi Vanity Fair dergisine.

'BAÅžKALARININ BUNU ANLAMASINI BEKLEMÄ°YORUM'

KanadalÄ± sanatÃ§Ä± bu konuda "Onu muhtemelen erkek arkadaÅŸÄ±m diye tanÄ±mlardÄ±m. Ama bizim iliÅŸkimiz Ã§ok deÄŸiÅŸken" diye konuÅŸtu. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "FarklÄ± evlerde yaÅŸÄ±yoruz. Ã‡ok iyi arkadaÅŸÄ±z. Her zaman birbirimizi gÃ¶rÃ¼yoruz." Grimes, hem kendisinin hem de Musk'Ä±n kendilerine ait yapacak iÅŸleri ve farklÄ± hayatlarÄ± olduÄŸunu belirterek "Ama baÅŸka insanlarÄ±n bunu anlamasÄ±nÄ± beklemiyorum" diyerek sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini. Musk ile iliÅŸkilerinin ÅŸu anda hiÃ§bir zaman olmadÄ±ÄŸÄ± kadar iyi olduÄŸunu sÃ¶yleyen Grimes "Her ikimiz de Ã¶zgÃ¼r olmaya ihtiyaÃ§ duyuyoruz" dedi.Â

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Her ne kadar klasik bir iliÅŸki yaÅŸamÄ±yor olsalar da Elon Musk ile Grimes, sahip olduklarÄ± çocuklarla yetinmeyecekler KanadalÄ± sanatçÄ±nÄ±n söylediÄŸine göre. Grimes, Vanity Fair dergisine Musk ile birlikte en az üç ya da dört çocuk daha yapmak istediklerini de söyledi.

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Ã‡ALIÅžANINDAN Ä°KÄ°Z BEBEK SAHÄ°BÄ° OLDU

50 yaÅŸÄ±ndaki Elon Musk bugÃ¼ne kadar Ã¼Ã§ kez evlendi. Bu evliliklerden ikisini aynÄ± kadÄ±nla yaptÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu Amber Heard ile skandala varan bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Sonra Grimes ile birlikte oldular. Fakat ondan da ayrÄ±lÄ±p Natasha Bassett ile yeni bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Ã–te yandan gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Grimes ile iliÅŸkisine de noktayÄ± koymadÄ±. Grimes ile iletiÅŸimini koparmadÄ±ÄŸÄ± eski sevgilisi Elon Musk, geÃ§en ay ÅŸirketinin Ã¼st dÃ¼zey bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan ikiz bebek sahibi olduÄŸu haberleriyle gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. 51 yaÅŸÄ±ndaki Tesla CEO'su, Musk'Ä±n Neuralink'in 36 yaÅŸÄ±ndaki operasyon direktÃ¶rÃ¼ Shivon Zilis ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiden ikizleri oldu. BÃ¶ylece Musk, tam 9 Ã§ocuk babasÄ± oldu.

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EVLAT ACISI YAÅžADI: Elon Musk ilk evliliÄŸini gençlik aÅŸkÄ± Justine Wilson ile yaptÄ±. Genç çift, evlendikten sonra Los Angeles'a taÅŸÄ±ndÄ±. Ä°lk bebekleri Nevada dünyaya geldi. Fakat çiftin mutluluÄŸu yarÄ±m kaldÄ±, ikisi de genç yaÅŸta evlat acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±. Nevada, henüz 10 haftalÄ±kken ani bebek ölüm sendromundan hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sonra ikiz ve üçüz olmak üzere beÅŸ tane çocuklarÄ± oldu. Musk, 2010 yÄ±lÄ±nda oÄŸullarÄ±nÄ± "hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Elon Musk ile Justine Wilson'Ä±n evliliÄŸi 2008 yÄ±lÄ±nda sona erdi. Musk, boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan oyuncu Talulah Riley ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Elon Musk ile boÅŸanan Justine Wilson, Marie Claire dergisine yazdÄ±ÄŸÄ± bir makalede eski eÅŸinin yeni sevgilisiyle gayet iyi geçindiÄŸini kaleme aldÄ±. Hatta anlattÄ±ÄŸÄ±na göre Musk'Ä±n yeni sevgilisi Riley'e "Ä°ki kadÄ±nÄ±n arkadaÅŸ olduÄŸu ve çeÅŸitli felsefi konularda kafa yorduÄŸu FransÄ±z filmlerindeki gibi yaÅŸamak istediÄŸini" anlatan bir elektronik posta yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

Ä°KÄ° KEZ EVLENÄ°P BOÅžANDILAR

Bu arada Elon Musk ile Talulah Riley, 2010 yÄ±lÄ±nda evlendi. Fakat flÃ¶rt etmeye baÅŸlamalarÄ±ndan dÃ¶rt, evliliklerinden iki yÄ±l sonra Musk, attÄ±ÄŸÄ± bir Tweet ile herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. MesajÄ± gayet aÃ§Ä±k ve netti: "Harika bir dÃ¶rt yÄ±ldÄ±. Seni sonsuza kadar seveceÄŸim. Bir gÃ¼n birini Ã§ok mutlu edeceksin." Bu Musk'Ä±n ikinci evliliÄŸinin de sona erdiÄŸinin belgesiydi. 2013 yÄ±lÄ±nda Ã§ift tekrar evlendi. Fakat, 2016 yÄ±lÄ±nda Riley boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±. AynÄ± yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda Ã§ift ikinci kez boÅŸandÄ±. Talulah Riley, People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda boÅŸandÄ±ktan sonra da gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ettiklerini ve birbirlerini Ã¶nemsediklerini anlattÄ±.

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'GERÃ‡EKTEN AÅžIK OLDUM, Ã‡OK CANIM YANDI'

AynÄ± yÄ±l Elon Musk belki de en Ã§ok konuÅŸulan gÃ¶nÃ¼l iliÅŸkilerinden birini yaÅŸadÄ±. Johnny Depp iyle olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸanan Amber Heard'e gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kaptÄ±rdÄ±. Hatta o sÄ±rada Depp'in iddialarÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan bir skandala da adÄ± karÄ±ÅŸtÄ±. Depp, Heard'Ã¼n daha kendisiyle evliyken Film Ã§ekimi iÃ§in ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu sÄ±rada Elon Musk'Ä± evlerine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Hatta o anlarda Ã§ekildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len ve Heard ile Musk'Ä± birlikte gÃ¶steren asansÃ¶r gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Amber Heard ve Elon Musk, yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma programlarÄ± nedeniyle 2017'de ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Elon Musk, bu iliÅŸkinin sona ermesiyle bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸk acÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±. Heard'Ã¼n bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na "nala arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ± ve birbirlerini sevdiklerini" belirten bir yorum yaptÄ±. Bu konuda Rolling Stone'a verdiÄŸi demeÃ§te de "GerÃ§ekten Ã§ok aÅŸÄ±ktÄ±m ve bu Ã§ok kÃ¶tÃ¼ canÄ±mÄ± yaktÄ±" diye konuÅŸtu.Â