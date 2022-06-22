Elon Musk’ın oğlu hem adını hem cinsiyetini değiştiriyor: ‘Babamla bağım kalmasın’

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Elon Musk’ın ilk eşi Kanadalı yazar Justine Wilson’dan olan oğlu Xavier, cinsiyet değiştirdikten sonra annesinin soyadını alarak yeni adını Vivian Jenna Wilson olarak değiştirme kararı aldı. “Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum” diyen Xavier’in talebine dair ilk duruşma cuma günü ABD’nin California eyaletinde görülecek. 2000-2008 yılları arasında evli olan Justine Wilson ve Elon Musk’ın beş çocuğu var. Musk’ın ilk eşinden olan çocuklarının ortak velayeti olmasına rağmen çocukları medyanın gözünden uzakta bir yaşam sürüyor. Xavier’in babasına karşı neden böyle bir girişimde bulunduğu bilinmiyor.