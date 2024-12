El ele yakalandılar! Yeni yıla kalbi boş girmeyecek

Haberin Devamı

“All I Want For Christmas Is You” (Yeni Yılda Tek İstediğim Sensin) şarkısı kadife sesli şarkıcısına hem katmerli bir ün hem de servet kazandırmaya devam ediyor.





“YENİ YILIN KRALİÇESİ”

Böylelikle Mariah Carey de o yılı hiç çalışmadan geçirse bile yılbaşı tatillerini ikizleriyle birlikte deyim yerindeyse etrafa para saçarak, lüks içinde kutlamaya devam ediyor.

Geçen yılın sonunda uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Bryan Tanaka'dan ayrılan Mariah Carey 2024’e yalnız girmişti. Birkaç ay önce de peş peşe annesi ve ablası hayatını kaybeden yıldız şarkıcı zor bir yıl geçirdi.

Haberin Devamı

Bu büyük kayıplardan sonra kendini işe verip sık sık sahneye çıkan ve kendini 13 yaşındaki ikizleri Moroccan ve Monroe'ya veren Mariah Carey her yıl olduğu gibi soluğu yine Noel ve yılbaşını kutlamak için ünlüler gözde kış tatili mekanı Aspen’de aldı.

YENİ YILA KALBİ DOLU GİRECEK...

Ancak ünlü şarkıcı bu sefer hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Carey, geçtiğimiz gece ünlü rapçi Anderson .Paak’la baş başa yemek yedi ve çift restorana girerken gazetecilere el ele yakalandı.

38 yaşındaki Anderson ve 55 yaşındaki efsanevi şarkıcı, ünlülerin tercihi restorana girerken gülümsüyorlardı ve Carey tam da flaşlar patlarken Anderson'ın elini tutmak için geri uzandı.

İŞ Mİ AŞK MI?

Noel Kraliçesi, yemeğe Valentino marka taba rengi suni kürk süslemeli tüvit ceketi ve uyumlu eteğiyle gelmiş, Anderson ise siyah kadife takımını elmas taşlarla süslenmiş dikkat çekici güneş gözlükleriyle tamamlamıştı.

Haberin Devamı

Bu baş başa yemek randevusu aşk söylentilerine yol açsa da ikilinin romantik bir ilişki içinde olmadıkları, Carey'nin bir stüdyosunun bulunduğu dağ kasabasında birlikte çalışmak için bir araya geldikleri iddia edildi.

Anderson kısa süre önce de Carey'nin yılbaşı konserlerinden birine katılmış ve Cadılar Bayramı’nda da yıldız şarkıcıyla birlikte fotoğraf paylaşmıştı.

BÜYÜK AŞKI TAM BİR YIL ÖNCE BİTMİŞTİ

Mariah Carey 10 yıl birlikte odluğu sevgilisi Bryan Tanaka'dan tam da geçen yıl bu günlerde ayrılmıştı.

Eskiden dansçısı olan, kendisinden 14 yaş küçük Tanaka’yla 2006’dan beri birlikte çalışan Mariah Carey, ünlü dansçıya gönlünü kaptırmıştı.

Haberin Devamı

SEVGİLİSİ ÇOCUK İSTEYİNCE AYRILDILAR

Bir küs bir barışık devam eden bu 10 yıla yakın süren ilişkinin bitiş sebebinin 41 yaşındaki Bryan Tanaka'nın bir aile kurmak ve Mariah Carey’le çocuk yapmak istemesi olduğu iddia edilmişti.

Tanaka deli gibi aşık olduğu Mariah Carey’den çocuğu olsun istemiş, ünlü şarkıcı ise kendisi için çocuk defterinin kapandığını söyleyince çiftin yolları ayrılmıştı.

Gözden Kaçmasın Sevgilisi çocuk isteyince aşkları bitti: Ünlü şarkıcı büyük aşkından 7 yıl sonra ayrıldı Haberi görüntüle

BU SEFER EN AZINDAN “ÇOCUKLU” BİRİYLE BİRLİKTE

Tanaka daha sonra ayrılıklarının “dostane” olduğunu ve “farklı yollara girme kararının” “karşılıklı” olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Mariah Carey’nin el ele yakalandığı şarkıcı Anderson da bu yılın başında 13 yılı aşkın evliliğinin ardından eşi Jaylyn Chang'den boşanmak için dava açtı. Çiftin ergenlik çağında Soul Rasheed ve Shine Tariq adında iki oğlu var.