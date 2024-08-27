Ünlü şarkıcının büyük acısı… Annesi ve kız kardeşi aynı gün öldü!

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Mariah Carey, annesi Patricia ve ablası Alison'ın her ikisinin de hafta sonu trajik bir şekilde öldüğünü açıkladı.

ANNESİ VE ABLASI AYNI GÜN ÖLDÜ!

55 yaşındaki Mariah, People dergisine yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz hafta sonu annemi kaybettiğim için kalbim kırık” ve “Ne yazık ki, trajik bir şekilde kız kardeşim de aynı gün hayatını kaybetti.” diyerek ablasının da annesiyle aynı gün son nefesini verdiğini söyledi.

Mariah Carey annesi ve ablasını aynı gün trajik bir şekilde kaybettiğini açıkladı

Grammy ödüllü şarkıcı annesi ve ablasının ölüm nedenlerini açıklamasa da, vefatından önce 87 yaşındaki annesiyle vakit geçirebildiğini söyledi.

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Mariah Carey “Vefatından önce son haftayı annemle geçirebildiğim için kendimi kutsanmış hissediyorum,” diye ekledi ve hayranlarına “Bu acı dolu günlerde herkesin sevgisine, desteğine ve mahremiyetime gösterdiği saygıya minnettarım.” diyerek seslendi.

Carey’nin öldüğünde 63 yaşında olan ablası Alison'ı en son ne zaman gördüğü ise belli değil.

Mariah Carey'nin sesi ve müzikal yeteneği çok iyi bir opera şarkıcısı olan annesi Patricia'dan ona mirastı

Mariah, Alison ve erkek kardeşleri Morgan, anneleri Patricia’nın Alfred Roy Carey ile evliliğinden doğmuştu.

Eski eşler 1960 yılında evlenmiş ve Mariah Carey daha 3 yaşındayken ayrılmışlardı.

Mariah Carey, müzikal yeteneklerini Juilliard eğitimi almış bir opera sanatçısı ve vokal koçu olan annesinden miras aldı.

YOKSULLUK İÇİNDE BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ... ANNESİYLE DE KARDEŞLERİYLE DE ARASI BOZULDU

Bununla birlikte, anne-kız Mariah'nın bir zamanlar “gurur, acı, utanç, minnettarlık, kıskançlık, hayranlık ve hayal kırıklığından oluşan dikenli bir ip” olarak tanımladığı çok karmaşık bir ilişkisi vardı.

Mariah Carey'nin onu 12 yaşında uyuşturcuya alıştırmaya çalışan ve hayat kadını olmasını söyleyen ablası Alison... Alison'ın da hayatını bu yolla kazandığı hatta AIDS'e yakalandığı söyleniyordu

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Efsanevi şarkıcı, 2020 tarihli “The Meaning of Mariah Carey” adlı anı kitabında annesi ve ablasıyla olan karmaşık ilişkilerini anlatmıştı.

Carey kitabında bunu “Hayatımın birçok yönü gibi, annemle olan yolculuğum da çelişkiler ve birbiriyle yarışan gerçeklerle doluydu. Hiçbir zaman sadece siyah-beyaz olmadı; tam bir duygu gökkuşağı oldu” diye yazmıştı.

Aralarındaki iniş çıkışlı ilişkiye rağmen ünlü şarkıcı yine de anı kitabını annesine adamış ve kitabın önsözüne “Ve her şeye rağmen elinden gelenin en iyisini yaptığına inandığım annem Pat'e… Seni her zaman elimden geldiğince seveceğim.” satırlarını yazmıştı.

Ünlü şarkıcı ağabeyi Morgan'ı da hayatından çıkarmış durumda

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ABLASI ONU UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRIP HAYAT KADINI YAPMAYA ÇALIŞTI

Mariah ve annesi ilişkilerini sürdürmeyi başarmış olsalar da, şarkıcı kitabın yayınlandığı dönemde kardeşleriyle iletişiminin kalmadığını itiraf etmişti.

Ünlü şarkıcı bununla da kalmayıp ablası Alison ya da erkek kardeşi Morgan ile “herhangi bir temasta bulunmamanın kendisi için duygusal ve fiziksel olarak daha güvenli” olduğunu söylemişti.

Mariah Carey kitabında anne babası ayrıldıktan sonra büyük bir yoksulluk içinde geçen acı dolu çocukluk yıllarından bahsetmiş ve ablasıyla kardeşinin elinden taciz gördüğünü anlatmıştı.

Mariah Carey ve annesi Patricia

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Kitabın bir bölümünde Mariah Carey, 12 yaşındayken o zamanlar 20 yaşında olan ablası Alison’ın kendisine zorla uyuşturucu verdiğini hatta hayat kadını olmaya zorladığı gibi son derece ciddi iddialarda bulunmuştu.

"BANA PERUK TAKMIŞ BİR ATM GİBİ DAVRANIRLARDI"

Bunlar yetmezmiş gibi kardeşlerinin ve annesinin şöhrete kavuştuktan sonra kendisine “peruk takmış bir ATM” gibi davranmaya başladığını da yazdı Carey…

Mariah Carey'nin de Nick Cannon'la evliliğinden doğan 13 yaşında Monroe ve Moroccan adında ikizleri var

Tüm bunların üstüne kardeşleri Alison ve Morgan Mariah Carey’ye hakaret davası açtı ancak bu davadan bir sonuç çıkmadı. Ablası Alison kitabın yayınlandığı 2020’de anneleri Patricia’ya da çocuk istismarı davası açmıştı.