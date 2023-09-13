Ünlü çiftten şok ayrılık haberi... Düğüne iki ay kala nişanı attılar... Gelinliği bile dolapta asılı kaldı

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İki ekran ünlüsünün kahramanı olduğu bu şok ayrılık geçen hafta sonu gerçekleşti. Gelin adayı genç kadın, gidip büyük gününde giyeceği gelinliği bile alıp üstüne bir de arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yapmışken damat ani bir kararla düğünü iptal etti.

Her ne kadar damat, kendisinin de çok üzgün olduğunu söylese de gelin adayının yakınlarına göre onun durumu daha da perişan!

İki genç Meksika'da yapılacak olan düğün için gün sayıyordu. Ama özellikle de gelin adayı Lindsay'in hayalleri yarım kaldı.

Bu şoke eden ayrılığın kahramanları özel bir TV kanalında yayınlanan Summer House adlı reality şovun yıldızları Lindsay Hubbard ile Carl Radke. Siz belki isimlerini ilk kez duydunuz ama iki genç, kamera karşısına geçtikleri programın meraklıları tarafından uzun süredir takip ediliyor.

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Arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, geçen yılın ağustos ayında nişanlandı. İki ay sonra da Meksika'da bir düğün için bütün hazırlıklarını tamamladı.

Hatta davetiyeler bile dağıtıldı. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. İki nişanlı aniden ayrıldı. Aslında iddialara bakılırsa bu ayrılık kararı da Carl Radke'den geldi.

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Damat adayı Carl Radke, düğünün iptal edildiğini konuklarına gönderdiği elektronik postayla duyurdu.

Radke; düğünün beklenmedik iptalini konuklarına gönderdiği bir elektronik postayla duyurdu. Genç adam satırlarına "Son haftaların ben ve Lindsay için ne kadar zor olduğunu anlatmaya kelimeler bile yetmez" diye başladı.Sonra da "Konuklarımızdan bu karışıklık ve iletişim eksikliği için özür dileriz" diye devam etti. Ve tabii ki şoke eden haberi yani nişanın bozulduğu haberini verdi.

Yaşananları acı verici hale getiren bazı gelişmeler olduğunu belirten Carl Radke, şu satırlara da yer verdi mektubunda"Ne yazık ki şu anda düğün konusunda ilerleyemiyoruz., Gerçek şu ki Lindsay perişan durumda ve tüm bunların yaşanmış olması beni de mahvediyor."

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Bu şoke eden gerçeği açıkladıktan sonra da yakınlarından, "yaralarını sarmak ve iyileşmek için" zaman istedi.

Carl Radke, Meksika'daki düğüne davet ettiği konuklarının eğer isterlerse daha önceden rezerve edilen yerde tatil yapabileceklerini de satırlarına ekledi. Ama isteyenlerin rezervasyonlarının iptal edileceğini de belirtti.

Gelinliği bile hazır olan Lindsay Hubbard, sosyal medya sayfasından Carl Radke ile çekilen tüm fotoğraflarını kaldırdı. Fakat Radke'nin Instagram sayfasında eski çiftin tüm fotoğrafları duruyor.

Oysa genç çift için her şey gayet yolunda gibi görünüyordu. Geçen ayın ortalarında Lindsay Hubbard New York'ta bir bekarlığa veda partisi düzenlemişti.Orada ne kadar eğlendiğini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. O mutlu günde kendisiyle birlikte olanlara da teşekkür etmişti genç kadın.

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Hatta o partinin sonunda Radke de eğlenenlere katılmış ve Hubbard'a sürpriz yapmıştı.O sırada Hubbard düğünle ilgili son detayların da halledildiğini belirtmişti.

Hubbard, temmuz ayında da gelinlik alışverişi için New Yorta ünlü bir mağazaya gitmiş ve oradan sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

Genç kadın o gün düğünü için nasıl heyecanlandığını da "Carl'ın beni gelinlikle görünce ağlamasını istiyorum" sözleriyle ifade etmişti.

Radke sevgilisine evlenme teklif ederken 3.,5 karat değerinde bir elmas yüzük vermişti. Genç kadın da bu yüzüğünün aralarındaki aşkın bir sembolü olduğunu söylemişti. Hatta "Bu adam beni çok seviyor" diyerek sevgilisinden ne kadar emin olduğunu da ifade etmişti.

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Çifte yakın bazı kaynaklara göre Radke, epeydir kendini duygusal olarak bir ilişki yaşıyor gibi hissetmiyordu. Buna karşın Hubbard ise olup biteni görmezden gelmişti.

İki nişanlı düğünün neden aniden iptal edildiği konusunda bir açıklama yapmadı.

Fakat bir kaynak Carl Radke'nin düğün konuklarına gönderdiği mektubu onaylamadığını söyledi. Ona göre genç kadın bu ayrılık haberini hemen açıklamak istememişti. Fakat Carl Radke de vakit yitirmeden ayrıldıklarını duyurmayı tercih etti.

Belirtilenlere göre Linday Hubbard aslında geçen yılın kasım ayında evlenmek istemişti: Ama Carl biraz daha beklemelerini söylemişti. İkili, 2019 yılında aşk yaşamaya başladı. Ondan önce de birbirlerini uzun süredir tanıyan iki arkadaşlardı.

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Bu arada düğünün, iki ay kala iptal edildiğini yakınlarına bir elektronik postayla duyuran Radke hakkında bazı iddialar da var e iki ay kala nişanlısından arılan Carl Radke hakkında bazı ilginç iddialar da ortalıkta dolaşıyor.

Bir kaynağın US Weeky'ye anlattığına göre genç adam zaten bir süredir duygusal olarak kendini Lindsay Hubbard ile ilişki içinde gibi hissetmiyordu. Bu kaynak "Bunun geleceği belliydi: ama Lindsay görmezen geldi" diye konuştu.

Bir başka ayrıntı da Lindsay Hubbard'ın bu yaşadıkları yüzünden yıkıldığını ve ailesiyle arkadaşlarının ona destek olmaya çalıştığını açıkladı.