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Efsane şarkıcının büyük kalp ağrısı… İki kez evlat acısı yaşamıştı... Şimdi de ilk göz ağrısı oğlu tarafından ölümle tehdit edildi!

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#Frankie Valli#Francesco Valli#Uzaklaştırma Emri
Efsane şarkıcının büyük kalp ağrısı… İki kez evlat acısı yaşamıştı... Şimdi de ilk göz ağrısı oğlu tarafından ölümle tehdit edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 11:50

Bir dönemin en büyük hit şarkılarını seslendiren, artık yaşayan bir efsane kabul edilen ünlü şarkıcı hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken karşı karşıya kaldığı korkunç gerçek de ortaya çıktı…

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Four Seasons adlı grupla müzik dünyasına adım atan, sonra da kariyerine tek başına devam eden kadife sesli şarkıcı Frankie Valli mayıs ayının ilk günlerinde Hollywood’daki meşhur Şöhretler Kaldırımı’ndaki yıldızına kavuşmuştu.

90 YAŞINDA BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI AMA...

90 yaşındaki yıldız şarkıcı ömrünün sonbaharında bu büyük sevinci yaşarken yanında geçen sene evlendiği eşi Jackie Jacobs ve iki oğlu da vardı. Törende gözler ünlü şarkıcının en büyük oğlu, ilk göz ağrısı olan Francesco Valli’yi aradı.

Efsane şarkıcının büyük kalp ağrısı… İki kez evlat acısı yaşamıştı... Şimdi de ilk göz ağrısı oğlu tarafından ölümle tehdit edildi
Efsane şarkıcı Frankie Valli 90 yaşında Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına kavuştu... Yanında geçen yıl evlendiği son eşi ve iki oğlu vardı

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Frankie Valli iki oğlu Emilio ve Brando ile törene geldi. En büyük oğlunun yanında olmamasının acı sebebi ise kısa süre sonra ortaya çıktı…

İLK OĞLU EN ÖNEMLİ GÜNÜNDE YANINDA YOKTU... BİR DAHA DA OLAMAYACAK

Frankie'nin oğlu Emilio Valli, 8 Nisan'da kardeşi Francesco Valli'ye karşı yasaklama emri için başvuruda bulundu. Mahkeme Francesco Valli'ye, babası Frankie’ye 30 metreden fazla yaklaşamama cezası vermişti.

Efsane şarkıcının büyük kalp ağrısı… İki kez evlat acısı yaşamıştı... Şimdi de ilk göz ağrısı oğlu tarafından ölümle tehdit edildi
Herkesin gözleri bu büyük günde ünlü şarkıcının en büyük oğlunu aradı... Bu yokluğun sebebi de kısa süre sonra ortaya çıktı

Bu uzaklaştırma emrinin kalıcı olduğu ve Francesco Valli’nin babasının yanına bir daha yanaşamayacağı da ortaya çıktı. bu mahkeme kararının ardından ise büyük bir aile dramı çıktı.

BABASINI ÖLDÜRMEKLE TAHDİT ETMİŞ!

Efsane şarkıcının 36 yaşındaki oğlunun 90 yaşındaki babasına saldırdığı, fiziki şiddette bulunduğu hatta onu öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Efsane şarkıcının büyük kalp ağrısı… İki kez evlat acısı yaşamıştı... Şimdi de ilk göz ağrısı oğlu tarafından ölümle tehdit edildi
Efsane ismin en büyük oğlunun 90 yaşındaki babasının evini bastığı, onu ölümle tehdit ettiği ve diğer oğullarının da bu yüzden mahkemeye gittiği ortaya çıktı

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Oyuncu olan ve birçok film ve dizide irili ufaklı rollerle karşımıza çıkan Francesco Valli’nin babasının evine zorla girmeye çalıştığı ve kolluk kuvvetlerinin olay yerine gelmesini beklerken onu öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Francesco Valli en az üç yıl boyunca sadece babasına değil kardeşlerinin de yakınına gelemeyecek ve onlarla hiçbir şekilde temas kuramayacak.

Efsane şarkıcının büyük kalp ağrısı… İki kez evlat acısı yaşamıştı... Şimdi de ilk göz ağrısı oğlu tarafından ölümle tehdit edildi
Olayların Francesco Valli'nin uyuşturucu bağımlısı olması ve babası ona bu yüzden para vermeyi kesikten sonra yaşandığı öğreniğldi (Fotoğrafta en sağda)

BABASINI UYUŞTURCU BAĞIMLISI AĞABEYİNDEN KORUMAK DİĞER OĞULLARINA DÜŞTÜ

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Kardeşi Emilio ağabeyi Francesco'nun afyon bağımlısı olduğunu ve uyuşturucu satın alabilmek için değerli eşyalarını satmaya başladığını iddia etti.

Emilio Valli mahkemeye verdiği dilekçesinde, 90 yaşındaki babası Frankie'nin “sürekli şiddet tehditleri” nedeniyle Francesco'nun kendisine zarar vereceğinden korktuğunu yazdı.

Efsane şarkıcının büyük kalp ağrısı… İki kez evlat acısı yaşamıştı... Şimdi de ilk göz ağrısı oğlu tarafından ölümle tehdit edildi

Bu trajik aile kavgasının sebebinin para olduğu söyleniyor. Efsane şarkıcı uyuşturucu batağına düşen oğluna para vermeyi kesmiş, mirasında pay alması için de uyuşturucu bağımlılığından kurtulmasını, bir tedavi merkezine yatmasını şart koşmuştu.

BABASI PARA VERMEYİ KESİNCE...

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Francesco Valli’nin babasının mülklerine girmeye ve onları satmaya çalıştığı da söyleniyor.

“Can't Take My Eyes Off Of You” şarkısıyla tanınan Frankie Valli 4 kez evlendi. Üç oğlu Francesco, Emilio ve Brando ikinci eşi Randy Clohessy’yle olan evliliğinden doğdu.

Efsane şarkıcının büyük kalp ağrısı… İki kez evlat acısı yaşamıştı... Şimdi de ilk göz ağrısı oğlu tarafından ölümle tehdit edildi
Ünlü şarkıcı 2 kızını çok genç yaşta trajik şekilde kaybetmişti

İKİ EVLADINI GENCECİK YAŞTA TOPRAĞA VERMİŞTİ

Ünlü şarkıcının geçmişinde ne yazık ki korkunç bir trajedi daha saklı… Frankie Valli, ilk evliliğini yaptığı Mary Mandel’in kızını kendi kızı gibi büyütmüştü. Celia Valli daha 26 yaşındayken merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

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Çiftin ortanca kızları Francine Valli de 20 yaşında aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmişti. İki kez evlat acısı yaşayan Frakie Valli 90 yaşında da ilk oğlu olan Francesco’dan şiddet görüp ölüm tehdidi almış oldu…

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#Frankie Valli#Francesco Valli#Uzaklaştırma Emri

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