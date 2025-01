Efsane oyuncu milyonlarca kişiyi ağlatmıştı... Ben her şeyimi 32 yıl önce kaybettim

Haberin Devamı

Uzaktan bakıldığında kusursuz hayatlar yaşadıkları düşünülen Hollywood'un zengin ünlüleri işte şimdi tam da böyle bir durum yaşıyor...

Birçoğu Los Angeles yangınında lüks malikanesini kaybetti. Elbette büyük servetleri ve başka yerlerde evleri de var.

Ama sonuç olarak yanıp kül olan sadece mülkleri değil, kiminin bütün bir hayatı ve anıları yok olup gitti. Durum böyle olunca da ne kadar zengin olursa olsun insanın içi sızlıyor elbette.

Şimdi birçok ünlü bundan sonra ne yapacağını düşünüyor.

YILLAR ÖNCE YAŞADIĞI ACIYI HATIRLADI

Koca bir kenti teslim alan alevler, sinema dünyasının bir başka ünlüsünün de kötü anılarını canlandırdı.

Haberin Devamı

Bir zamanlar rol aldığı efsane bir filmle hafızalara kazınan ünlü oyuncu bundan tam 32 yıl önce aynı durumda kalmıştı.

Yine aynı bölgede çıkan büyük yangında her şeyini kaybetmesi, sonra ardına bile bakmadan kaçmak zorunda kaldığı o anlar bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti.

HER ŞEYİ GİTTİ... BİR TEK ÜZERİNDEKİ KIYAFET KALDI

Bu ünlü oyuncu, Love Story (Aşk Hikayesi) adlı filmle sinema tarihine geçen Ali MacGraw.

Artık 85 yaşında olan MacGraw, Los Angeles'ta yaşananları gördükçe 1993 yılında Malibu'da çıkan büyük yangında evini nasıl kaybettiğini hatırladı.

Bugün evleri ve bütün anıları küle dönen ünlülerin neler hissettiğini gayet iyi anladığını belirtti Ali MacGraw.

Şu anda New Mexico'da Santa Fe'de yaşayan MacGraw, The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte "Bu benim başıma geldiğinde her şeyimi kaybettim" diye konuştu.

Sonra da yaşadıklarını şöyle anlattı: "Üzerimde sadece yoga yaparken giydiğim küçük bir kıyafet vardı. O sırada sahip olduğum tek şey oydu. Evi yeni kiralamıştım ve bütün eşyalarım içerideydi."

Gözden Kaçmasın Efsane oyuncu hayatının sonbaharında yapayalnız kaldı... İki kelime edecek birine maaş vermeye hazır Haberi görüntüle

Haberin Devamı

GERÇEĞE DÖNÜŞEN HAYALİ YANIP GİTTİ

Ali MacGraw, o sırada bir iş için Tayland'a gitmeye hazırlandığını ve bundan önce de evini tam istediği gibi yerleştirip düzenlediğini anlattı. Fakat daha yeni taşındığı, özenerek döşediği evi alevlere kurban gitti.

Üstelik o yanan ev Ali MacGraw'ın bütün hayallerini gerçekleştirdiği bir yerdi.

Yıllarca okyanus kıyısında Malibu'da yaşamayı hayal etti ünlü oyuncu. Sonunda rüyası gerçek oldu, ama keyfini bile süremeden o büyük yangında her şeyi kül olup okyanusa karıştı.

Ali MacGraw o anlarda neler hissettiğini şu sözlerle anlattı: "Her şeyim gitti. Geride kalan tek şey metal bahçe mobilyalarıydı. Gökyüzü dehşet verici bir dumanla kaplıyken okyanusa bakmak bir film sahnesi gibiydi."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın O da bir zamanlar efsaneydi... Akıp giden yıllar geçmişin bütün izlerini sildi Haberi görüntüle

Ali MacGraw'ın hayallerinin evini kaybettiği Malibu yangını 1993 yılında yaşanmıştı. Yangının ardından geride yıkıntılar kalmıştı.

ONCA FELAKETİN İÇİNDE HİÇ AĞLAMADI

Ali MacGraw başına gelen bu felaketin ardından kendi kendine "Benim bundan ne ders çıkarmam gerekir?" diye düşünmüş.

"Malibu tamamen yok olmuştu. O zaman şu geldi aklıma: Artık buradan çıkma zamanı. Sonra kahkahalarla güldüm" diyerek yaşadığı duygusal karmaşayı anlattı.

Ünlü oyuncu o büyük yangında her şeyini kaybetmiş olmasına rağmen yine de hiç ağlamadığını söyledi. "Bunu ne kadar da muhteşem bir insan olduğumu anlatmak için söylemiyorum. Olup bitenler korkunçtu ama ben bir taş kadar sakindim. Bu, Malibu'da o zamana kadar olan en büyük yangındı" dedi .

Haberin Devamı

Yine de bugün yaşananların eşi benzeri olmadığını da sözlerine ekledi Ali MacGraw.

Ali MacGraw 1970 tarihli Aşk Hikayesi (Love Story) adlı filmde Ryan O'Neal ile birlikte kamera karşısına geçti. Love Story, döneminde tüm dünyada 136 milyon doların üzerinde bir gişe hasılatı elde etti. Francis Lai imzalı ana tema müziği ise aradan geçen bunca yıla rağmen hala aşkın simgesi olarak görülüyor. Aşk Hikayesi, hüzünlü sonuyla milyonlarca seyirciyi gözyaşlarına boğmuştu.