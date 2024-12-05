Efsane oyuncu hayatının sonbaharında yapayalnız kaldı... İki kelime edecek birine maaş vermeye hazır

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Birkaç on yıldır yeteneğiyle, güzelliğiyle beyazperdeye damgasını vurdu oyuncu.. Gençlik yıllarından bu yana hem kamera karşısında rol yaptı, hem dans etti.

O sırada etrafında sevgilileri, dostları, hayranları vardı... Ama aradan yıllar geçti, hepsi birer birer etrafından çekildi. Efsane oyuncu ise az sayıdaki yakınıyla yapayalnız kaldı...

Şimdi kendisiyle bir şeyler içip iki kelime sohbet edebileceği birinin arayışında. Hatta bunun için ona maaş ödemeye bile hazır.

YARENLİK EDECEK ASİSTANA DOLGUN MAAŞ VERECEK

Bu sözünü ettiğimiz efsane oyuncunun kim olduğuna gelirsek...

Belki sadece modern sinemaya ilgi duyan kuşaklar bilmez ama Shirley MacLaine denildiğinde Hollywood'da akan sular duruyor. Aradan geçip giden bunca yıla rağmen üstelik.

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Sinemanın altın çağına damgasını vuran yıldızlardan biri olan MacLaine bugün 90 yaşında... Sadece gençliğinde değil, ilerleyen yıllarda da kamera karşısında bulunmaktan hiç vazgeçmeyen ünlü oyuncu, bugün artık hayatının sonbaharında.

En büyük sorunu da yalnızlık. Yaşıtlarının birçoğu sağlık sorunlarıyla boğuştuğu ya da artık hayatta olmadığı için çevresinde eskisi kadar insan da kalmadı.

Gözden Kaçmasın O da bir zamanlar efsaneydi... Akıp giden yıllar geçmişin bütün izlerini sildi Haberi görüntüle

AKŞAMLARI SOHBET EDECEK BİRİNE İHTİYACI VAR

Shirley MacLaine'in şu anda ihtiyacı olan tek kişi bir asistan. Ama onun aradığı öyle sıradan bir asistan değil.

Aslına bakılırsa kendine birlikte 'yarenlik' edecek bir dost arıyor efsane oyuncu.

Asistan olarak işe alacağı kişinin kendisiyle karşılıklı bir şeyler içmesini ve kariyerinin geçmişte kalan güzel günleriyle ilgili sohbet etmesini istiyor Shirley MacLaine.

Ünlü oyuncu yakınlarından kendisine böyle bir asistan bulmasını rica etti. Onların anlattığına göre efsane oyuncunun asistan olarak işe alacağı kişiden çok fazla bir beklentisi de yok.

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Hatta bir yakınının yönelttiği "Asistanında başka özellikler arıyor musun?" diye sorusuna da MacLaine "Hayır...Bunun yeterli olduğunu düşündüm" yanıtını verdi.

MAAŞ GÜZEL AMA PATRON BİRAZ ZORLU

Bu arada belirtilenlere göre Shirley MacLaine, kendisiyle oturup sohbet edecek bu asistanına oldukça cömert bir maaş da vaad ediyor.

Ama böyle ilk bakışta masal gibi görünen işin zorlu yanları da var.

Yakınlarının belirttiğine göre Shirley Maclaine, biraz hırçın ve sabırsız biri. Üstelik çok inatçı. Ayrıca tembelliğe de hiç tahammülü yok.

Asistan olarak işe girecek kişinin onun bütün bu özelliklerine de alışması gerekecek bir başka deyişle.

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ÜÇ YAŞINDA BALEYE BAŞLADI

Neredeyse çocuk yaşından beri kamera karşısında olan MacLaine, 1983 yılında Terms of Endearment (Sevgi Sözcüleri) adlı filmle Oscar ödülü kazandı.

Kariyeri boyunca bunun yarı sıra Emmy, BAFTA ve Altın Küre gibi çok sayıda saygın ödülü de koleksiyonuna kattı.

Daha küçücük bir çocukken ayak bilekleri zayıf olduğu için annesi onu baleye yönlendirdi. Üç yaşındayken bale okulunda öğrenciydi. Bu sanatı öyle sevdi ki tek bir dersi bile kaçırmadı MacLaine.

Hatta sahneye çıkacağı Cinderella oyunundan önce ayak bileğini kırmasına rağmen bale ayakkabılarının bağcıklarıyla bunu gizledi ve performansın ardından ambulans çağrıldı.

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Ama büyüdükçe boyu fazla uzadığı için baleye veda etmek zorunda kaldı.

ALTIN ÇAĞIN SON DÖNEMLERİNE YETİŞTİ

Yine de sinemaya geçtiğinde bu sevgisini ve eğitimini çok kullandı.

Shirley MacLaine, Hollywood'u altın çağının son dönemine yetişti. Ardı ardına filmlerde oynadı. İlk sinema deneyimini Alfred Hitchcock'un The Trouble With Harry adlı filmiyle yaptı. Bu ona Altın Küre'de yılın yeni yıldızı ödülünü getirdi

Sonra da başarılı bir kariyer sürdürdü.

Buğulu gözleriyle döneminin en güzel kadın yıldızlarından biri olarak kabul edilen Shirley MacLaine aynı zamanda bir yazar ve aktivist.

Hatta kitaplarından bazıları dilimize de çevrildi.

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Sözün son noktasında Shirley MacLaine'in Hollywood'un bir başka ünlü yıldızı Warren Beatty'nin ablası olduğunu da not düşelim.





Orta kuşaklar, Shirley MacLaine'in Jack Nicholson, Debra Winger, Dann, DeVito gibi ünlülerle birlikte kamera karşısına geçtiği Sevgi Sözcükleri (Terms of Endearment) adlı filmi iyi hatırlar büyük olasılıkla. İşte bu filmdeki performansı MacLaine'e Oscar ödülünü getirdi.





Efsane oyuncu tek evliliğini 1954 ile 1982 arasında Steve Parker ile yaptı. Bu evlilikten şu anda 60'lı yaşlarında olan Sachi adında bir kızı dünyaya geldi.