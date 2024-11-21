O da bir zamanlar efsaneydi... Akıp giden yıllar geçmişin bütün izlerini sildi

Haberin Devamı

Öyle ya da böyle fotoğrafçılar yine de onun peşinden koşturdu. Belki de o dağınık haliyle görüntülemek için birbirleriyle yarıştı. Genç kuşaklar ise büyük olasılıkla "kim bu?" diye düşünerek yanından geçip gitti.

Ama görünüşe göre ünlü ya da ünsüz fark etmeksizin herkesin nasibini aldığı "yaşlanma" gerçeğinden o da nasiplenmişti...

İlk dikkat çeken yanı yaşının da getirdiği fazla kilolarıydı. Özellikle göbek bölgesinde toplanmıştı o fazla kilolar da... Üstelik bir zamanlar zarar görmesin diye sigortalattığı bacakları bile eskisi gibi değildi.

HERKES ONU 'ŞORTLU KADIN' OLARAK TANIMIŞTI

O "siyahlı kadın" ilk bölümü bundan tam 45 yıl önce yayınlanan bir diziyle ünlü oldu. Tabii ki o zamanlar gayet genç ve güzeldi... Bu arada kendisiyle özdeşleşen bir özelliği vardı: Canlandırdığı karakter gereği giydiği kısacık kot şortları.

Haberin Devamı

Bu yüzden de "şortlu kadın" olarak anıldı zaten. Giyim kuşam konusunda da bugün hala varlığını koruyan bir moda yarattı.

İşte o bir zamanların genç kızı şimdi tam 70 yaşında, hayatının olgunluk dönemini yaşıyor. Çok belli ki geçip giden yıllar doğal olarak onu da etkilemiş.

GEÇİP GİDEN YILLAR ONDA DA İZ BIRAKMIŞ

Kendi kuşağının en güzel yaşlanan yıldızlarından biri olan Catherine Bach bu sözünü ettiğimiz kişi.

Bugün artık 70 yaşında olan Bach, geçtiğimiz günlerde çıktığı alışveriş turunda objektiflere takıldı.

1970'lerin ve 80'lerin en çok izlenen dizilerinden biri olan Duke of Hazzard ile hafızalara kazınan Catherine Bach, genellikle fotoğrafçıların objektiflerine takıldığında hep gülümserdi.

Ama o gün belli ki keyfi çok da yerinde değildi. Çünkü neredeyse başını yerden kaldırmadan yoluna devam edip aracına yöneldi.

Belki genç kuşaklar bunu pek bilmez ama Catherine Bach'ın bunca şöhretli olmasının nedeni rol aldığı dizide canlandırdığı karakter gereği giydiği kısacık kot şortları.

Haberin Devamı

Bach henüz gençlik döneminde kamera karşısına geçtiği The Dukes of Hazzard adlı dizide Daisy Duke adlı karakteri canlandırdı. Dizi çok izlendi izlenmesine ama Bach'ın canlandırdığı karakter yapımın kendisinin de önüne geçti.

Catherine Bach, bir zamanların en güzel kadınlarından biri olarak tanınıyordu.





CANLANDIRDIĞI KARAKTERİN ADI HİÇ UNUTULMADI

Catherine Bach'ın o dizide canlandırdığı Daisy Duke karakteri, kendisine uygun kot şortlar giyiyordu. Bach'ı bir anda büyük bir şöhret getiren bu karakter aynı zamanda genç kadınlar arasında bu türden kot şort modasını da yarattı.

Haberin Devamı

Zaten moda dünyasında bu şortlar da Bach'ın dizide canlandırdığı Daisy Duke karakterinin adıyla anılıyor.

Catherine Bach, ilk bölümü 42 yıl önce yayınlanan o dizide bu giyimiyle öylesine büyük sükse yaptı ki bacaklarını da o yıllarda çok büyük bir miktar kabul edilen 1 milyon dolara sigortalattı.

Bunun nedenini de bir röportajında şöyle anlattı Catherine Bach: "Çünkü o dönemde aslında yapmamam gereken şeyler yapıyordum. Mesela kayak yapıyordum... Bu yüzden de bacaklarımın sigortalanması gerekiyordu."

EN SON 2005 YILINDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

The Dukes of Hazzard'ın yayın hayatına son vermesinin ardından Bach, aralarında Street Justice, Driving Force, Masters of Menace'ın da bulunduğu birçok yapımda rol aldı.

Haberin Devamı

Ama yine de akıllarda Daisy Duke karakteriyle kalan Bach, son olarak 2015 yılında Book of Fire adlı yapımda rol aldı.

Bu arada ünlü bir firma için mücevher tasarımı da yaptı.

İlk evliliğini 1976 yılında David Shaw ile yapan Catherine Bach, iki yıl sonra boşandı. 1990 yılında da avukat Peter Lopez ile evlendi. Bu evlilikten iki kızları dünyaya geldi. Fakat Catherine Bach, aradığı huzuru bulduğu kocasını 2010 yılında kaybetti.



'a şöhret getiren Dukes of Hazzard, 1979 ile 85 yılları arasında yayınlandı. Dizi sonradan 2005 yılında yeniden çekildi. Bu kez Daisy Duke karakterini Jessica Simpson canlandırdı. Catherine Bach 'a şöhret getiren Dukes of Hazzard, 1979 ile 85 yılları arasında yayınlandı. Dizi sonradan 2005 yılında yeniden çekildi. Bu kez Daisy Duke karakterini Jessica Simpson canlandırdı.

Haberin Devamı