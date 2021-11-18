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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası!

#Uğur Akkuş#Ebru Şallı#Ebru Şallı
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuşa 8 yıl 4 ay hapis cezası
Özge Eğrikar

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Bir grup Kuveytli iş insanı, dolandırıldıklarını iddia ederek Aswar Şems Gayrimenkul Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur Akkuş ile 7 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık soruşturması kapsamında, Akkuş ile 7 kişi hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hâkim kararını açıkladı.

DOLANDIRICILIK SUÇU

Mahkeme, Uğur Akkuş ve 7 kişinin İzmir-Çeşme’de bulunan müşterek hisseli arsanın turizm yatırımı amaçlı ortaklaşa satın alınması bahanesiyle dolandırıcılık suçunu işlediğini belirtti. Tutuksuz sanık Uğur Akkuş ve 7 kişi hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.

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Avukat: Kesinleşmiş karar yok

Uğur Akkuş’un avukatı Başak Pelit, henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını söyledi: “Mahkeme kararı henüz kesinleşmemişken müvekkilin ticari itibarına ve kişilik haklarına zarar verecek nitelikteki iddialar asılsız ve gerçek dışıdır.”

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