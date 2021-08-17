MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEbru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a 300 bin TL'lik doğum günü hediyesi!
GeriMagazin Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a 300 bin TL'lik doğum günü hediyesi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 17.08.2021 - 08:14 | Son Güncelleme:

Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a 300 bin TL'lik doğum günü hediyesi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a 300 bin TL'lik doğum günü hediyesi!

Sunucu Ebru Şallı Akkuş eşi Uğur Akkuş’a sürpriz doğum günü düzenlendi.

Fit halleriyle dikkat çeken eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş'a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı'nın eşi için yaptırdığı pasta dikkat çekti.

Ebru Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş'a doğum günü kutlaması düzenledi.

Önceki gün Bodrum'da bir teknede arkadaşlarıyla beraber yeni yaşına giren Uğur Akkuş'a, eşi Ebru Şallı’nım yaptırdığı pasta ilgi odağı oldu.

"İYİ Kİ DOĞDUN UĞUR'UM"
Deniz ve tekne temalı bir pasta yaptıran Şallı, üstüne "İyi ki doğdun Uğur'um" yazdırdı.

Ebru Şallıdan eşi Uğur Akkuşa 300 bin TLlik doğum günü hediyesi

300 BİN TL'LİK HEDİYE
İkili, arkadaşlarına mutluluk pozları verirken Ebru Şallı'nın eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde ünlü bir marka saat hediye ettiği öğrenildi.

GÜN BOYU EĞLENDİLER
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti, sonrasında arkadaşlarıyla birlikte gün boyunca Bodrum koylarındaki teknelerinde eğlendiler.

7
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuşun gün batımı romantizmi
Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un gün batımı romantizmi
Gayrimenkul zengini olmam gerekiyor
Gayrimenkul zengini olmam gerekiyor

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi