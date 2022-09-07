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Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete boşandı

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#Ebru Cündübeyoğlu#Güçlü Mete#Duru Mete
Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete boşandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 12:03

Ebru Cündübeyoğlu ve 2003 yılında nikah masasına oturduğu eşi Güçlü Mete anlaşmalı olarak boşandı.

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Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete cephesinden kötü haber geldi. 19 yıldır birliktelik yaşayan çift dün Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Ayrılığın ardından Hürriyet'e konuşan Cündübeyoğlu, 'Şu an hastanedeyim, kontrolüm var. Evet, doğru bitti.' dedi.

Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete boşandı

Güçlü Mete ve Ebru Cündübeyoğlu'nun Duru adında bir kızı var.

SENİ ÇOK SEVİYORUM

Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Güçlü Mete kızı Duru Mete'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı: 'Canım kızım benim, canımdan da öte her şeyim, iyi ki doğdun. Meleğim, gururum, seni çok ama çok seviyorum. Yaşınla küçüğüm, aklınla dostum, iyi ki varsın...'

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Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete boşandı

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