Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete boşandı

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Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete cephesinden kötü haber geldi. 19 yıldır birliktelik yaşayan çift dün Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Ayrılığın ardından Hürriyet'e konuşan Cündübeyoğlu, 'Şu an hastanedeyim, kontrolüm var. Evet, doğru bitti.' dedi.

Güçlü Mete ve Ebru Cündübeyoğlu'nun Duru adında bir kızı var.

SENİ ÇOK SEVİYORUM

Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Güçlü Mete kızı Duru Mete'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı: 'Canım kızım benim, canımdan da öte her şeyim, iyi ki doğdun. Meleğim, gururum, seni çok ama çok seviyorum. Yaşınla küçüğüm, aklınla dostum, iyi ki varsın...'

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