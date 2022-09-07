Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor... Yüzükler çıktı!

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Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta nişanlanmış çift daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Birlikteliklerinin ilk döneminde sık sık kameralara poz veren ve sosyal medya fotoğraf paylaşan çift bir süredir ayrı ayrı görüntüleniyor.
Hadise'nin gözyaşları...
Özel hayatı hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Hadise geçtiğimiz günlerde verdiği konserde "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğulmuş, duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı sevenlerini de şaşırtmıştı.
Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.
Yakın zamanda eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşımda bulunmamıştı.
Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmamıştı.
Mehmet Dinçer'ler yüzüğü çıkardı
Bir süredir eşinin konserine gitmeyen Mehmet Dinçerler önceki gün yeni mekânın açılışında ünlü isimleri ağırladı. Bu özel günde Hadise eşini yalnız bıraktı. Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere yansıdı.
Hadise'nin söylerken ağladığı 'Küçük Bir Yol' şarkısının sözleri dikkat çekti.
Buralar yalan, uzak bir de
Bir arasan, bu kalp delirir
Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz
Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler
Küçük bir yoldayım en başındayım
Kendi kendimle hep sıfırdayım
Senin dağların benim yollarım
O sen olsaydın
Benim yanımda
Sağımda solumda ufkumda
Senin yanında
Yazında kışında tüm baharlarında
Oralar nasıl? uzak tabii
Gel desem? diyemem peki
Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz
Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler
Küçük bir yoldayım en başındayım
Kendi kendimle hep sıfırdayım
Senin dağların benim yollarım
O sen olsaydın
Benim yanımda
Sağımda solumda ufkumda
Senin yanında
Yazında kışında tüm baharlarında
Küçük bir yolda çarpışsak senle
Vazgeçsem olmaz ki
Bu sel durulmaz ki böyle
Küçük bir yoldayım en başındayım
Kendi kendimle hep sıfırdayım
Senin dağların benim yollarım
O sen olsaydın
Benim yanımda
Sağımda solumda ufkumda
Senin yanında
Yazında kışında tüm baharlarında
Küçük bir yoldayım
Küçük bir yoldayım
Bir yoldayım