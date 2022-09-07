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Yakışıklı oyuncu inzivaya çekilmişti... Cenazede ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Uğur Pektaş#Ömer Tuğrul İnançer#Gamze Özçelik
Yakışıklı oyuncu inzivaya çekilmişti... Cenazede ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 08:53

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ünlü isim kariyerine oyuncu olarak devam etmişti...

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CENAZEDE ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir görüntülenmeyen Uğur Pektaş, yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer’in cenaze töreninde ortaya çıktı.

“Arka Sokaklar” dizisi ve “Survivor” yarışmasıyla tanınan Uğur Pektaş, Gamze Özçelik’le evliliği sona erdikten sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. İnançer’in cenazesinde görüntülenen Pektaş, soruları yanıtlamadı.

Yakışıklı oyuncu inzivaya çekilmişti... Cenazede ortaya çıktı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Pırlantasını kendi aldı

Buse Varol, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. AVM’deki bir kuyumcuya giren Varol, “Bir sipariş vermiştim. O gelmiş. Onu denedim” dedi.

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Üniversite sınavını kazanarak yeniden okullu olan oyuncu, “Ben üniversiteyi 2012 yılında bitirdim. Kendimi denemek için sınava girdim. Kazandım. Puanım Felsefe bölümüne yetti. Merak ettiğim bir bölüm. Deneyeceğim” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Yakışıklı oyuncu inzivaya çekilmişti... Cenazede ortaya çıktı

‘Camdaki Kız’ın ekibi çok tatlı

Oyuncu Selma Ergeç önceki gün Etiler’deki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Oyuncu, çok acelesi olduğunu söyledi: “Randevum vardı ona geç kaldım. ‘Camdaki Kız’ın setine gidip geliyorum. Ekibimiz çok tatlı olduğu için her şey mükemmel.” (Deniz BOY)

Yakışıklı oyuncu inzivaya çekilmişti... Cenazede ortaya çıktı

TikTok’tan aldım

Mehmet Ali Erbil önceki gün İstanbul’da yeni arabasına binerken görüntülendi. Son dönemde TikTok’ta yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken Erbil, arabasıyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Arabanın yeni modelini bulamadım. TikTok’tan bunu aldım.” (Deniz BOY)

Yakışıklı oyuncu inzivaya çekilmişti... Cenazede ortaya çıktı

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Sonra konuşalım

Kadir İnanır önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. 73 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin sorularına sadece “Sonra konuşalım” demekle yetindi. (Deniz BOY)

Yakışıklı oyuncu inzivaya çekilmişti... Cenazede ortaya çıktı

Burada şarkı yazamayınca İzmir’e kaçtım

Yusuf Güney önceki akşam Cihangir’de objektiflere yansıdı. Şarkıcı, İzmir’e yerleştiğini ve stüdyo çalışmaları için geldiğini söyledi: “Ya Londra’ya dönecektim ya da başka bir şehre gidecektim. İzmir, sakin ve sessiz. İstanbul’a stüdyo çalışmaları için geldim. Bu şehrin enerjisi çok negatif. Öyle olunca da kaçmak lazım. İstanbul’da son üç yılda bir şarkı yapamadım. Oraya gidince yaptım.” Eski bir aşçı olduğunu söyleyen şarkıcı, “Dünyayı gezip Türk yemeklerini YouTube’da tanıtacağım” açıklamasını yaptı. (Sayit DURMAZ)

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Yakışıklı oyuncu inzivaya çekilmişti... Cenazede ortaya çıktı

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#Uğur Pektaş#Ömer Tuğrul İnançer#Gamze Özçelik

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