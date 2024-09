Düşman kardeşi için acımasız bir plan yaptı: Hele bir tahta geçeyim, o zaman göreceksin!

Haberin Devamı

Önce 2020 yılının ilk ayında Harry ile Meghan'ın görevlerinden ayrılması, ardından Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda tüm bir aileyi 'ırkçılık' başta olmak üzere bir sürü zan altında bırakmaları...

Daha bunun dumanı tüterken bir dijital yayın kuruluşuna hazırladıkları program ve Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabı...

Elbette Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ve Charles'ın tahta geçtikten kısa süre sonra kansere yakalanması, ardından veliaht oğlu William'ın karısı Galler Prensesi Kate Middleton'ın da aynı hastalığın pençesine düşmesi....

Özetle Mountbatten- Windsor ailesi 2020'li yılların ilk yarısını gelecekte belki de hafızasından tamamen silmek isteyecek.

Son günlerde ise İngiltere değil ama dünyanın farklı ülkelerinde Kral Charles'ın hastalığının sanılandan daha kötü durumda olduğu, hatta tahtını oğluna beklenenden daha erken devredebileceği bile konuşulur oldu.

Her ne kadar aile bu konunun tam aksini savunsa da hatta Kral Charles her fırsatta halkın karşısına çıkıp bazı etkinliklere katılsa da böyle bir olasılık belki de her zamankinden daha yüksek.

KARDEŞİ İÇİN ACIMASIZ BİR PLANI VAR

İşte böyle bir ortamda şimdi kraliyet uzmanları Galler Prensi William'ın tahta geçtiğinde neler yapabileceğini, nelerin değişebileceğini tartışıyor.

Onların yorumuna göre hem babası hem de karısının hastalığı nedeniyle kendisi de zor günler geçiren William, bir yandan da bu konu üzerinde kafa yoruyor.

Kraliyet uzmanlarına göre Willim'ın, tahta çıktığında son yıllarda araları bozuk olan kardeşi Prens Harry ve karısı Meghan Markle ile ilgili bir planı var.

Onlara göre bu gayet acımasız bir plan.

Uzmanların yorumuna göre Prens William, artık kardeşiyle bağlarını tamamen koparmış durumda. Bir başka deyişle köprüler atıldı!

İki kardeş son olarak teyzeleri Lady Jane Fellowes'in kocası Lord Robert Fellowes'un cenaze töreninde aynı ortamda bulunmalarına rağmen birbirleriyle tek kelime bile konuşmadılar.

KARDEŞİYLE KARISINA İYİ BİR DERS VERMEYİ PLANLIYOR

İngiliz Express gazetesine konuşan bir kaynak William'ın tahta çıktığında kardeşine ve karısına iyi bir ders vermeyi planladığını ileri sürdü.

Bu yorumun özeti şöyle: Her ne kadar son dönemde 'zeytin dalı' söylentileri ortada dolaşsa da William'ın kardeşiyle ilgili böyle bir planı yok.

Tam tersine, Sussex çiftinin yani kardeşi Harry ile yengesi Meghan Markle'ın artık İngiliz kraliyet ailesine dönmelerinin bir yolu yok.

Onların yeniden aileye katılmalarının kötü bir fikir olduğunu düşünüyor. William, kardeşi Harry ile karısının sonsuza kadar kenarda kalmaları gerektiği görüşünde.

Bir başka deyişle William'a göre Harry ve Meghan'ın kraliyet ailesinde bir geleceği yok... Tahta geçtikten sonra da bu konuda hiç insaflı davranmayacak bu yorumlara bakılırsa..

AİLEDEN AYRILDIKTAN SONRA SUÇLAMALAR ARDI ARDINA GELDİ

Prens Harry, aileden ayrıldıktan kısa bir süre sonra ünlü Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey'in karşısına çıktı karısı Meghan ile birlikte.

O röportaj sırasında Markle, oğlu Archie'ye hamileyken doğacak bebeğin ten rengi üzerine aileden birilerinin aralarında fikir yürüttüğünü ileri sürdü. Özetle aileyi ırkçılıkla suçladı.

Söyledikleri onca sözün arasında bu iddia çok ön plana çıktı. O dönemde William karısı Kate ile birlikte katıldığı bir etkinlikte bu konuda sorulara maruz kaldı.

O güne kadar hiç yapmadığı bir şeyi yaptı ve bir gazetecinin kendisine ayak üstü sorduğu soruya "Ailemiz hiçbir zaman ırkçı olmamıştır" diye hızlı bir yanıt verdi

O röportajın ardından Harry ve Meghan ile İngiliz kraliyet ailesi arasındaki ipler daha da erildi.

WILLIAM'A FİZİKSEL ŞİDDET SUÇLAMASI

Harry, Spare (Yedek) adlı kitabında yıllar önce bir gün Kensington Sarayı'nda William'ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Bununla da kalmadı. Bir dijital yayın platformu için hazırladıkları belgeselde Harry, özellikle de Meghan İngiliz kraliyet ailesinden en ihtiyaç duyduğu zamanda bile destek görmediğini söyledi.

Sonuç olarak William ile Harry iyice düşman haline geldi.

Dedeleri Prens Philip'in ölümünde Harry, o sırada ikinci bebekleri Lilibet'e hamile olan karısı Meghan'ı yanına almadan Londra'ya gitti. Tören kortejinde William ile Harry'nin yan yana gelmemesi için özel önlemler bile alındı.

Kraliçe'nin tahttaki 70'inci yıl kutlamalarında Harry ile Meghan tıpkı birer yabancı gibi Londra'ya gidip evlerine döndüler.

Harry, babaannesi Elizabeth'in ölümünden sonra da Londra'ya gitti. Bu sırada yanında Meghan da vardı.

İki kardeş mecburen bir kez daha bir araya geldiler.

Hatta sürpriz bir şekilde Wililam ve Harry, eşleri Kate ve Meghan ile birlikte halkın karşısına çıktı o dönemde. Aynı otolmobille seyahat etmiş olsalar da aralarındaki gerilim elle tutulacak kadar yoğundu.

BABASININ TAÇ GİYME TÖRENİNDE DE BİR YABANCI GİBİYDİ

Prens Harry, babasının tahta çıkma töreninde de sanki Charles'ın oğlu değil sadece davet edilmiş konuklardan biri gibiydi...

Charles'ın kansere yakalandığının açıklanmasından sonra Harry apar topar Londra'ya onun yanına gitti.

Ama sadece 45 dakika konuşup geri döndü.

ABD'ye gittikten sonra ailesine yönelik olumlu yorumlar yapsa da bu da aradaki buzları eritmeye yetmedi.

Görünüşe göre Harry ile başta William, sonra babası Charles olmak üzere bütün aile arasındaki gerilim öyle kolay kolay bitecek gibi durmuyor. Tabii çok büyük ve ani bir gelişme olmadığı sürece.