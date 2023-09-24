Dünyanın en güzel kadınının kızı annesinin tahtını sallıyor

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Nepotizm yani kayırmacılık kelimesinden türetilen bu lakap anne ve babaları sinema, müzik ve moda dünyasının yıldız isimleri olan kişilere yönelik olarak kullanılıyor. Tüm dünya tarafından tanınan soyadlarına sahip bu genç isimler kolayca oyuncu, şarkıcı ya da model olarak başarılı kariyerlere sahip oluyor.

Sinema dünyasının en ünlü çiftlerinden birinin kızı olan 19 yaşındaki Deva Cassel hafta sonu Milan Moda Haftası'nda poyduma çıktı

Lily Rose Depp, Ireland Baldwin, Hailey Baldwin, Leni Klum bu isimlerden sadece birkaçı. Bu listeye eklenen bir diğer isimse usta Fransız aktör Vincent Cassel ve uzun yıllar güzelliğiyle tüm dünyayı büyüleyen efsane İtalyan aktris Monica Bellucci'nin kızı Deva Cassel.

Deva Cassel annesinin memleketi İtalya'ya ayak bastığında beri peşinde bir fotoğrafçı ordusuyla geziyor

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Anne ve babasının yanında setlerde büyüyen Deva Cassel, kameralara da bu ışıltılı dünyaya da çok aşina. 18 yaşına bastığından beri de modellik kariyerine hızlı bir giriş yaptı ve podyumlarda boy göstermeye başladı.

Deva Cassel doğduğundan beri spot ışıklarının altında yaşıyor... Vincent Cassel ve Monica Bellucci'nin kızı olan genç model kameralara da podyuma da hiç yabancılık çekmeden bugüne geldi

Son olarak Milan Moda Haftasında Dolce & Gabbana defilesinde yer alan genç yetenek podyumda Naomi Campbell, Irina Shayk ve Vittoria Ceretti gibi büyük isimlerle birlikte yürüdü. Bu güzel modelin ilk önemli defilesi de değil. Deva Cassel geçen yıldan beri en büyük modaevleriyle çalışıyor ve onların kampanyalarında en ön sıralarda yer alıyor.

Deva'nın annesi Monica Bellucci'ye olan benzerliği dikkat çekici... Genç model bir zamanlar dünyanın en güzel kadını olarak anılan annesini tahtından indirecek gibi duruyor

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Çok genç yaşta sayısız defileye çıkan ve kariyer basamaklarını jet hızıyla tırmanan Deva Cassel de bu tartışma yaratan nepo bebeklerden biri. Ancak genç model tüm bu eleştirilere kulaklarını tıkayıp yoluna devam ediyor. Üstelik tıpkı annesi gibi kariyerine modellikle başladı ancak oyunculuk yolunda ilerliyor.

Anne ve babasının ünü sayesinde kolayca yükseldiği yönünde eleştirilere de uğrayan Deva Cassel bunlara kulak tıayıp hem modellikte yükseliyor hem de oyunculuğa ısınıyor

Laura Luchetti'nin yakında gösterime girecek olan The Beautiful Summer filminde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Deva Cassel hem podyum hem de oyunculuktaki yükselişiyle son dönemlerin en öne çıkan genç yıldızlarından biri olmayı başardı. İleride adını çok daha fazla duyacağımız da kesin gibi…

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Deva Cassel çok yakında bir dijital platform için çekilen The Leopard adlı diziyle de ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizi efsane İtalyan yönetmen Luchino Visconti tarafından çekilen ve başrolünde Claudia Cardinale’nin oynadığı filmin televizyon uyarlaması. Dizinin Downton Abbey ve The Crown gibi televizyon tarihine geçen yapımlara benzediği anlatılıyor.

Annesinin gençlik yıllarını andıran Deva Cassel tıpkı onun gibi duru ve doğal bir güzelliğe sahip

56 yaşındaki Vincent Cassel ve 58 yaşındaki Monica Bellucci bir dönem sinema dünyasının en gözde çiftlerindendi. Birlikte kamera karşısına geçtikleri filmin setinde 1996’da tanışan Cassel ve Bellucci, 1999’da evlendiler. Çiftin Deva dışında 2010’da doğan Leonie adında bir kızları daha var. Herkesin gıptayla baktığı Cassel – Bellucci evliliği 2013’te bitmişti.

Monica Bellucci ve Vincent Cassel, çok konuşulan büyük bir aşk yaşamış, 14 yıllık evlilik ve iki çocuğun ardından 2013'te ayrılmıştı

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Ayrıldıktan sonra dost kalan çift kızları Deva Cassel’in kariyerinin de en büyük destekçisi oldular. Vincent Cassel ve Monica Bellucci kızlarının hem defilelerinde hem de oyunculuk için kamera karşısına geçtiği setlerde onu hiç yalnız bırakmıyor. Deva Cassel’in annesi Monica Bellucci, 58 yaşında olmasına rağmen hâlâ büyüleyici güzelliğini koruyor.

Kariyerinin zirvesinde olduğu gençlik yıllarında dünyanın en güzel kadını olarak anılan Monica Bellucci’nin 19 yaşındaki kızı Deva Cassel, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ve görünen o ki hem onu andıran duru ve doğal güzelliği hem de başarılı kariyeriyle onu tahtından indireceğe benziyor…