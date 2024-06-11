Düğünden 10 ay sonra hamile kalmıştı... Gelin hanımın karnı herkesi gölgede bıraktı

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İşte bundan tam bir yıl on gün önce bütün dünyanın meraklı bakışları altında evlenen genç çift de böyle bir durumdan nasibini aldı.

Ülkelerinin geleceğini ellerinde tutan bu gençler de bu konuyu fazla uzatmadan düğünden tam 10 ay sonra bir bebek beklediklerini tüm dünyaya ilan etti.

Şimdi bu ünlü aile, aralarına katılacak yeni üye için geri sayımda.

Hamilelik haberinin ardından bir süre ortada görünmeyen anne adayı da dün düzenlenen bir etkinlikte ailenin önde gelenleriyle birlikte yer aldı.

Üstelik, giderek büyüyen karnıyla herkesi de gölgede bıraktı.

GEÇEN YIL HAZİRAN AYINDA EVLENMİŞLERDİ

Yakında bir bebek sahibi olmaya hazırlanan bu ünlü çift, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa.

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Geçtiğimiz yılın 1 Haziran günü bütün dünyanın meraklı ve ilgi dolu bakışları altında evlenen Hüseyin ile Rajwa, geçen nisan ayında bir bebek beklediklerini resmi bir açıklamayla duyurmuştu.

Düğününden 7 ay sonra babasını kaybeden Rajwa için de dünyaya gelecek olan bu bebek, acısını hafifleten bir etken oldu.

30 yaşındaki Rajwa ile 29 yaşındaki Prens Hüseyin, dün Ürdün Kralı Abdullah'ın tahta çıkışının 25'inci yıl dönümü için düzenlenen törene katıldı.

Genç çift, Amman'daki resmi geçit töreninde Kral Abdullah, Kraliçe Rania ve Kral'ın annesi Prenses Mona ile birlikte ön sıralarda oturdu.

BÜYÜYEN KARNIYLA HERKESTEN ROL ÇALDI

Her ne kadar o gün Ürdün Kralı Abdullah için özel bir gün olsa da gelini Prenses Rajwa, ondan bile rol çaldı. Bunun nedeni de giderek büyüyen karnıydı.

Ülkesinin yerel motiflerini taşıyan pelerinli bir kıyafet giydi Rajwa bu özel günde. Saçlarını ise toplamayı tercih etti. Özellikle de ayağa kalktığında Rajwa'nın karnının iyice büyümüş olduğu dikkat çekti.

Yanında dünyanın en şık ve iddialı giyinen kadınlarından biri olan kayınvalidesi Kraliçe Rania da vardı. Ama yine de Rajwa hem giydiği elbisenin rengiyle hem de büyüyen karnıyla onu bile gölgede bıraktı.

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Karnı giderek büyüyen Rajwa, kırmızı elbisesiyle de dikkat çekti.





DÜĞÜNLERİ AYLARCA KONUŞULDU

Prenses Rajwa ile Prens Hüseyin, geçen yılın 1 Haziran günü Amman'da düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi. O tören bir tür "taçlı zirveye" dönüştü.

Başta dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailesi üyelerinden Prens William ile eşi Prenses Kate olmak üzere çok sayıda kral, kraliçe, prens, prenses mutlu güne tanıklık etti.

Hüseyin ile Rajwa için önce ülke geleneklerine uygun bir nikah kıyıldı. O törende gelin Rajwa, yaka kısmı asimetrik, bedenini saran sade ama şık bir gelinlik giydi. Görünümü de aileye ait bir taçla başına yerleştirilen bir duvakla tamamladı.

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Nikahın ardından bir düğün yapıldı. O düğünde de Ürdün'ün gelecekteki kraliçesi Prenses Rajwa, yine gelinliğini giydi.

BU TERCİHİ ÇOK ELEŞTİRİLDİ

İki genç şerefine düzenlenen resepsiyonda ise hem gelin ve damat, hem de tüm herkes farklı kıyafetler giydi.

Rajwa'nın resepsiyonda giydiği elbisesi o törenin en çok hafızalara kazınan parçası oldu. Birçok kişi elbisenin üzerindeki süslemeleri fazla abartılı buldu. Rajwa'yı da "kreması fazla kaçmış pastaya" benzetti.

BEBEK HABERİ NİSAN AYINDA GELDİ

Bu yılın nisan ayında Rajwa ile Hüseyin ailelerine yeni bir birey katılacağı haberini resmi bir duyuruyla bütün dünyaya ilan etti.

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Hüseyin ile Rajwa, bebeklerinin cinsiyetini açıklamadı ama bu konuda da çeşitli iddialar spekülasyonlar ortada dolaşıyor. Çünkü Ürdün kraliyet ailesinin geleceği için bu bebeğin erkek olması gerekiyor.

Ürdün kraliyet ailesinin bağlı olduğu kurallara göre doğacak bebeğin, babası Veliaht Prens Hüseyin'in ardından taht sırasına girmesi için mutlaka erkek olması gerekiyor. Çünkü Ürdün'de sadece ailenin ilk dünyaya gelen erkek çocuğu tahta veliaht oluyor.

Eğer Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa'nın doğacak bebeği kız olursa taht üzerinde herhangi bir hakkı olmayacak. Bu durumda genç çiftin bir erkek bebek sahibi olmak için çaba göstermesi gerekecek.

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Prens Hüseyin ile evlilik yıl dönümü nedeniyle geçtiğimiz 1 Haziran'da Ürdün sarayı, Rajwa'nın bir hamilelik fotoğrafını yayınladı.





O pozlarda da Rajwa'nın karnının iyice büyümüş olduğu dikkatlerden kaçmadı. Resmi açıklamada bebeğin ne zaman doğacağı ayrıntısı yer almadı. Fakat Rajwa ile Hüseyin'in ilk bebeğinin bu yaz aylarında en geç sonbaharda dünyaya gelmesi bekleniyor.

2022'DE NİŞANLANDILAR... KRALİÇE RANİA ONU ÜÇÜNCÜ KIZI İLAN ETTİ

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın nişan haberi 2022 yılının ağustos ayında duyuruldu. Suudi Arabistanlı varlıklı bir ailenin kızı olan Rajwa Alsaif ile Prens Hüseyin'in evlilik yolundaki ilk adımı özellikle de damadın annesi Kraliçe Rania'yı çok mutlu etti.

Giyimi kuşamıyla dünyanın en çok dikkat çeken kadınlarından biri olan Rania, gelini Rajwa'yı üçüncü kızı olarak gördüğünü belirtti. Gelin Rajwa'nın kaynanasına olan benzerliği de o dönemde uzun süre konuşuldu.

NASIL TANIŞTIKLARI BÜYÜK MERAK KONUSU OLDU

Bu arada düğün öncesi en çok konuşulan konu Hüseyin ile Rajwa'nın nasıl tanıştığı oldu. İlk dönemde gençlerin görücü usulüyle tanıştırıldığı, hatta Rajwa'yı bizzat Kraliçe Rania'nın kendisine gelin olarak seçtiği ileri sürüldü.

Bu teoriye göre Rajwa'nın ailesi bir başka evlilik aracılığıyla zaten Ürdün kraliyet ailesine yakındı. Gelin Rajwa'nın annesi, Prens Hüseyin'in amcası Fahda Al Hashem'in karısı Sharifa'nın kuzeniydi. İki gencin bu bağlantı aracılığıyla tanıştırıldığı ileri sürüldü.

Doğrusu bu konunun bu kadar konuşulmasının nedeni Rajwa ile Hüseyin'in nişanlılıkları sırasında kamuoyu karşısında el ele bile tutuşmamasıydı. Bu yüzden iki gencin birbirine aşık olmadığı, görücü usülü evlendiği ileri sürüldü.

Bu konuda gösterilen örnek ise Hüseyin'in kardeşi Prenses Iman ile onun uğruna dinini ve adını bile değiştiren kocası Jameel Thermiotis idi. Onların okulda tanıştığı biliniyordu. Zaten düğünlerinde de birbirlerine bakışlarından nasıl aşık oldukları gözler önüne seriliyordu.

Fakat bu teorinin ileri sürülmesinden bir süre sonra Hüseyin ile Rajwa'nın gerçekte nasıl tanıştığı ortaya çıktı. Bunu da Prens Hüseyin bizzat kendisi anlattı.

Genç Prens katıldığı bir söyleşide Rajwa ile kendisini eski bir okul arkadaşının tanıştırdığını söyledi. Bu durumu da şöyle ifade etti: Kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Çünkü insan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz."

GELİN KAYNANA ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

Prens Hüseyin ile evlendikten sonra prenses unvanını alan Rajwa için düğün öncesi en az onun kadar gösterişli ve konuşulan bir kına gecesi düzenlendi.

O törende Rajwa ile kaynanası Kraliçe Rania'nın yakınlığı da gözlerden kaçmadı. Hatta Rania'nın yaptığı konuşma sırasında Rajwa'nın gözyaşlarını tutamadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Sonunda Prens Hüseyin ile Rajwa Alsaif, 1 Haziran 2023'te dünyanın önde gelen devlet temsilcilerinin ve kraliyet ailesi üyelerinin huzurunda uzun süre konuşulan bir törenle evlendi. Şimdi de yakında dünyaya gelecek bebekleri aracılığıyla hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

BU ÇİÇEK ÜRDÜN'ÜN SİMGESİ: Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif nikah ve düğünün bir bölümünde ünlü modacı Eli Saab'ın imzasını taşıyan bir gelinlik giydi. Asimetrik kesim yakasıyla dikkat çeken gelinlik güzel gelinin bedenine oturuyordu. Her kraliyet düğününde olduğu gibi Rajwa'nın gelinliğinde de bazı simgeler vardı elbette. Rajwa'nın gelinliğinin arka kısmı ise biraz daha süslüydü. Uzun kuyruğun üzerinde lazerle kesilip hazırlanan çiçek motifleri yer alıyordu. Ki o motifler Ürdün'ün ulusal çiçeği olan siyah iris çiçeğini simgeliyordu. Bu çiçek, genel olarak Amman'ın güney kısmında, Karak ve Madaba antik kentleri arasındaki bölgede yetişiyor.