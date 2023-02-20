Dubai’de yardım seferberliği

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Dubai’deki “TIME100 Impact Awards” törenine katılan Meryem Uzerli, depremzedeler için uluslararası yardım topladı. Kırmızı halı geçit töreninde dünyanın farklı basın-yayın organlarına röportajlar veren Uzerli’nin gündeminde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi vardı. Tüm dünyayı duyarlılığa çağıran ve yardım seferberliği başlatan ünlü oyuncu, çok sayıda kişiden olumlu yanıt aldı.

Uzerli’nin çağrısıyla dünyanın en güçlü isimleri, gece boyunca AFAD, Kızılay, UNICEF ve AHBAP’a bağış yaptı.

Amerikalı Time Dergisi’nin, dünyadaki en etkili 100 kişiyi onurlandırdığı gecede, Türkiye’yi ve Suriye’yi sarsan depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yaklaşık 200 konuğun hazır bulunduğu törende ödüllendirilen isimlerden biri olan ünlü oyuncu Idris Elba ve eşi Sabrina Dhowre Elba da yaptıkları konuşmada, depremin yaralarını sarmak için herkesi acil yardıma çağırdı.

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Idris Elba ve eşi Sabrina Dhowre Elba

Influencer’ların desteği

Buse Terim Bahçekapılı’nın kurucusu olduğu WhatsApp grubu, depremin yaşandığı ilk andan itibaren 24 saat boyunca aktif olarak çalıştı. Influencer’ların çalıştığı markalarla ve takipçileri ile kolektif bir bilinç ile bölgeye desteklerini yapan bu grupta Rachel Araz Kiresepi, Nur Bilen Yavuzer, Mert Vidinli, Cansu Akın ve Burcu Esmersoy gibi etkili isimler bulunuyor.

Minik dostlarımızı unutmadı

Cemiyetin hayvansever ismi Derin Mermerci, deprem bölgesinde yardıma muhtaç hayvanlar için yardım zinciri başlattı. Hemen mama yardımı yapan Mermerci, hayvanların şehirlerarası transferleri, sahiplendirilmeleri ve veteriner desteği için tüm takipçilerini seferber ederek, yardımların deprem bölgesine ulaşmasını sağladı.

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1000 kişilik yardım ordusu

Sedef Mercan, Nil Bentürk Uyguner’le birlikte cemiyetten kadın arkadaşlarıyla birlikte hemen seferber oldu. Dr. Cansen Yeni Kut’un önderliğinde kurulan 1000 kişilik bir grupla beraber öncelikle ambulans kiralayan ekip, Acar Loft’un önünden tıbbı malzeme, medikal ihtiyaçlar ve doktorlardan gelen diğer talepler doğrultusunda şahsa özel ilaçlar dahil Elbistan, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep’e gönderim yaptı.

Deniz yolundan hemen ulaştılar

MRC Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alpsel Mercan da yardım seferberliği başlatan isimlerden oldu. Mercan, şunları söyledi: “Depremden bir gün sonra armatör dostlarımızla bir Ro-Ro organize ederek, yardım TIR’larımızı yükledik. Deniz yoluyla İskenderun’a ulaştık. Konteynırlar da gönderdik.”

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Tırlar dolusu yardım

İş insanı Taner Tekin, iş arkadaşlarıyla beraber bölgeye yardım malzemesi gönderdi. Çalışmalara bizzat katılarak uyku tulumu, battaniye gibi yardım malzemelerini Hatay’da elleriyle dağıttı. Yapp koordinasyon ekibini de Kahramanmaraş’a gönderen Tekin, burada bir çadır kent kurdu.

Macaristan’dan yardım eli





Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan’da yaraları sarmak için harekete geçti. “Depremden etkilenen bölgelere yardımlarımızı Budapeşte’den sürdürüyoruz, vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte sahadayız” diyen Ekşioğlu, 6 ton kıyafet, 6 ton tıbbi malzeme, 170 çadır, 7 jeneratör, 400 ısıtıcının da dahil olduğu yardımları AFAD’a teslim etti.

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Gülşen Karanis Ekşioğlu

Temel İhtiyaç Derneği’nin yanında

Merit Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tibuk, bir paylaşım yaparak yardımlarının yola çıktığını duyurdu: “Merit Otelleri olarak depremzede vatandaşlarımıza temel ihtiyaç malzemelerini ivedilikle gönderiyoruz.” Merit Otelleri, yardımlarını Temel İhtiyaç Derneği aracılığıyla depremzedelere ulaştırdı.

Şafak Sağlık Grubu’ndan tam destek

Şafak Sağlık Grubu da tam destek sağlayan gruplardan. İlkem Öztürk ile konuştum; İstanbul Cerrahi Hastanesi, Asya Hastanesi, Ataköy Hastanesi, Göztepe Hastanesi ve Aile Hastanesi olarak tüm sağlık çalışanlarını bölgeye yardıma gönderdiklerini belirten Öztürk, kendi kurucusu olduğu Overdose isimli restoranının ekibinin de sahada olduğunu ve yemek hizmeti sağladıklarını anlattı.

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TIR’larını gönderdi

Süper Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Bind Chocolate Genel Müdürü Furkan Yasubuğa, iki TIR yardım malzemesi gönderdiklerini açıkladı. Hatay, Adıyaman Besni ile Gölbaşı ilçeleri ve Gaziantep Nurdağı’nda dağıtım yapan Süper Holding’in çalışmaları devam edecek.

Hemen koştu

Cemiyetin yardımsever ismi Zeynep Üstünel de İstanbul Yenikapı’daki Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki çalışmalara katılarak, depremzedelere gidecek olan eşyaların tasniflenmesine ve paketlenmesine yardım etti.

İspanyol şeften uluslararası kampanya

İspanyol şef José Andrés, kurucusu olduğu World Central Kitchen ile depremzedeler için bağış topluyor. Andrés, 2010’da doğal afetlerin ardından afetzedelere yemek sağlamaya kendini adamış, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan World Central Kitchen’i kurdu. Ünlü şef, deprem sonrası ülkemize gelerek yardım çalışmalarına katıldı.



Andrés, çektiği videoları yayınlayarak depremzedeler için bağış kampanyası başlattı. Şef, yaklaşık 111 bin TL bağış toplamayı başardı. Bağış hedefi 947 bin TL olarak belirlendi. Ünlü oyuncu Drew Barrymore, Andrés’ın videosunu yayınlayarak şu ifadesini paylaştı: “Eğer imkânınız varsa buraya bağışta bulunun.”

Yardım filosu

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun eşi Ahu Orakçoğlu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Depremde büyük acı da çok ve maalesef ihtiyaçlar da... Ve belli ki artarak devam edecek. AFAD koordinasyonunda bir büyük yardım filosu, teslim ettiğimiz ürünlerle birlikte bölgeye doğru yola çıktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.”

Görev aldı

Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli, İstanbul Yenikapı’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde bölgeye ulaştırılacak yardımların kabulü ve sınıflandırılması işlerinde görev aldı. Lal Denizli, ilerleyen saatlerde yapılan çalışmaları da sosyal medya hesabından paylaştı.

