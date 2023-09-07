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Donald Trump'tan Sussex Düşesi Meghan’a gönderme: Onunla söz düellosuna girmeyi çok isterim

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#MEGHAN MARKLE#DONALD Trump#PRENS HARRY
Donald Trumptan Sussex Düşesi Meghan’a gönderme: Onunla söz düellosuna girmeyi çok isterim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 17:29

ABD’nin eski başkanı Donald Trump uzun bir süredir hakkında açılan davalar ve tartışmalarla gündemde olsa da bir kez daha başkanlık seçim yarışına hazırlanıyor. Tepki çeken açıklamalarından sonra bir süre sosyal medyadan uzak kalan Trump tüm platformlara geri döndü ve sürekli çıktığı yayınlarla da sürekli adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Başkanlık yaptığı dönemde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’le tanışan ve resmi temaslar için gittiği İngiltere’de onunla görüşen Trump, yarın birinci ölüm yıldönümü olan İngiltere’nin en uzun tahtta kalan hükümdarına olan sevgisiyle de tanınıyor.

77 yaşındaki eski ABD Başkanı, eski 'Suits' aktrisi Meghan Markle’a da yüklenmiş ve onu Kraliçe Elizabeth'e "saygısızca" davranmakla suçlamıştı. Trump, Megan Markle’ın eşi Prens Harry ile birlikte üst düzey kraliyet ailesi üyelerinin arasından ayrılıp üç yıl önce ABD'ye yerleşmelerinden bu yana sergiledikleri davranış biçimine de "hiç katılmadığını" itiraf etti.

Donald Trumptan Sussex Düşesi Meghan’a gönderme: Onunla söz düellosuna girmeyi çok isterim
Donald Trupm hakkındaki davalara ve sayısız tartışmaya rağmen yeniden ABD başkanlığına göz kırpıyor... Başkanlık yarışı sürerken adaylar kamerlar karşısına geçip münazaralara katılıyor ve bu söz düelloları seçim yarışında adaylara katkı sağlıyor

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Muhafazakâr radyo programı sunucusu Hugh Hewitt'in yayınına katılan Donald Trump "Sizi pek de sevmeyen Harry ve Meghan ile bir tartışma programına katılır mısınız?” sorusuna "Benden hoşlanmadıklarından haberim yoktu” diye cevap verdi.

Donald Trumptan Sussex Düşesi Meghan’a gönderme: Onunla söz düellosuna girmeyi çok isterim
Donald Trump Harry ve Meghan çiftinin kendisini sevmediğinden haberdar olmadığını anca konlara Kraliçe Elizabeth'e olan davranışları yüzünden kızgın olduğunu söyledi

"Söylediklerini, yaptıklarını çok uygun bulmadığımı ve kraliçeye davranış şekillerini beğenmediğimi söyledim. Ona büyük bir saygısızlıkla davrandılar ve ben de bundan hoşlanmadım. Buraya geldiklerinde ABD güvenliğinden faydalanmaları da hoşuma gitmedi.” diyen eski başkan "Hayır, bence ikisi için ortada hiç iyi bir durum yok ama beni sevmediklerini bilmiyordum." sözlerini kullandı.

Donald Trumptan Sussex Düşesi Meghan’a gönderme: Onunla söz düellosuna girmeyi çok isterim
Donald Trump, İngiltere ziyaretinde Kraliçe Elizabeth'le yakın dost olduklarını ve onu her zaman çok sevdiğini söylüyor

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Programın sunucusu tarafından bir münazara olasılığı tekrar sorulduğunda ise Donald Trump şunları söyledi: "Oh, eğer ayarlamak istiyorsanız, ayarlayalım. Gidip bir şeyler yapalım. Onunla tartışmayı çok isterim. Çok isterim. Yaptıklarına o kadar katılmıyorum ki!"

Trump ayrıca mevcut ABD lideri Joe Biden'ın merhum kraliçe kadar "keskin zekalı" olmadığını iddia etti. Donald Trump "Kraliçe ile çok yakın arkadaş olduk. İnanılmaz bir kadındı. 95 yaşında çok zeki biriydi. Zekâsı yüzde 100 yerindeydi. Biden'ı izlediğinizde farkı görebiliyorsunuz ve bu farklı bir gezegen diyorsunuz." sözlerini kullandı.

Donald Trumptan Sussex Düşesi Meghan’a gönderme: Onunla söz düellosuna girmeyi çok isterim
Donald Trump'ın 17 yaşındaki oğlu Barron Trump'ı siyasete sokmak istediği ve başkanlık yarışında ondan destek beklediği iddia edildi... Eski başkanın Ivanka Trump'tan doğan çocukları babalarının siyasi hayatında önemli roller üstlenmişti. Ancak Melania Trump'ın bu isteğe şiddetle karşı çıktığı ve gerekirse Donald Trump'tan boşanacağını söylediği konuşuluyor

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Aslen ABD vatandaşı olan Meghan Markle, Donald Trump’ın ABD başkanı seçildiği seçim zaferinden önce eski başkanı "bölücü" ve "kadın düşmanı" olarak tarif etmişti.

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#MEGHAN MARKLE#DONALD Trump#PRENS HARRY

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