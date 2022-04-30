Deniz Çakır ve sevgilisi Bilgehan Baykal'ın panik anları... Eller ayrıldı!

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Eller ayrıldı

Deniz Çakır, önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnelenen Batsheva Ensemble dans gösterisini sevgilisi Bilgehan Baykal’la birlikte izledi. Çift içeriden el ele çıktı.

Muhabirleri görünce ellerini ayıran sevgililer birbirinden uzaklaştı. Deniz Çakır, ilişkisi hakkında “Her şey yolunda” demekle yetindi. “Bu yaz evlilik olur mu?” sorusu ise oyuncuyu güldürdü. (Sayit DURMAZ)

M.Ali’nin tavsiyesi

MS hastası olan Serdar Ortaç, kas erimesi nedeniyle tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in tavsiyesiyle “elektromanyetik alan terapisi” almaya başladı.

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Konser sezonu başlamadan önce MS hastalığından kaynaklanan ağrılarından kurtulmak isteyen Serdar Ortaç, soluğu Kartal’daki Ağrısız Hayat Merkezi’nde aldı: “Ağrım çok. Kalça kemiğimde de düzleşme olmuş. Plaka taktırmak lazım. Ona gerek olmasın diye buraya geldim. Ayakta durmaya, neşeli neşeli şarkı söylemeye ihtiyacım var.”

30 yıl evvel daha açık giyiniyorlardı

Hakan Peker, “Asil” adlı yeni single’ına klip çekti. Şarkıda düet yaptığı Bensu Gürses’le kamera karşısına geçen Peker, çekim sonrası soruları yanıtladı.

Kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen ve Aleyna Tilki için “Şarkıları olmasa sahne şovları da konuşulmaz” diyen Peker, Işın Karaca’nın bu konudaki sert eleştirileri için de şöyle konuştu: “Bana göre çok gereksiz. Ben 32 yıldır müzik hayatındayım. 30 yıl evvel bunlardan çok daha transparan kıyafetle sahneye çıkılmıştı. Bugüne göre çok daha açık giyiniyorlardı. Ben bunların konuşulmasını yadırgıyorum.” (Behlül AYDIN)

Güzel bir birliktelik!

Yazar Hande Ertekin’le aşk yaşamaya başlayan Hakan Peker, ilişkisi sorulunca “Güzel gidiyor. Daha yeni ama güzel bir birliktelik” dedi.

Kaptan İlker

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İlker Aksum tekne dümenine geçti, bir yandan şarkı söylerken bir yandan da kendi videosunu çekti.

Sosyal medyada paylaştığı o videoda tekne kullanmaktan aldığı zevki “Çok güzel ya. Tamam, yeni öğreniyorum ama olsun yani” sözleriyle dile getiren ünlü oyuncu, uzattığı saç ve sakallarıyla dikkat çekti. Takipçileri Aksum’u yeni imajıyla ‘Robinson Crusoe’ya benzetti.

Sergi projemde sona yaklaştım

Yağmur Tanrısevsin önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Tanrısevsin, “İsmini veremeyeceğim bir sinema filminde rol alacağım. Çekimleri yazın başlayacak” dedi. Oyuncu, son zamanlarda seramik karo tasarımına ilgi duyduğunu da söyledi: “Yakında bir sergi projem var. Sonuna yaklaştım diyebilirim.” (Sayit DURMAZ)

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Hâlâ sporun içindeyim

Sabri Sarıoğlu önceki gün ailesiyle Watergarden İstanbul’da alışveriş yaparken görüntülendi. Sarıoğlu, spor yorumculuğuna ara verdiği söyledi: “Tabii ki hayatım spor olduğu için hâlâ sporun içerisindeyim. Onun dışında her şey yolunda. Ailemle birlikte yemek yiyeceğiz.”