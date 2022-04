Dedesini dinledi sanatçı oldu!

Haberin Devamı

ALARA ERIC

DEDESİ FİKRET HAKAN’I DİNLEMİŞ

· Şarkıcı ve oyuncu Alara Eric, 3 yaşında klasik baleye, 5 yaşında ise piyanoya başlamış. Çok yoğun bir öğrencilik hayatı olsa da aklında hep sahne sanatları varmış.



· Alara Eric, 7-8 aylıkken, ailesi günde 1-2 saat İngilizce çizgi film video setleri izlettiği için İngilizce ile çok küçük yaşta tanışmış ve anaokuluna giderken İngilizce konuşmaya başlamış.

· Anneannesinin sonraki evliliğinden eşi olan Fikret Hakan’ın yönlendirmesi sayesinde Can Gürzap’tan diksiyon ve oyunculuk dersleri almış. Fikret dedesi, sahnelere çok yakıştığını, kesinlikle sanatçı olması gerektiğini söylemiş.· Lisedeyken dünyanın en iyi sinema akademisi kabul edilen UCLA’de eğitim görmek için 50 bin civarında öğrencinin dünyanın dört bir yanından gönderdiği TFT (Theatre, Film, TV) bölümünden uluslararası kabul alan 2 kişiden biri olmuş.· New York’ta American Musical and Dramatic Academy (AMDA) Tiyatro Bölümü’nden burslu kabul edilmiş ve yaz süresince eğitim almış.

· Ailesinin iş seyahatleri ve gezgin ruhlarından dolayı Türkiye’nin neredeyse tamamını görmüş, yurtdışında ise 79 ülkeyi gezmiş.



· 7-8 yaşlarındayken ailesinin işi nedeniyle gittikleri Çin Şanghay’da, Disney karakteri Hannah Montana’ya benzetildiği için birçok çocuğun fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaşmış.



· Türkçe şarkılarını 7 yaşlarında bestelemeye başlamış.



· Örümceklerden çok korkuyormuş.

Anneannesinin eşi Fikret Hakan sayesinde oyunculuğa başlamış.

Boyu kısa kalınca basketi bıraktı!

· Murat Dalkılıç’ın şarkıcılığa adım atmadan önce 9 yıl basketbol oynadığını biliyor muydunuz? 1.75 boyundaki şarkıcı, 17 yaşında profesyonel olduğu dönem boyunun yaşıtlarından kısa olması nedeniyle basketbolu bırakmaya karar vermiş.



· Çizim konusunda yetenekli olan Dalkılıç, çok güzel karakalem resimler çiziyormuş.

· Deniz âşığı bir İzmirli olan şarkıcının, yüzme alanında madalyaları varmış.· 15 yaşındayken okulda ilk müzik grubunu kurmuş ve grubun solistliğini üstlenmiş.· İstanbul müzik hayatına girmeden önce uzun yıllar İzmir’deki gece kulüplerinde sahne almış.· Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan şarkıcı, şimdilerde oyunculuk yapmasa da “Sil Baştan” dizisinde bu deneyimi yaşamış.· Küçük yaşta dedesinin Şahin marka aracını alarak hız limitlerini zorlamayı seviyormuş.· Bozulmuş süt içtiği için 10 yıl süt travması yaşamış ve hiç süt içmemiş.· İlk ve tek evliliğini 2015 yılında Merve Boluğur ile yaptı ve 2017’de anlaşmalı olarak boşandılar.

BURCU GÜNEŞ

MICHAEL JACKSON DANSIYLA BİRİNCİ OLMUŞ

· Müzisyen bir babanın kızı olan Burcu Güneş, ilk sahne deneyimini gitarist babası Ali Güneş’e 12 yaşında vokal yaparak yaşamış. Babasıyla birlikte kurdukları orkestrayla tatil beldelerini gezerek caz ve pop konserleri vermiş.



· Aşkla ilk tanışması ilkokulda mahalleden Ömer adında bir çocuğa platonik sevgi besleyerek olmuş.

· Dans etmeyi seven Burcu Güneş, ortaokuldayken katıldığı dans yarışmasında Michael Jackson’ın moonwalk dansını yaparak birinci olmuş.· Modayı yakından takip eden Güneş, “Şarkıcı olmasaydım moda tasarımcısı olurdum” diyor.· En büyük hayali Grammy’de bir ödül almakmış.

YİĞİT KALKAVAN

7 SENE LİSANSLI JİMNASTİK YAPMIŞ

· Yiğit Kalkavan’ın kendi filmlerini çekip oynamak gibi bir hayali varmış.



· Hiperaktif bir çocukluk geçirmiş. Bu yüzden ailesi bu durumu kontrol altına alabilmek için Jimnastiğe yazdırmış. 7 sene lisanslı jimnastik yapmış.

· İdmanlarda geçirdiği kaza sonucu jimnastiği bırakmak zorunda kalmış ve tiyatroya yönelmiş.· Gördüğü her şeyin resmini çizebiliyormuş. Bunun babasından miras kaldığını düşünen oyuncu, ailede herkesin çizim yeteneğine sahip olduğunu söylüyor.· Islak olan her şeye dokunmaktan nefret ediyormuş.· Airsoft, offroad, camping, ateşli silahlar ilgi alanlarıymış.