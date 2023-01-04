Deniz Akkaya sahte senet davası açtı

Haberin Devamı

İddiaya göre, Deniz Akkaya Mart 2022’de Keyif Turizm Otomotiv ve Gıda Sanayi Ticaret LTD şirketinden 3 bin 500 dolar karşılığında bir araç kiraladı. Ancak araç arızalı çıktı.

Parasını geri alamadığını belirten Akkaya, şirketin kendisine kira sözleşmesi adı altında senet imzalattığını da iddia etti.

Araç kiralama şirketinin kendisini borçlu gibi göstererek aleyhine icra takibi başlattığını öne süren Akkaya, borçlu olmadığının tespiti ile icra müdürlüğüne yatırdığı para üzerine tedbir konulmasını istedi.

Mahkeme Akkaya’nın tedbir talebini kabul etti.