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Deniz Akkaya sahte senet davası açtı

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#Deniz Akkaya#Otomobil#Kelebek
Deniz Akkaya sahte senet davası açtı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 07:59

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, araç kiraladığı şirketin kendisine sahte senet imzalatarak dolandırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İddiaya göre, Deniz Akkaya Mart 2022’de Keyif Turizm Otomotiv ve Gıda Sanayi Ticaret LTD şirketinden 3 bin 500 dolar karşılığında bir araç kiraladı. Ancak araç arızalı çıktı.

Parasını geri alamadığını belirten Akkaya, şirketin kendisine kira sözleşmesi adı altında senet imzalattığını da iddia etti.

Araç kiralama şirketinin kendisini borçlu gibi göstererek aleyhine icra takibi başlattığını öne süren Akkaya, borçlu olmadığının tespiti ile icra müdürlüğüne yatırdığı para üzerine tedbir konulmasını istedi.

Mahkeme Akkaya’nın tedbir talebini kabul etti.

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