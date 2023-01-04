Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan'ın Riva’da yılbaşı saadeti

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Çelikkol#Natali Yarcan#Mehmet Üstündağ
İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcanın Riva’da yılbaşı saadeti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 07:31

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan, yılbaşını ünlü oyuncunun Riva’daki evinde kutladı. Yarcan’la evini yeniden dekore eden Çelikkol, bir aydır sevgilisi ile birlikte yaşıyor.

Haberin Devamı

İbrahim Çelikkol’un sosyetenin ünlü ismi Natali Yarcan ile birlikte olduğunu ilk benden duymuştunuz. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, önceki gün birlikte ilk fotoğraflarını İbrahim Çelikkol’un takipçilerinin beğenisine sundu.

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcanın Riva’da yılbaşı saadeti


Yakışıklı oyuncunun Riva’daki evinden paylaşılan fotoğrafla ilgili detaylar öğrendim. Biliyorsunuz Çelikkol, eşi Mihre Mutlu’dan boşandıktan sonra bu evi boşaltmış, Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine kiralamıştı. Ancak rüya gibi ev, Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine de uğurlu gelmemiş, çift kısa süren bir evliliğinden ardından boşanmıştı.

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcanın Riva’da yılbaşı saadeti


İbrahim Çelikkol, aslında yeniden boş kalan evine geri dönmeyi düşünmüyordu. Ta ki Natali Yarcan ile tanışana kadar! Aradığı aşkı, yemek kitapları yazarı ve TV yüzü Natali Yarcan’da bulan oyuncu, bir ay önce sevgilisiyle birlikte Riva’ya yerleşmiş.
Yarcan’la birlikte evi yeniden dekore eden Çelikkol, bu kez çok sevdiği evinde mutluluğu bulmuşa
benziyor...

Haberin Devamı

Carlos Mert’e öpücük

Geçtiğimiz eylül ayında Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo ile evlenen cemiyetin ünlü ismi Uğur Güven, baba olmaya hazırlanıyor.

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcanın Riva’da yılbaşı saadeti

Güven, yılbaşı gecesi paylaştığı fotoğrafla bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı. Hamile eşini masanın üzerine çıkartarak karşılıklı oynayan Güven, eşinin karnını öptüğü pozu takipçileriyle paylaşarak, bebeğe ‘Carlos Mert’ adını vereceklerini de yazdı.

Evde kutladılar

Cemiyetin ünlü çifti Ali-Aslı Hacısüleymanoğlu, yılbaşını evde, Aslı Hanım’ın oğlu Kerem ile birlikte kutladı.

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcanın Riva’da yılbaşı saadeti

Haberin Devamı

Ailecek yemek yiyen ve TV’lerin yılbaşı programlarını izleyen aile, 2022’ye veda pozunu birbirleriyle uyumlu kazakları ve iki köpekleriyle birlikte verdi. Keyifli bir gece geçiren Hacısüleymanoğlu çifti, tüm sevdiklerine mutlu yıllar diledi.

Yeni yılı Kanada’da karşıladılar

İş insanı Mustafa Göçen ve oyuncu eşi Gülseven Yılmaz, yeni yıla Kanada’da girdi. Amerika’da yaptıkları yatırımlar sonrası bir süreliğine Los Angeles’a taşınan aile, burada hayatlarına devam ediyor. Çocukları Efe ve Mars’ın kayak tatil isteklerini geri çevirmeyen çift, yılbaşı tatilinde rotayı Kanada’ya çevirdi.

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcanın Riva’da yılbaşı saadeti


Aile, popüler kayak merkezi Lake Louise’de kayak tatili yaparken yeni yıla da burada girdi. Sanata düşkünlüğü ile tanınan Gülseven Yılmaz, her yıl yapılan ‘Buz Büyüsü Festivali’ için tatilini birkaç gün daha uzattı. Aile, profesyonel buz oymacıların yarışacağı festivali takip ettikten sonra Los Angeles’a dönecek.

Haberin Devamı

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcanın Riva’da yılbaşı saadeti

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Çelikkol#Natali Yarcan#Mehmet Üstündağ

BAKMADAN GEÇME!

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı

BAKMADAN GEÇME!

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat

Çoğu kişinin aklına bile gelmiyor ama... Kanserde bu sıra dışı belirtilere dikkat!

#Sağlık
Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

Bir spor salonu Herson’u Ruslara zindan etti: HIMARS füzeleri onlar sayesinde hedefi buldu

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Önce Mersinden sonra da Zonguldaktan içimizi yakan haberler geldi Akran zorbalığı neden bu kadar arttı | 10 SORU 10 CEVAP

Önce Mersin'den sonra da Zonguldak'tan içimizi yakan haberler geldi! Akran zorbalığı neden bu kadar arttı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Akran Zorbalığı