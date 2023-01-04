İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan'ın Riva’da yılbaşı saadeti

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İbrahim Çelikkol’un sosyetenin ünlü ismi Natali Yarcan ile birlikte olduğunu ilk benden duymuştunuz. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, önceki gün birlikte ilk fotoğraflarını İbrahim Çelikkol’un takipçilerinin beğenisine sundu.
Carlos Mert’e öpücük
Geçtiğimiz eylül ayında Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo ile evlenen cemiyetin ünlü ismi Uğur Güven, baba olmaya hazırlanıyor.
Güven, yılbaşı gecesi paylaştığı fotoğrafla bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı. Hamile eşini masanın üzerine çıkartarak karşılıklı oynayan Güven, eşinin karnını öptüğü pozu takipçileriyle paylaşarak, bebeğe ‘Carlos Mert’ adını vereceklerini de yazdı.
Evde kutladılar
Cemiyetin ünlü çifti Ali-Aslı Hacısüleymanoğlu, yılbaşını evde, Aslı Hanım’ın oğlu Kerem ile birlikte kutladı.
Ailecek yemek yiyen ve TV’lerin yılbaşı programlarını izleyen aile, 2022’ye veda pozunu birbirleriyle uyumlu kazakları ve iki köpekleriyle birlikte verdi. Keyifli bir gece geçiren Hacısüleymanoğlu çifti, tüm sevdiklerine mutlu yıllar diledi.
Yeni yılı Kanada’da karşıladılar
İş insanı Mustafa Göçen ve oyuncu eşi Gülseven Yılmaz, yeni yıla Kanada’da girdi. Amerika’da yaptıkları yatırımlar sonrası bir süreliğine Los Angeles’a taşınan aile, burada hayatlarına devam ediyor. Çocukları Efe ve Mars’ın kayak tatil isteklerini geri çevirmeyen çift, yılbaşı tatilinde rotayı Kanada’ya çevirdi.