İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan'ın Riva’da yılbaşı saadeti

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İbrahim Çelikkol’un sosyetenin ünlü ismi Natali Yarcan ile birlikte olduğunu ilk benden duymuştunuz. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, önceki gün birlikte ilk fotoğraflarını İbrahim Çelikkol’un takipçilerinin beğenisine sundu.



Yakışıklı oyuncunun Riva’daki evinden paylaşılan fotoğrafla ilgili detaylar öğrendim. Biliyorsunuz Çelikkol, eşi Mihre Mutlu’dan boşandıktan sonra bu evi boşaltmış, Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine kiralamıştı. Ancak rüya gibi ev, Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine de uğurlu gelmemiş, çift kısa süren bir evliliğinden ardından boşanmıştı.

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İbrahim Çelikkol , aslında yeniden boş kalan evine geri dönmeyi düşünmüyordu. Ta ki Natali Yarcan ile tanışana kadar! Aradığı aşkı, yemek kitapları yazarı ve TV yüzü Natali Yarcan’da bulan oyuncu, bir ay önce sevgilisiyle birlikte Riva’ya yerleşmiş.Yarcan’la birlikte evi yeniden dekore eden Çelikkol, bu kez çok sevdiği evinde mutluluğu bulmuşabenziyor...

Carlos Mert’e öpücük

Geçtiğimiz eylül ayında Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo ile evlenen cemiyetin ünlü ismi Uğur Güven, baba olmaya hazırlanıyor.

Güven, yılbaşı gecesi paylaştığı fotoğrafla bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı. Hamile eşini masanın üzerine çıkartarak karşılıklı oynayan Güven, eşinin karnını öptüğü pozu takipçileriyle paylaşarak, bebeğe ‘Carlos Mert’ adını vereceklerini de yazdı.

Evde kutladılar

Cemiyetin ünlü çifti Ali-Aslı Hacısüleymanoğlu, yılbaşını evde, Aslı Hanım’ın oğlu Kerem ile birlikte kutladı.

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Ailecek yemek yiyen ve TV’lerin yılbaşı programlarını izleyen aile, 2022’ye veda pozunu birbirleriyle uyumlu kazakları ve iki köpekleriyle birlikte verdi. Keyifli bir gece geçiren Hacısüleymanoğlu çifti, tüm sevdiklerine mutlu yıllar diledi.

Yeni yılı Kanada’da karşıladılar

İş insanı Mustafa Göçen ve oyuncu eşi Gülseven Yılmaz, yeni yıla Kanada’da girdi. Amerika’da yaptıkları yatırımlar sonrası bir süreliğine Los Angeles’a taşınan aile, burada hayatlarına devam ediyor. Çocukları Efe ve Mars’ın kayak tatil isteklerini geri çevirmeyen çift, yılbaşı tatilinde rotayı Kanada’ya çevirdi.



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Aile, popüler kayak merkezi Lake Louise’de kayak tatili yaparken yeni yıla da burada girdi. Sanata düşkünlüğü ile tanınan Gülseven Yılmaz, her yıl yapılan ‘Buz Büyüsü Festivali’ için tatilini birkaç gün daha uzattı. Aile, profesyonel buz oymacıların yarışacağı festivali takip ettikten sonra Los Angeles’a dönecek.