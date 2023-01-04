Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti 71 bin lira ödeyecek

Haberin Devamı

Kazanın ardından Özlem Ada Şahin sosyal medyada mobilya firmasını suçlayıp dava açacağını söylemişti.

Woddy Store Mobilya şirketi de Özlem Ada Şahin’in paylaşımının ardından karşı dava açtı. ‘Markamızı zarara uğrattı’ diyen firma davayı kazandığını sosyal medya hesabında duyurdu. Özlem Ada Şahin, firmaya 71 bin 728 lira ödeyecek.

Şahin çiftinin avukatı Ahmetcan Dokur ise “Müvekkil, aldığı ürünler ayıplı çıkınca yetkili firmaya borcunu ödemedi. Bu nedenle hakkında icra takibi başlatıldı. İcra takibinden haberimiz yoktu. Takip kesinleşince işlem başlatılıp paranın tahsili yoluna gidildi. Bunun ardından biz de borçlu olmadığımızın tespiti için hukuki süreç başlattık” dedi.

Haberin Devamı

Çocuğun yaralanmasına ilişkin mobilya şirketi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten avukat Dokur, “Şikâyetimizle ilgili soruşturma devam ediyor” diye konuştu.