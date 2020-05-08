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Haber Giriş: 08.05.2020 - 07:35,Son Güncelleme:

Della Miles: Bizimkilere eğitim versinler

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Della Miles: Bizimkilere eğitim versinler
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BİR süre önce Türkiye’ye yerleşen ABD’li sanatçı Della Miles’ten ilginç bir teklif geldi.

Sanatçı önceki gün Twitter hesabından şu mesajı yayınladı:

“Amerikan vatandaşı olarak, Türk milletine bir dilekçe versem, Başta Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Fahrettin Koca’yı 6 aylığına, Trump ve ekibine devlet ve kriz yönetimi konusunda eğitim vermek için ABD’ye göndermeyi kabul ederler mi acaba? Saydığım bu Türk yöneticiler eminim ABD’de bizimkilere eğitim verseler, ABD’nin yönetim kalitesi bir anda çok ama çok artacaktır.”

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