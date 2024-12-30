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Dedesini gözyaşlarına boğan bebek büyüdü... Ünlü oyuncu 70'inden sonra hüngür hüngür ağlamıştı

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#David Hasselhoff#Kara Şimşek#Taylor Ann Hasselhoff Fiore
Dedesini gözyaşlarına boğan bebek büyüdü... Ünlü oyuncu 70inden sonra hüngür hüngür ağlamıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 10:52

Eskilerin deyimiyle "dünyaya gelen büyüyor..." Bu güzel bebek de daha dört ay önde dünyaya geldi. O dönemde öylesine minikti ki gözlerini bile açık tutamıyordu. Hem annesini ve babasını hem de ilk kez torun sahibi olan ünlü dedesini büyük bir sevince boğdu. Öyle ki 72 yaşındaki dedesi onu kucağına verdiklerinde gözyaşlarını tutamayıp hüngür hüngür ağladı.

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İşte o bebek aradan geçen zaman içinde görenleri şaşırtacak bir şekilde büyüdü... Artık annesinin kucağında çıktığı gezilerde etrafına gülücükler dağıtarak ne kadar mutlu bir bebek olduğunu da gözler önüne seriyor.

Bu kocaman mavi gözlü, güleç yüzlü bebeğin kim olduğuna gelirsek...

Dedesini gözyaşlarına boğan bebek büyüdü... Ünlü oyuncu 70inden sonra hüngür hüngür ağlamıştı

GÖZLERİNİ ÜNLÜ DEDESİNDEN ALMIŞ
Belki genç nesiller bilmez ama 1980'li yıllarda hayal gücünün sınırlarını zorlayan Kara Şimşek ya da orijinal adıyla Knight Rider adlı bir dizi vardı. Daha o yıllarda kimsenin aklına bile gelmezken o araba sahibiyle konuşup onunla maceradan maceraya koşuyordu.

İşte o minik bebek bu ünlü dizinin yıldızı David Hasselhoff'un ilk torunu. Küçük bebeğin de parlak mavi gözlerini dedesinden aldığını hatırlatalım bu arada.

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Bir dönem de Sahil Güvenlik (Baywatch) adlı diziyle şöhretini perçinleyen David Hasselhoff'un eski karısı Pamela Bach ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Taylor Ann geçen ağustos ayında ilk kez anne olmuştu.

Taylor Ann ve kocası Madison Fiore, bu mutlu haberi de sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyurdu.

Tabii ki ilk kez dede olma mutluluğunu tadan David Hasselhoff da onlardan geri kalmadı. Paris adı verilen torunuyla çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

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Dedesini gözyaşlarına boğan bebek büyüdü... Ünlü oyuncu 70inden sonra hüngür hüngür ağlamıştı

ONU KUCAĞINA ALINCA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Bu arada kendisi bu konuda tek kelime etmedi ama kızı David Hasselhoff'un torunu Paris'i kucağına aldığı ilk anda gözyaşlarını tutamadığını açık etti.

İşte küçük Paris şimdi büyüdü ve dört aylık oldu. Annesi Taylor Ann de biricik kızının ne kadar büyüdüğünü ve nasıl da tatlı bir bebek olduğunu gözler önüne seriyor.

Özetle David Hasselhoff ile kızı ve damadı yeni yıla ailelerine genişleten ve büyük bir mutluluk getiren minik Paris'in yarattığı ışıltıyla girmeye hazırlanıyor.

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Dedesini gözyaşlarına boğan bebek büyüdü... Ünlü oyuncu 70inden sonra hüngür hüngür ağlamıştı

BELKİ ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ AĞLAMAMIŞTI
David Hasselhoff ise ilk torunu Paris'i kucağına alır almaz bir yandan sevgi dolu gözlerle ona bakarken bir yandan da sevinç gözyaşlarına boğuldu. Ünlü oyuncu uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü oyuncu, kendi sosyal medya sayfasında da pembe battaniyeler içindeki torunuyla tanıştığı an çekilen bir fotoğrafını "Ağlayan bir büyükbaba. O harika! Çok şanslıyım" mesajı eşliğinde paylaştı.

Hasselhoff, kızı Taylor Ann ile kocası Madison Fiore'nin düğünlerinde yaşadığı mutluluğu da sosyal medya sayfasından duyurmuştu.

Dedesini gözyaşlarına boğan bebek büyüdü... Ünlü oyuncu 70inden sonra hüngür hüngür ağlamıştı

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'BABAMI GÖRDÜĞÜMDE AĞLAMAYA BAŞLADIM'
Hasselhoff'un evladının mürüvvetini gördüğü anlar da hem sosyal medyaya yansımış hem de çok konuşulmuştu.

Düğünde David Hasselhoff ile kızı Taylor Ann arasında duygusal anlar da yaşandı. Gelin Taylor Ann törende, yaşadığı duygu yoğunluğundan gözyaşlarını tutamadı.

Genç kadın bu konuda People dergisine şunları söyledi: "Sanırım ağlamamın nedeni babamı gördüğüm andı. Çünkü o benim hayatımın en büyük ışığı. Ayrıca çok destekleyici ve son derece sevgi dolu. Babamın, benim iyiliğimi ve mutluluğumu istediğini biliyorum."

Taylor Ann, gelinliğini giyip babasıyla kol kola yürümeye başlamadan önce daha sakin olduğunu sözlerine ekledi.

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Ama söylediğine göre babasını gördüğü anda kelimenin tam anlamıyla kendine hakim olamaz bir şekilde gözyaşlarına boğuldu.

"Babam benim adıma çok mutluydu ve yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Benim için onunla yan yana yürümek büyük bir onurdu. Babamın, benim hayatımın açılan yeni sayfası için ne kadar mutlu olduğunu görmek de gurur duymamı sağladı."

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Dedesini gözyaşlarına boğan bebek büyüdü... Ünlü oyuncu 70inden sonra hüngür hüngür ağlamıştı

 
BROADWAY YILDIZI OLMAYI HAYAL EDİYORDU
İlk kez büyükbaba olan David Hasselhoff'u özellikle belli bir yaş kuşağındakiler çok iyi hatırlar. Ama onu bilmeyenler için kısaca bir tanıtalım.

Büyük büyük annelerinden biri Alman kökenli olan Hasselhoff ABD'de dünyaya geldi. Yedi yaşındayken Peter Pan adlı oyunca sahneye çıktı. O dönemde bir Broadway yıldızı olmayı hayal ediyordu,

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Bunun yanı sıra öğrencilik yıllarında okulunun voleybol takımında da yer aldı. Sonra yine bir dönem ülkemizde Yalan Rüzgarı adıyla yayınlanan The Young and The Restless adlı diziyle oyunculuğa adım attı. Bu yapımdaki serüveni 1975 ile 1982 yılları arasında devam etti.

Dedesini gözyaşlarına boğan bebek büyüdü... Ünlü oyuncu 70inden sonra hüngür hüngür ağlamıştı

REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ
Ardından birçok izleyicinin hafızalarına kazındığı Knight Rider (Kara Şimşek) dizisinde Michael Knight karakterini oynadı. Bu serüveni de 1982 ile 86 yılları arasında sürdü.

Hasselhoff, 1989- 2000 arasında Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde kamera karşısına geçti. Bu arada yeri gelmişken Hasselhoff'un "TV'de en çok izlenen erkek oyuncu" olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlatalım.

David Hasselhoff, bir dönem kötü alışkanlıklarıyla gündeme geliyordu. Bir keresinde Los Angeles Havaalanı'nda ne yaptığını bitmez bir halde yerde otururken objektiflere takıldı. Fakat sonradan hayatını ve kendini toparladı.

Dedesini gözyaşlarına boğan bebek büyüdü... Ünlü oyuncu 70inden sonra hüngür hüngür ağlamıştı


İKİ EVLİLİK YAPTI
Hasselhoff, ilk evliliğini 1984 ile 1989 arasında Catherine Hickland ile yaptı. Ardından iki kızının annesi Pamela Bach (yukarıda) ile evlendi. Bu evlilik 1989 ile 2006 arasında sürdü. 2018 yılından bu yara da Hayley Roberts ile birlikte.

Dedesini gözyaşlarına boğan bebek büyüdü... Ünlü oyuncu 70inden sonra hüngür hüngür ağlamıştı

Hasselhoff, birçok başka yapımda da rol aldı... Ama milyonlarca kişinin hafızasına ülkemizde Kara Şimşek adıyla gösterilen Knight Rider ile kazındı.

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#David Hasselhoff#Kara Şimşek#Taylor Ann Hasselhoff Fiore

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