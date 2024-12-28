Ünlü oyuncudan acı haber geldi: Güzel gözler hayata veda etti

Haberin Devamı

Beyazperdenin en iddialı ama aynı zamanda en tartışları Romeo ve Juliet uyarlamalarından birinde Juliet rolüyle kamera karşına geçen tam adıyla Olivia Hussey Eisley, 73 yaşındaydı.

Hussey'in acı haberini ailesi, yıldızın sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Paylaşımda oyuncunun 27 Aralık'ta evinde hayata veda ettiği belirtildi. Son nefesini verdiği sırada aile üyelerinin de yanında olduğu bilgisi açıklamada yer aldı.

Tam adıyla Olivia Hussey'in ölümünden derin bir üzüntü duyduklarını belirtilen aile açıklamada "Olivia, sıcaklığı, bilgeliği ve saf nezaketiyle onu tanıyan herkesi hayatına dokunan olağanüstü bir insandı" satırlarına yer verdi.

Haberin Devamı

YILLAR SONRA FİLMİN YÖNETMEN VE YAPIMCISINA TACİZ DAVASI AÇMIŞLARDI

Olivia Hussey, yönetmenliğini Franco Zeffirelli'nin üstlendiği 1968 yapımı Romeo ve Juliet adlı filmle gencecik yaşında unutulmazlar arasına girmişti.

Ama bu filmi ve o dönemde çok genç olan iki yıldızı Hussey ile Leonard Whiting'i yarım asır sonra gündeme getiren başka bir gelişme yaşandı geçen yıl.

Hussey ile Whiting, aradan geçen bunca zamanın ardından film çekimi sırasında tacize uğradıklarını ileri sürerek dav açtı.

Geçen yılın ocak ayında Olivia Hussey ve Leonard Whiting, filmin yapımcıları tarafından kandırıldıklarını ileri sürdü.

O dönemde henüz 18 yaşına bile gelmemiş olduklarını hatırlatan iki oyuncu, "Bizi filmde çıplak sahne olmadğını söyleyerek kandırdılar" iddiasında bulundu.

Hussey ve Whiting filmin çekimleri sırasında hem tacize uğradıkları hem de dolandırıldıkları iddiasıyla yapımcı şirket Paramount aleyhine 500 milyon dolarlık bir dava açtı.

FİLM, İKİ DALDA OSCAR KAZANDI: Romeo ve Juliet, William Shakespeare'in aynı adlı eserinden esin kaynağını alıyor. Zeffirelli'nin yönettiği 1968 tarihli bu yorum, döneminde birçok dalda Oscar adayı olmuş, en iyi görüntü yönetimi ve en iyi kostüm tasarımı dallarında da heykelciğe değer görülmüştü.





Haberin Devamı

MAHKEME İDDİALARINI HAKSIZ BULDU

Romeo ve Juliet adlı filmde kamera karşısına geçtiklerinde Olivia Hussey 15, Leonard Whiting 16 yaşındaydı.

Dava dosyasında bunları hatırlatan iki oyuncu "zihinsel ve fiziksel olarak acı çektiklerin" ve önlerine çıkan diğer iş fırsatlarını kaçırdıklarını ileri sürdü.

İşte o dava geçen yılın mayıs ayında California Yüksek Mahkemesi'nde görüldü, iki oyuncuyu da şoke eden ve üzen bir karar çıktı.

Davaya bakan yargıç Alison Mackenzie, 1968 tarihli Romeo ve Juliet filmindeki çıplak sahnelerin "çocuklara yönelik taciz içermediği" sonucuna vararak, yapımcı şirket Paramount'un davayı düşürme teklifini kabul etti.

Yargıç MacKenzie aynı zamanda iki davacı Hussey ile Whiting'in, filmdeki çıplak sahnelerin 'çocuk istismarı' olduğu iddialarını da reddetti.

Haberin Devamı

KÜÇÜCÜK YAŞINDAN BERİ KAMERA KARŞISINDAYDI

Hayatının son döneminde bu iddialarıyla gündeme gelen Olivia Hussey 1951 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi.

Arjantinli bir baba ile İngiliz bir annenin kızı olan Hussey, hayatının büyük bölümünü ise İngiltere'de geçirdi.

Sinema kariyerine ilk gençlik yıllarında The Prime of Miss Jean Brodie adlı yapımda dönemin ünlü yıldızı Vanessa Redgrave ile oynayarak başladı.

Bundan kısa bir süre sonra Franco Zeffirelli'nin yönettiği Romeo ve Juliet filminde kamera karşısına geçti.

Black Christmas, Psycho IV: The Beginning gibi filmlerde rol aldı. Jesus of Nazareth, bir Agatha Christie uyarlaması olan Nil'de Ölüm gibi dizilerde kamera karşısına geçti.

Haberin Devamı

ÜÇ EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUK DÜNYAYA GETİRDİ

Hussey ilk evliliğini 1971 yılında dönemin ünlü aktörü Dean Martin'in oğlu Dean Paul Martin ile yaptı. Bu evlilikten bir erkek evlat sahibi oldu.

Ardından Japon şarkıcı Akira Fuse ile hayatını birleştirdi. O dönemde de bir oğlu oldu.

Hussey son olarak 1991 yılında Amerikalı müzisyen David Glen Eisey ie evlendi.

Bu evlilikten dünyaya gelen kızı India da oyuncu olarak kariyer yapıyor.

MEME KANSERİYLE SAVAŞMIŞTI: Olivia Hussey, 2008 yılında meme kanserine yakalandı ve mücadelesini kazandı. 2017'de hastalığı tekrar etti. Bir kez daha kansere karşı zaferini kazandı. Oyuncunun ölüm nedeni ise ailesinin açıklamada yer almadı.