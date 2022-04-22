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Davit Nahmiyas son yolculuğuna uğurlandı

#Davit Nahmiyas#David Emir Nahmiyas#İzzet Garih
Davit Nahmiyas son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Üstündağ

87 yaşında hayata veda eden Davit Nahmiyas, önceki gün Ulus Aşkenaz Musevi Mezarlığı’nda yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih’in eşi Roksi Garih’in babası Davit Nahmiyas, 87 yaşında vefat etti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden Nahmiyas’ın kaybı büyük üzüntüye neden oldu.

Davit Nahmiyas son yolculuğuna uğurlandı

Davit Nahmiyas, torunu David Emir Nahmiyas ile birlikte

Nahmiyas için önceki gün Ulus Aşkenaz Musevi Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törende acılı aileyi, iş dünyasından ve cemiyet hayatından Leyla Alaton, Banu Çarmıklı, Aslan-Kemal Gülman, Aylin Saruhan, Dilek Türker, Jale Öztarhan, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Deniz Ayaydın gibi çok sayıda isim yalnız bırakmadı.

Davit Nahmiyas son yolculuğuna uğurlandı

İzzet Garih - Leyla Alaton - Ruken Mızraklı

Nahmiyas, Garih, Koz, Zalma, Eskinazi ve Çavlı ailelerinin hazır bulunduğu cenaze merasiminin ardından Davit Nahmiyas gözyaşları arasında toprağa verildikten sonra eşi Verda Nahmiyas, çocukları Roksi-İzzet Garih, Cefi-Verda Nahmiyas taziyeleri kabul etti. Ben de merhuma rahmet, acılı aileye başsağlığı diliyorum.

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Davit Nahmiyas son yolculuğuna uğurlandı

Aylin Saruhan - Aylin Tahincioğlu - Roksi Garih - Niv-Romina Garih

Davit Nahmiyas son yolculuğuna uğurlandı

Özcan Tahincioğlu - Hakan Sabancı - Banu Çarmıklı

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#Davit Nahmiyas#David Emir Nahmiyas#İzzet Garih

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