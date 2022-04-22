Davit Nahmiyas son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih’in eşi Roksi Garih’in babası Davit Nahmiyas, 87 yaşında vefat etti. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat eden Nahmiyas’ın kaybı büyük üzüntüye neden oldu.

Davit Nahmiyas, torunu David Emir Nahmiyas ile birlikteNahmiyas için önceki gün Ulus Aşkenaz Musevi Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törende acılı aileyi, iş dünyasından ve cemiyet hayatından Leyla Alaton, Banu Çarmıklı, Aslan -Kemal Gülman, Aylin Saruhan, Dilek Türker, Jale Öztarhan, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Deniz Ayaydın gibi çok sayıda isim yalnız bırakmadı.

Haberin Devamı

İzzet Garih - Leyla Alaton - Ruken MızraklıNahmiyas, Garih, Koz, Zalma, Eskinazi ve Çavlı ailelerinin hazır bulunduğu cenaze merasiminin ardından Davit Nahmiyas gözyaşları arasında toprağa verildikten sonra eşi Verda Nahmiyas, çocukları Roksi-İzzet Garih, Cefi-Verda Nahmiyas taziyeleri kabul etti. Ben de merhuma rahmet, acılı aileye başsağlığı diliyorum.

Aylin Saruhan - Aylin Tahincioğlu - Roksi Garih - Niv-Romina Garih