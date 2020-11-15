Gretchen Carlson: Davamın bir devrimi ateşleyeceğini nereden bilebilirdim?

Yaşadıklarınızı anlatan “The Loudest Voice” dizisini ve “Skandal” filmini izledik. Öncelikle şunu sormak istiyorum; sahip olduğunuz dayanma gücü ve cesaret nereden geliyor?

- Kredinin bir parçasını yetiştirilme tarzıma vermeliyim. Ailem her zaman dik durmayı öğretti bana. Daha anaokulundayken yanlış gruba yerleştirildiğim için kendimi savunduğumu biliyorum. Beni okuma bilmeyen çocukların grubuna koymuşlardı ama ben okumayı biliyordum. Israrcı bir çocuktum, o gün üç kez öğretmenin masasına gittim. Her seferinde beni geri gönderdi, “Yerine otur” dedi. Eve koştum, anneme anlattım. Okulu aradı, ertesi gün doğru gruptaydım. Bence etkili bir hikaye, çünkü eğer yanlış grupta kalsaydım eğitim hayatım farklı yöne kayabilirdi.

◊ Temmuz 2016’da dünyanın en güçlü adamlarından birini cinsel taciz suçlamasıyla dava ettiniz. Bunu yapmak kolay mıydı?

- Zirveye ulaşmak için 25 yıl kendimi çalışmaktan öldürdüğüm bir kariyerin benden alınacağını ve bunun benim seçimim olmayacağını anladığımda başka şansım yoktu...

İMZALADIĞIM GİZLİLİK ANLAŞMASI NEDENİYLE HÂLÂ KONUŞAMIYORUM

◊ Roger Ailes yargılanmadan öldü. Öfkeli misiniz?

- Mücadele ettiğim konulardan biri de kadınların hikayelerini tam olarak anlatamaması. Gizlilik anlaşmaları nedeniyle susturulması. Fox News ile anlaşmaya vardığımda imzaladığım gizlilik anlaşması nedeniyle Roger Ailes hakkında hâlâ konuşamıyorum. Bu delice, çünkü kendisi öldü ama gizlilik anlaşması karısı ve oğlu nedeniyle halen geçerli. Eğer bu anlaşmadan kurtulamazsam asla tüm hikayeyi anlatamayacağım. Çünkü 21 yaşındaki oğlu büyük ihtimalle benden daha uzun yaşayacak ve ben imzaladığım anlaşma gereği konuşamayacağım.





SADECE 4 YILDA

BÜYÜK ADIMLAR ATTIK

◊ Johnny Depp geçtiğimiz günlerde İngiliz mahkemesinde suçlu bulunduğu için Warner Bros. kendisiyle yollarını ayırdı. 4-5 yıl önce böyle bir durum söz konusu olmayabilirdi...

- Öncelikle, hayatımda yaptığım bunca iş arasında işyerinde cinsel tacizin poster insanlarından biri olmayı arzulamadığımı söylememe izin ver... Benim başıma geldiğinde dünyayı başkaları için değiştirmeye karar verdim ve son 4 yıldır yorulmadan çalışıyorum.

4 yıl önce kadınlara kimse inanmıyordu. Ama artık istismarcılar şirketlerinden büyük ödemeler alamıyor. Ailes, Fox’tan kovulduğu için 40 milyon dolar almıştı. Sadece 2 yıl sonra aynı sebeple CBS, Les Moonves’in (CBS’in başkanı ve CEO’su. 240 milyon dolarlık kıdem paketi CBS tarafından cinsel istismar iddiaları sonuçlanana kadar askıya alındı.) görevine son verdiğinde 20 milyon dolar kadın organizasyonlarına bağışlandı. Bu konuda büyük ilerlemeler görüyorum. Toplumsal hareketlerin çok uzun sürdüğünü ve sadece 4 yılda büyük adımlar attığımızı unutmamalıyız.



ARABADA YAN YANA OTURUYORDUK ANİDEN ÜSTÜME ÇIKTI

◊ Kariyeriniz Fox yıllarınızdan daha büyük bir amaca hizmet ediyor aslında...

- Beni yakından tanıyanlar, hayatımın büyük bir kısmını kadınlar için savaşmaya adadığımı biliyor. Kadınlara yardım etmenin önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü ben yardım gördüm.

◊ Biyografiniz “Getting Real”da 20’li yaşlarınızda iki kez cinsel tacize uğradığınızı açıkladınız. Anlatır mısınız biraz?

- İşe girmeden önce üst düzey bir TV yöneticisiyle görüştüm. Bana yardımcı olmaya çalışıyordu. “Akıllı olduğumu anlamış olmalı” dedim. Sonra akşam yemeğine gittik. New York’ta arabanın arkasında yan yana oturuyorduk. Beni ev arkadaşımla oturduğum daireye bırakacaktı. Aniden üstüme çıktı, dilini neredeyse boğazıma kadar soktu. Panikledim. Yaşlı adam üzerimde beni istismar ediyordu. Arabadan kaçmayı başardım. Ağladım ama kimseye söylemedim.

◊ Peki ya diğer olay?

- 3 hafta sonra Los Angeles’ta yine üst düzey bir PR yöneticisiyle iş görüşmesindeydim. Boynumu eliyle kavradı ve kendine doğru çekti. Yine kaçmayı başardım. Ve yine kimseye anlatmadım. Çünkü kızları sosyalleştirme şeklimiz, onlara inanmamak ve bu tür davranışları korkunç saymamak üzerine kuruluydu. 4 yıl önce Fox’ta yaşadıklarıma kadar bunların istismar olduğunu anlamamıştım bile. Başka biri bu yaşadıklarımın da taciz olduğunu söyledi. İnsanları deneyimleri hakkında açık konuşmaya teşvik etmek önemli.



“Skandal”filminde başrolleri Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie paylaşıyor.



ARKADAŞIM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜM

KİŞİLER ORTADAN KAYBOLDU

◊ Fox News’te yaşadıklarınızdan sonra çalışma arkadaşlarınız destek oldu mu?

- Pek fazla değil. Benden sonra dava açan iki kadına yakınım, o kadar. Arkadaşım olduğunu düşündüğüm kişiler ortadan kayboldu.

◊ Fox, Murdochve Roger Ailes hakkında hâlâ konuşamıyorsunuz. Hepsi gizlilik anlaşmanızın bir parçası. Bu anlaşmadan kurtulmak için mücadele ettiğinizi söylediniz, biraz daha açar mısınız bu konuyu?

- Kadınlar sessizliğe zorlandığı için sorun ortadan kalkmıyor. Amerika’da iş sözleşmelerinde “tahkim” denilen bir madde var. Yani tahkim denilen gizli bir odada konuşabiliyorsun ve kimse sana ne olduğunu öğrenemiyor. Son 3 yıldır bu kanunu değiştirmek için uğraşıyorum.

Diğer bir susturma yöntemi de gizlilik sözleşmeleri. İnan bana Fox ile olan sözleşmemi ihlal edersem bana ne olacağını öğrenmek bile istemiyorum. O şirkette dava açan ilk kişi olarak peşime düşecekler mi? Cevap evet.

4 yıl önce davamı açıp onlarla anlaşmaya vardığımda açtığım davamın kültürel bir devrimi ateşleyeceğini nasıl bilebilirdim? Eğer bilseydim imzalamamak için mücadele ederdim. Bu kadar ilerleme kaydettiğimiz için de minnettarım ama asıl soru şu: Şirketlerin saklayacak bir şeyleri yoksa bu sözleşmeleri neden imzalatıyorlar? Benim davamın başlattığı devrimin ikinci aşaması gizlilik sözleşmelerinden kurtulmak. Bunu da başarırsak ilerleme sağlamak kaçınılmaz.

BUNUN BİR SALGIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

◊ Kariyerinizin bitirileceğini anladığınızda dava açmaya karar verdiğinizi söylediniz...

- Evet. İşten atıldım. Bunun meşru olmadığını ve uzun süredir nelere katlandığımı biliyordum.

Bu bir sürprizdi aslında. Ekibime bakınca neler olup bittiğini anlayabiliyordum.

İşten atıldım, kariyerim sona erdi ve bu benim seçimim değildi.

Bunların yanı sıra çocuklarımın gözlerine baktım.

O zaman 13 ve 11 yaşlarındaydılar. Onların jenerasyonu için bir şeyler denemeli ve değiştirmeliydim.

Davayı açtığımda bunun ne kadar yaygın bir salgın olduğunu bilmiyordum.

Çünkü bu durumlarda kadınlar yalnız olduğunu ve başka kimsenin başına böyle bir şey gelmediğini düşünüyor.

Bunun bir salgın olduğunu fark edip dünyanın her tarafından binlerce kadından haber alınca hem kendi jenerasyonum hem de çocuklarım için umutlu olduğumu hissettim.