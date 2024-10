Ablası artık dünyanın en ünlüsü... Eniştesini ilk gördüğünde kanı hiç ısınmamış... Bu adam benim güzel ablama lâyık mı!

Haberin Devamı

Bunlara ek olarak Kate Middleton ile ilgili başka bilinen ayrıntılar da var. Dünyanın en güçlü ailelerinden birine gelin gitti ama kendi ailesini de hiç dışlamadı.

Sıradan bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açan Kate Middleton, evlenip bir üst sınıftan bir ailenin ferdi olarak yaşasa da annesi, babası ve kardeşleri bir yana dünya bir yana.

Üstelik bu durum daha yeni ortaya çıkmış da değil.

ONU KABUL ETMESİ KOLAY OLMAMIŞ

Middleton ailesi, başından beri birbirlerine son derece bağlı. Carole ve Michael'ın çocukları Kate, James ve Pippa kan bağından da öte birbirlerinin en iyi arkadaşı, dostu ve sırdaşı.

Haberin Devamı

Üç kardeş arasındaki bu bağ öylesine derin ki tek erkek çocuk James, ablası Kate'in, İngiltere'nin gelecekteki kralı ile flört ettiğini öğrendiği ilk dönemde içini büyük bir endişeye kapılmış.

William'ın gelecekte kral olacağını bilmek bile o zamanlar çok genç olan James'in "Bu adam acaba benim ablamı hak ediyor mu?" diye düşünmesini engellememiş.

Geçirdiği uzun depresyon döneminde de en büyük desteği ailesinden gören James Middleton şimdi Alizee Thevenet ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Bu evlilikten dünyaya gelen oğlunu büyütüyor.

Tabii ki ablaları ve anne- babası ile ilişkisi de eskisinden daha iyi.

'BENİM GÜVENİMİ KAZANMAK ZORUNDAYDI'

Middleton ailesinin tek erkek çocuğu olan James şu sıralarda Meet Ella: The Dog Who Saved My Life adlı kitabıyla gündemde.

Satırlarında da hayatının geçmiş yıllarına dair ilginç anılarına yer veriyor. İşte bunlardan biri de ablası Kate'in, Prens William ile flört ettiğini öğrendiği ilk döneme dair.

Aslında William'ın, Kate'in ailesi sayesinde hayatında hiç tanımadığı sıcaklığı bulduğu ve onların yanında kendini iyi hissettiği artık çok iyi biliniyor. Kayınbiraderi James ile de arası gayet iyi.

Haberin Devamı

Ama James Middleton'ın kitabında anlattığına göre William'dan ilk haberdar olduğu dönemde durum hiç de öyle değildi.

Bunu da kitabında şöyle anlattı James Middleton "William ile ilk tanıştığımızda onu zorladığımı hatırlıyorum. Kız kardeşimi hak ediyor muydu? Güvenimi kazanmak zorundaydı...."

KAYINBİRADER İLE DAMAT SIKI DOST OLDU

Yine kitabında anlattığına göre James, William ile ilk tanıştığında ona karşı epey sert davrandı. Ama sonra Prens'in sadece Kate ile romantik bir ilişki yaşamakla kalmayıp aynı zamanda tüm Middleton ailesiyle kaynaşması onun William hakkındaki fikirlerini yumuşattı.

Haberin Devamı

Bu süreci de satırlarında şöyle anlattı James Middleton: " William Sandhurst'te subay adayıyken onu çok sık gördüm. Bu süreçte ailemizin bir parçası olmuştu..."

Geçen zaman içinde James ile William'ın arası da gayet sıcak bir hale geldi. Hatta çift, 2011'deki düğünlerinde James'den bir İncil okuması yapmalarını istedi. Anlattığına göre James disleksik olduğu için özellikle de toplum karşısında okuma yapmak onun için zor bir durumdu.

Ama yine de ablası Kate ile eniştesi William'ı hayal kırıklığına uğratmamak için bu isteği kabul etti. Kendisine verilen görevi de kusursuz yerine getirdi.

ZOR ZAMANINDA ABLASININ YANINDAYDI

Miiddleton ailesi, aradan geçen zaman içinde kızları Kate ve onun kocası William ile daha da yakınlaştı. Hatta çiftin ilk bebeği George dünyaya geldiğinde Kate çocuğunu da alıp bir süre ailesinin kırsal bölgedeki evinde kaldı.

Haberin Devamı

Kate artık Galler Prensesi olarak kansere yakalandığını açıkladığında da daha o gün kardeşi James sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaptı.

Kate ile çocukluk yıllarında çekilen bir fotoğraflarını paylaşan James, yanına iki kardeş için çok anlamlı bir mesaj da yazdı.

James Middleton paylaşımında "Yıllar içinde ailece birlikte birçok dağa tırmandık. Tüm aile olarak bu tırmanışı da seninle birlikte yapacağız" diye seslendi ablası Kate'e.