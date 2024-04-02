‘Daha yaşayacak yıllarım var’ demişti… Kanserle savaşan ünlü yıldız eşyalarından birer birer kurtuluyor: Ben gidince anneme yük olmayayım

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Shannen Doherty eşyalarını, bu dünyada edindiği irili ufaklı bağlılıklarını nasıl bırakacağını, onlardan nasıl vazgeçeceğini öğreniyor...

Dördüncü evre meme kanseri olan Beverly Hills, 90210 dizisinin yıldızı annesi Rosa öldüğünde ona "daha kolay bir geçiş" süreci sağlayabilmek için eşya koyduğu depolarını ve evlerini temizlemeye başladığını itiraf etti. Ülkemizde Evimiz Hollywood'da adıyla yayınlanan Beverly Hills, 90210 dizisinin yıldızı Shannen Doherty uzun zamandır kanserler mücadele ediyor

ÖLÜNCE ANNESİNE YÜK OLMAK İSTEMEDİ

Ünlü oyuncu, katıldığı yayında "Şu anda önceliğim annem. Ondan önce vefat edersem bunun onun için zor olacağını biliyorum" dedi.

Kendisi annesinden önce ölürse ona yük olmak istemediğini söyleyen ünlü oyuncu eşyalarını birer birer elden çıkarmaya başladı

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Sözlerine "Onun için benim gidişimi kabullenmek çok zor olacağı için diğer şeylerin çok daha kolay olmasını istiyorum. Uğraşması gereken bir sürü şey olmasını istemiyorum. Benim mobilyalarımla dolu depolarla uğraşmasını istemiyorum” diye devam eden 52 yaşındaki Doherty artık hayatını “küçülttüğünü” anlattı.





MEMLEKETTEKİ EVİNE GİTTİ

52 yaşındaki yıldız isim yıllar boyunca topladığı antika ve diğer eşyaları "her ihtimale karşı" bağışlamak ya da satmak için eşyalarını gözden geçirmeye başladığını açıkladı. Shannen Doherty son olarak doğayla iç içe yaşama ve atları besleme hayalinden vazgeçmeye karar verdikten sonra eşyalarını toplamak için Tennessee'deki evine bir yolculuk yaptı.

Yaşadığı yürek burucu anları “Bu araziyi inşa etme, kendim ve annem için bir ev yapma ve sonra da ahırı genişletme hayalinden vazgeçiyormuşum gibi hissettim" diye anlatan ünlü oyucu çok yaşlı oldukları için sahipleri tarafından terk edilen ya da bir sebepten elden çıkarılan atlar için bir barınak inşa etmeyi planladığını söyledi. Kanserle olan savaşını sosyal medya hesabından da paylaşan oyuncu bir yandan da kendi durumunda olan hastalara umut aşılamaya çalışıyor

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TÜM HAYALLERİNE BİR BİR VEDA EDİYOR

Gözyaşları içinde "Bu benim hayallerimden biriydi" diyen Shannen Doherty kendine "Toparlanıyordum ve ağlamaya başladım... Bir hayalimden vazgeçiyormuşum gibi hissettim ve bu benim için ne anlama geliyordu? Hayattan vazgeçtiğim anlamına mı geliyordu? Havlu attığım anlamına mı geliyordu? Diye sormaya başladığını itiraf etti.

Ünlü oyuncu bir anda aydınlanma yaşamış, evini yenilemek ya da buna benzer şeyler yapmak istediğinde bunun kendisine ne kadar mal olacağını düşünerek hepsinden vazgeçmişti. Evinden, eşyalarından ve gerçekleşmesi mümkün olmayacak hayallerinden vazgeçmenin kendisine huzur getireceğine kadar vermişti. Eşyaların ya da sahip olduğu diğer dünya nimetlerinin sevdikleriyle yaşadığı anılardan daha değerli olmadığını ölümle burun buruna yaşamaya başladığından beri anladığını söyleyen Doherty eşyalarından kurtulmaya başladıkça daha huzlru hissettiğini itiraf etti

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“ANILAR OLMADAN EŞYANIN EN ANLAMI VAR”

Kanserle mücadele eden Doherty, eşyalarının ona annesi ve sevdikleriyle anılar biriktirmek kadar keyif vermediğini öğrendiğini söylüyor.

"Bu sayede daha fazla seyahate çıkabiliyorum çünkü eşyaları satıp para kazanıyorum. Böylece farklı anılar biriktirebiliyorum ve sevdiğim insanlarla anılar biriktiriyorum” diyen ünlü oyuncu "Annemi tatile götürebiliyorum çünkü o fazladan para sayesinde ben öldükten sonra hayatımdaki herkese bakılmasını sağlayacak olan mirasımdaki paraya elimi sürmemiş oluyorum” sözleriyle sevenlerini daha da üzdü. Shannen Doherty, 2011'de evlendiği Kurt Iswarienko tarafından hayatının en zor günlerinde aldatıldığını öğrenmiş, hemen kocasından ayrılmıştı

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2015’TEN BERİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Shannen Doherty, 2015 yılında kendisine ilk kez meme kanseri teşhisi konulduğundan beri kanser yolculuğu hakkında hayranlarına açık yüreklilikle davranıyor.

2017’de kanseri gerilemeye başlayan ünlü oyuncu geçen yıl kanserinin beynine ve daha sonra kemiklerine yayıldığını açıklamıştı.





KANSER YETMEDİ BİR DE ALDATILDI

Kendisi tedavi edilirken hatta ameliyat olduğu bir dönemde kocası tarafından aldatıldığını öğrenen ve bir de tatsız boşanma süreci yaşayan yıldız oyuncu hayatta kalmak için savaştığını, önünde daha yaşayacak yılları olmasını istediğini söylemişti.

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Bir yandan da ölüm fikriye barışmaya çalışan Doherty cenazesinde görmek istemediği insanları bile tek tek saymıştı…