Daha boşanmadan bir başka kadınla nişanlanmıştı… Artık onu fotoğraflarda görmeye bile katlanamıyor: Silindi, iptal edildi, buharlaştırıldı!

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Ekranların en ünlü yüzlerinden, reality şov yıldızı 41 yaşındaki Lisa Hochstein ve 57 yaşındaki ünlü estetik cerrah Lenny Hochstein, iki yıl önce ayrılma kararı aldıklarından beri bitmeyen bir kavganın içindeler.

NE KAVGALARI BİTTİ NE DE BOŞANMA DAVALARI

Birbirlerine ihanet dahil birçok akıl almaz suçlama yönelten eski çift bir türlü boşanamıyor. Boşanamamak bir yana ünlü estetik cerrah ayrı yaşadığı eski eşine geçen aralık ayında hakaret davası bile açtı.

Tüm bu kavga gürültünün ortasında annesinin yaş gününü kutlamak için, kucağında şimdi 8 yaşında olan oğlu Logan'ı kucağına almış halde annesiyle birlikte verdiği pozlardan birini paylaştı. Ancak bu paylaşımı yaparken kocasına olan öfkesine hakim olamayınca internetin diline düştü…

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DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI İÇİN SEÇTİĞİ FOTOĞRAFA BİRAZ "MÜDAHALE" GEREKTİ...

Annesinin doğum gününü kutlamak için seçtiği fotoğrafta Lisa Hochstein’ın yanında ayrıldığı kocası da vardı. Ünlü yıldız, ona ihanet ettiğini söylediği Lenny Hochstein’ı fotoğraftan yok etmek istedi.

Lisa Hochstein’ın ayrıldığı eşini Lenny Hochstein’ı fotoğraftan silmeye çalışması başarısızlıkla sonuçlandı...

Ancak bunu yapmayı tam beceremeyip Lenny Hochstein’ın silüetinin fotoğrafta bir gölge olarka kalmasına yol açınca alay konusu oldu.

ESKİ KOCASINI SİLEMEYİNCE ALAY KONUSU OLDU: ADAMIN AYAKLARI ORADA KALMIŞ!

Lisa Hochstein, patlak veren boşanmanın ortasında eski Lenny'yi Instagram'da annesine yazdığı övgüden çıkarmak için yapılan kalitesiz Photoshop'a ateş püskürdü: 'Silindi, iptal edildi, buharlaştırıldı!

Ünlü estetik cerrah fotoğraftan silinirken hâlâ bulanık bir şekilde belli oluyordu ve ayakları da giydiği ayakkabının tüm detayları belli olacak şekilde fotoğrafta kalmıştı.

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Lisa Hochstein’ın başarısız fotoşop denemesi internette eğlence konusu oldu... Hochstein da "Bu konuda kendimi geliştirmeliyim" dedi

"SİLDİ, İPTAL ETTİ, BUHARLAŞTIRDI"

Lisa Hochstein’ın hayranları fotoğrafın altına “Lisa hepimize onu sildiğini, iptal ettiğini ve buharlaştığını bildirmek için fotoğrafta sadece ayaklarını bıraktı” yazdı. Diğerleri ise bu intikam hamlesini beceriksizce yapan televizyon yıldızıyla alay etti.

Lisa Hochstein, bir süre kolundaki bir morluğun fotoğrafını paylaşmış ve ünlü estetik cerrahın onu tartakladığını ima etmişti. Lenny Hochstein da bunun üzerine 2009’da nikah masasına oturduğu eski eşine hakaret davası açtı.

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ÜNLÜ AŞIKLAR KANLI BIÇAKLI DÜŞMAN OLDU

Lenny Hochstein’ın avukatlık masrafları da dahil 50 bin dolar tazminat istediği ortaya çıktı. Üstelik aynı davada ünlü doktor Lisa Hochstein’ın mevcut sevgilisiyle ilişkisinin onlar evliyken başladığını iddia ediyor ve asıl yuva yıkanın eski eşi olduğunu söylüyor.

Ünlü çiftin 13 yıllık, iki çocuklu mutlu yuvası 2022’de gelen ayrılık haberiyle dağılmıştı. Lenny Hochstein, ayrılık haberi duyulur duyulmaz 27 yaşındaki ünlü Avustralyalı model Katharina Mazepa’yla nişanlanmıştı.

Lenny Hochstein, daha ayrılıklarının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Katharina Mazepa'yla nişanlanınca Lisa Hochstein "Kocam ve metresine mutluluklar dilerim" demişti

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Daha ortada bir boşanma davası bile yokken yarı yaşındaki sevgilisini tatile çıkaran ve romantik bir günbatımı manzarası eşliğinde dizlerinin üzerine çökerek ona evlenme teklif eden Lenny Hochstein’a en büyük tepki elbette ayrılık aşamasında olduğu Lisa Hochstein’dan gelmişti.

"KOCAMA VE METRESİNE MUTLULUKLAR DİLERİM"

Lisa Hochstein, model Katharina Mazepa'ya “Kocamın metresi” diye hitap etmiş, daha boşanmadıklarını vurgulayarak “Kocama ve yeni nişanlısına mutluluklar” dilerim diye açıklama yapmıştı.

Ünlü estetik cerrah ise ısrarla ilişkisinin karısıyla ayrılık kararı almalarından sonra başladığını söylüyor. Üstelik boşanma süreci uzadıkça o da Lisa Hochstein’ı şimdiki erkek arkadaşı Jody Glidden’la henüz evliyken sevgili olmakla suçluyor.

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BOŞANMA DAVASINI ONU İFLAS ETTİREBİLMEK İÇİN UZATIYOR

Lisa ve Lenny Hochstein hâlâ boşanabilmiş değil. Çift çocukların nafakası ve mülk paylaşımı konusunda henüz anlaşabilmiş değil.

Lisa Hochstein eski eşinden şiddet gördüğünü de iddia etmiş ve yukarıdaki fotoğrafı paylaşmıştı

Hatta ünlü estetik cerrah geçen ağustos ayında davayı geri çekti. Tüm bu hamlelerin Lenny Hochstein’ın boşanma davasını uzatarak eski eşi Lisa’yı iflas ettirmeye çalıştığı için yapıldığı da ünlü isimler için ortaya atılan iddialardan…