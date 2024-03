Daha boşanma kağıdındaki mürekkep kurumadı... Kocasından ayrılan ünlü oyuncuya yüzlerce talip çıktı... 'Evlendir beni onunla' diye yalvaran bile var

Haberin Devamı

Tabii bunu söylerken, ünlülerin evlerine "musallat olup" onlara "sen benim ebedi eşimsin" diye tacizde bulunanlardan söz etmiyoruz. Çünkü şu an yaşanan bambaşka bir durum.

Ortada daha yeni boşanan bir ünlü kadın, kendi alanında en az onun kadar tanınan bir çöpçatan ve bu ünlü kadınla evlenmek için sıraya giren adamlar var. Gelin bir bakalım neler olduğuna...

DÜNYANIN EN ÜNLÜ ÇÖPÇATANLARINDAN BİRİ AÇIKLADI

Burada söz konusu olan ünlü kadın, kendisini aldatan kocası Benjamin Millepied'den bir süre önce boşandığı açıklanan Natalie Portman.

Artık konuyu takip edenlerin çok iyi bildiği gibi Portman'ın kocası Millepied, yıldızı, genç bir aktivist olan Camille Etienne ile aldattı.

Haberin Devamı

Bu duyulunca da Portman gizli saklı kocasından boşandı. Hatta bu konuda öyle ağzı sıkı davrandı ki sözcüsü her şey olup bittikten sonra durumu açıkladı.

Bunlar bir yana resmi işlemleri daha yeni tamamlanan Natalie Portman ile Benjamin Millepied'in boşanma kağıtları üzerindeki imzaların mürekkebi kurumadan ünlü yıldıza bir sürü talip çıktı.

Bunu açıklayan kişi de dünyanın en tanınmış çöpçatanlarından biri olan Amy Van Doran.

'DAHA KAĞITTAKİ MÜREKKEP BİLE KURUMADI'

New York'ta yaşayan aşk koçu ve The Modern Love Club adlı şirketin CEO'su olan Van Doran, New York Post'a bu konuda ilginç açıklamalarda bulundu.

Onun söylediğine göre şu ana kadar 40 müşterisi, kendisini Natalie Portman ile bir araya getirmesi konusunda ona kelimenin tam anlamıyla yalvardı.

Bakın bu konuda neler söylüyor ünlü çöpçatan " Daha boşanma kağıdının mürekkebi bile kurumadı ama bir çok müşterimden kendilerini Portman ile tanıştırmamı isteyen elektronik postalar aldım. Natalie ile ilgili bir şeyler var."

Amy Van Doran'ın anlattıklarını yabana atmamak gerek. Çünkü yüksek profilli müşterilerini birbirleriyle tanıştırmasıyla tanınıyor.

Haberin Devamı

Üstelik bu çöpçatanlık işinden milyonlarca dolar da kazanmış durumda. Bir keresinde şaka yollu "Günlük 75 bin doların altında kazanacaksam yataktan çıkmam" diyerek gelirinin ne kadar yüksek olduğunu da gözler önüne sermişti zaten.

Amy Van Doran'ın söylediğine göre kendisine "Beni Natalie Portman ile tanıştır" diye yalvaranlar onun güzel yıldızla direkt bağlantısı olduğunu sanıyor. Ama söylediğine göre böyle bir durum söz konusu değil.

Ama yine kendi sözlerine bakılırsa, boşandığının duyulmasından sonra geçen kısa süre içinde kendisiNİ Portman ile bir araya getirmesini isteyen çok sayıda mesaj aldı.

Haberin Devamı

"Bana mesaj atanlar, boşanmanın duyulmasından sonra eğer flört etmek istiyorsa Natalie ile tanışmaya hazır olduğunu yazmaya başladı.Onlara göre Natalie Portman, sadece dünyanın en güzel kadınlarından biri değil aynı zamanda çok zarif ve yetenekli. Bütün bu erkekler Portman ile flört edebilecek düzeyde olduklarını hissediyorlar" diye konuştu Van Doran.

FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK İHANETLE BİTTİ

2010 yılında Portman'ın başrollerinden birini üstlendiği, dansçı ve koreograf Benjamin Millepied'in de kamera arkasında görev aldığı Siyah Kuğu (Black Swan) filminin setinde tanıştı Portman ile Millepied. 2010 yılında aralarında doğan aşk iki yıl sonra evliliğe uzandı. Birliktelikleri sırasında iki çocuk sahibi oldu çift. Fakat, 42 yaşındaki Portman ile 46 yaşındaki Millepied, aralarına giren başka bir kadın yüzünden evliliklerini noktaladı.