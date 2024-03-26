İhaneti içine sindiremedi, boşandı... Şimdi yüreği yanıyor... Severek ayrıldı

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Ama günün birinde adam, belki o an içinde bulunduğu ruh hali nedeniyle, belki eşiyle yaşadığı bir tartışmanın etkisiyle, belki de çok görüldüğü gibi uzun ilişkinin iç sıkıntısıyla orasını biz bilemeyiz karısını aldattı.

Aldatmasına aldattı ama sonra büyük bir pişmanlığa kapıldı bu yüzden. Ardından bütün enerjisini, karısını geri kazanmaya verdi, yaptığının korkunç bir hata olduğunun farkındaydı artık.

Kadın ise kocasını ne kadar severse sevsin bu yaptığını yani kendisini genç bir kadınla aldatmasını içine sindiremedi. İki çocuğunun hatırına da olsa affedemedi.

Sessizce boşandılar. İhaneti affetmeyen ünlü oyuncu kocasını boşadı boşamasına ama şimdi yüreği yanıyor.

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ALDATILMAYI KABULLENEMEDİ

Bu kısaca anlattığımız öykünün kahramanları Natalie Portman ile Benjamin Millepied. Siyah Kuğu (Black Swan) filminin çekimlerinde tanışan, 2012 yılında da evlenen Portman ile Millepied geçen yazdan bu yana sallanan evlilikleriyle gündemdeydi.

İddialara göre Millepied, Portman'ı 20'li yaşlarındaki çevre ve iklim aktivisti Camille Etienne ile aldatmıştı.

Benjamin Millepied yaptığından pişmandı, hem iki çocuğunu hem de karısı Natalie'yi kaybetmek istemiyordu. Kendini affettirmek için de elinden geleni yaptı.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANMIŞLAR

Bütün dünya onların barışıp barışmayacağını merak ederken kısa süre önce çiftin sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

Özel hayatını gözler önünde yaşamaktan hoşlanmayan Portman bu kuralı yire bozmadı ve her şey olup bittikten sonra gerçek açıklandı.

Portman ve Millepied cephesinden gelen haberlere göre de boşanma konusundaki bütün yasal işlemler de bu ay içinde tamamlandı.

Bir zamanlar mutlu bir aşkın kahramanı olan Natalie Portman ile Benjamin Millepied, artık evli bir çift değil. Sadece iki çocukları Aleph ve Amalia'nın hatırına zaman zaman bir araya gelecekler.

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HAYATA TUTUNMAK İÇİN DESTEK ALIYOR

Natalie Portman, ihaneti affetmedi ama kendisine yakın kaynaklara bakılırsa evliliğinin bitmesi nedeniyle büyük bir üzüntü içinde. Hatta bu durumla kendisi başa çıkamadığı için profesyonel destek alıyor.

Oscar ödüllü yıldıza yakın bir kaynağın OK! dergisine yaptığı açıklamaya göre Portman duygusal olarak yıkılmış durumda.

Ruh halini yükseltmek için de bir boşanma koçuyla çalışıyor. Hatta bunun için ayda 10 bin doları gözden çıkarmış durumda.

Bu kaynak Portman'ın durumunu şöyle ifade etti: "Böyle bir ayrılığa çok da hazır değildi. Bu yüzden bu durum onu yıktı. Aslında boşanmayı isteyen kendisi. Ama bunu sadece kocası onu aldattığı için yaptı. Şimdi dağılan parçaları bir araya toplamaya çalışıyor."

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ZOR GÜNLER BİTMEDİ

Bu kaynağa göre boşanma karanını da kendisi veren Natalie Portman, hem bu değişimin öncesinde hem de sonrasında zor günler yaşadı.

Henüz tam olarak toparlanamamış olsa da çocuklarından ve ailesinden destek alarak yaralarını sarmaya çalışıyor. Güzel yıldızın boşanmanın acısını azaltmak için tercih ettiği yöntemlerden biri de çalışmak.

Aynı kaynağın söylediğine göre Portman ve boşandığı eşi Benjamin Millepied, 12 yaşındaki Aleph ve 7 yaşındaki Amalia'nın bu durumdan olabilecek en az düzeyle etkilenmesi için boşanmış bir çift olarak aralarında iyi bir iletişim kurmaya çalışıyorlar.