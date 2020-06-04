Coşkun Sabah: Google’ı mahkemeye vereceğim “Oraya bakan ‘Sen 67 yaşındasın’ diyor

Sanatçı, 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma yasağının devam ettiğini hatırlatan muhabirlere şöyle yanıt verdi: “Ben bir işyeri sahibiyim. Ofisim de tam karşıda. Yasaktan muaf tutulanlar arasındayım arkadaşlar. Bir sorun yok yani.” Sabah daha sonra esprili bir dille Google’ı mahkemeye vereceğini söyledi: “Oraya bakan ‘Sen 67 yaşındasın’ diyor. 67’lik bir hâl var mı bende arkadaşlar? Ben o yaşta mı duruyorum Allah aşkına!”