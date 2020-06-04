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Haber Giriş: 04.06.2020 - 18:16,Son Güncelleme:

Coşkun Sabah: Google’ı mahkemeye vereceğim “Oraya bakan ‘Sen 67 yaşındasın’ diyor

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Coşkun Sabah: Google’ı mahkemeye vereceğim “Oraya bakan ‘Sen 67 yaşındasın’ diyor
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Coşkun Sabah önceki gün Akmerkez’de objektife yansıdı.

Sanatçı, 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma yasağının devam ettiğini hatırlatan muhabirlere şöyle yanıt verdi: “Ben bir işyeri sahibiyim. Ofisim de tam karşıda. Yasaktan muaf tutulanlar arasındayım arkadaşlar. Bir sorun yok yani.” Sabah daha sonra esprili bir dille Google’ı mahkemeye vereceğini söyledi: “Oraya bakan ‘Sen 67 yaşındasın’ diyor. 67’lik bir hâl var mı bende arkadaşlar? Ben o yaşta mı duruyorum Allah aşkına!” 

Coşkun Sabah yanlış anlaşıldım dedi ve açıkladı: Torunumun torunu bile geçinir
Coşkun Sabah 'yanlış anlaşıldım' dedi ve açıkladı: Torunumun torunu bile geçinir

 

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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