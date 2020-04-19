Coşkun Sabah 'yanlış anlaşıldım' dedi ve açıkladı: Torunumun torunu bile geçinir

“Bir yanlış anlaşılma oldu. 80-90’lı yıllarda çok iyi kazandım. 40 senedir 10’dan fazla gayrimenkul aldım. maddi problemim yok. Torunumun torunu geçinir. Ama krizde kira gelirlerimden feragat ettim. Kapalı dükkandan para alamam. Kenarda 450 bin TL bir şey var. Aylık giderim ise 70-80 bin. Bu açıklamayı o yüzden yaptım. Gerekirse gayrimenkullerimden birini satar geçinirim.”