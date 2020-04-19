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Haber Giriş: 19.04.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

Coşkun Sabah 'yanlış anlaşıldım' dedi ve açıkladı: Torunumun torunu bile geçinir

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Coşkun Sabah 'yanlış anlaşıldım' dedi ve açıkladı: Torunumun torunu bile geçinir
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Salgın yüzünden işlerinin iptal olduğunu söyleyen Coşkun Sabah “3-4 ay dayanırım, sonrasını bilmiyorum” deyince tepki çekmişti. Dün Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya bağlanan şarkıcı şöyle konuştu:

 

“Bir yanlış anlaşılma oldu. 80-90’lı yıllarda çok iyi kazandım. 40 senedir 10’dan fazla gayrimenkul aldım. maddi problemim yok. Torunumun torunu geçinir. Ama krizde kira gelirlerimden feragat ettim. Kapalı dükkandan para alamam. Kenarda 450 bin TL bir şey var. Aylık giderim ise 70-80 bin. Bu açıklamayı o yüzden yaptım. Gerekirse gayrimenkullerimden birini satar geçinirim.”

 

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